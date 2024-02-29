墨西哥的一家建筑材料制造商通过 IBM® Cloud™ Services 开始在其 SAP 环境中使用 IBM Cloud Bare Metal Servers，从而在不影响性能或可用性的情况下降低基础架构成本。
能够为建筑项目设计、制造和分销环保的“绿色”产品，这一点日益被视为制造公司的一个关键差异化因素。
Tabicel 的 IT 经理 Jair Muñoz 解释说：“如果您想打开新机遇之门，原材料的可持续发展是需要关注的一个重要方面。如今，客户不再只想要优质的产品，他们还要求这些产品符合整个社区的环保要求，这在墨西哥是一个越来越紧迫的问题。
“长期以来，我们在全国大部分地区的建筑行业处于领先地位，现已实施一项三年增长计划，将我们的业务范围扩大到我们尚未开展业务的领域。”
为了推动可持续增长，Tabicel 意识到需要在建筑材料的设计和规划上投入更多的时间、财力和人力资源，从而最大限度地减少对环境的影响。
“推行我们的增长项目很快就变成了一项挑战，因为我们所需的大部分资源都无法获得，而且技术团队经常忙于管理日益昂贵、僵化且性能不佳的传统云基础架构，这些基础架构无法提供支持我们的计划所需的可扩展性，”Jair Muñoz 继续说道，“为我们的 SAP 环境寻找性能更好、可扩展性更强且价格实惠的基础架构即服务 (IaaS) 平台成为我们在全国范围内扩张的使命中的重中之重。”
作为 Tabicel 运营核心的 SAP® Business One® 业务管理软件使公司能够管理从财务到物流、从库存到生产的所有方面。Tabicel 特别热衷于确保任何向云解决方案的迁移都会提供完全的可靠性以及可扩展性和灵活性优势。在评估了几种 IaaS 解决方案后，Tabicel 向长期合作伙伴 IBM Services 寻求帮助，后者推荐了 IBM Cloud Bare Metal Servers 基础架构。
作为协议的一部分，IBM Services 团队提供了额外的远程监控、管理、防火墙、虚拟专用网络和漏洞评估服务，这为 Tabicel 轻松迁移到云提供了所需的保证。
“IBM 为 SAP Business One 提供的封装产品范围如此广泛，而且物有所值，因此它当下看起来就是我们所需要的。如果再加上我们过去与 IBM 的成功合作以及我们长期以来建立的信任，那么您就拥有了一个成功的解决方案，”Jair Muñoz 说道。
Tabicel 与 IBM 合作，将 SAP Business One 环境迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers，调整其规模以确保大幅提高系统性能，同时避免资本支出。此外，由于 IBM Cloud Bare Metal Servers 提供巨大的可扩展性，Tabicel 能够添加新功能，而避免了固定基础架构的限制和延迟。
该公司正在实施新的发票、客户关系管理和原材料处理管理系统，这些系统都与该公司的 SAP Business One 平台相连。
“我们可以满足业务需求，以经济实惠、灵活的方式添加系统，因为我们现在依赖 IBM 支持的最新一代前瞻性 IaaS 技术，”Jair Muñoz 说道。
性能和响应时间的显著改善使 Tabicel 的员工能够将更多的时间和资源用于开展更有价值的业务活动。
Jair Muñoz 指出：“响应时间缩短了 80% 左右，这不仅体现了技术进步，而且使员工能够更快、更高效地工作。
“例如，报告的生成速度更快、更可靠，管理人员可以更快地获得有关业务不同方面的更准确的视图，帮助他们做出更好的决策。各级人员都有更多的时间和更优质的资源来专注于真正为我们的可持续业务增长计划带来价值的活动。此外，IBM Cloud Bare Metal Servers 使我们能够对直接连接到我们的 SAP 环境的新移动解决方案实施本地开发，而不会对其他系统或应用程序响应时间产生任何影响。这些移动应用程序使销售效率提高了约 30%。”
Tabicel 还削减了与基础架构管理相关的成本，正如 Jair Muñoz 解释的那样，“过去，每次我们需要实施新系统时，我们都必须购买、配置和部署新服务器，这显著增加了资本支出、复杂性和延迟。”
“借助 IBM Cloud Bare Metal Servers，我们可以通过虚拟和裸机服务器的自助服务配置来保持指数级增长，而避免产生资本支出，这为我们节省了大约 50% 的基础架构成本。这相当于每月 25,000 美元，以及每月 3,000 美元的其他 IT 相关费用。”
Jair Muñoz 总结道：“来自 IBM Services 的专家以及 IBM 和 SAP 提供的前瞻性技术让我们非常安心，我们可以投入精力和资源，以真正可持续和生态意识的方式实现业务增长。”
Tabicel S.A. de C.V.（ibm.com 外部链接）成立于 1983 年，总部位于墨西哥圣路易斯波托西，是一家预制混凝土生产商。Tabicel 拥有约 300 名员工，在全国运营 3 个工厂和 4 个分销点，是墨西哥中部和南部地区的行业领导者之一。
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