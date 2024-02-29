能够为建筑项目设计、制造和分销环保的“绿色”产品，这一点日益被视为制造公司的一个关键差异化因素。

Tabicel 的 IT 经理 Jair Muñoz 解释说：“如果您想打开新机遇之门，原材料的可持续发展是需要关注的一个重要方面。如今，客户不再只想要优质的产品，他们还要求这些产品符合整个社区的环保要求，这在墨西哥是一个越来越紧迫的问题。

“长期以来，我们在全国大部分地区的建筑行业处于领先地位，现已实施一项三年增长计划，将我们的业务范围扩大到我们尚未开展业务的领域。”

为了推动可持续增长，Tabicel 意识到需要在建筑材料的设计和规划上投入更多的时间、财力和人力资源，从而最大限度地减少对环境的影响。

“推行我们的增长项目很快就变成了一项挑战，因为我们所需的大部分资源都无法获得，而且技术团队经常忙于管理日益昂贵、僵化且性能不佳的传统云基础架构，这些基础架构无法提供支持我们的计划所需的可扩展性，”Jair Muñoz 继续说道，“为我们的 SAP 环境寻找性能更好、可扩展性更强且价格实惠的基础架构即服务 (IaaS) 平台成为我们在全国范围内扩张的使命中的重中之重。”