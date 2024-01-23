一次愉快的航空旅行既关乎令人满意的地勤服务，也关乎航行途中的愉悦体验。轻松、快速的办理值机手续、干净的机场环境、可靠的行李领取处以及自始至终堪称典范的客户服务对于获得良好的飞行体验至关重要。
Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) 对此深有体会。AISATS 是印度标志性航空公司 Air India Limited 与亚洲主要门户服务和食品解决方案提供商 SATS Limited 的合资企业，为印度五大机场提供地勤和货运服务，涵盖从行李处理到飞机内部清洁，再到为印度和国际航空公司提供客运服务。
新冠疫情爆发前不久，AISATS 发起了一项计划，旨在将其所有 IT 运营迁移到云端。“与所有其他精通技术的组织一样，AISATS 正在踏上数字化转型之旅，以在我们的客户服务方面保持领先地位，”AISATS 首席执行官 (CEO) Sanjay Gupta 表示，“云采用是我们此旅程中的战略技术目标之一，而将我们的 SAP 平台迁移到云端是关键的一步。”
该公司的 SAP Business One 实施作为多个关键业务功能的支柱，同时将整个公司的财务、采购和管理信息系统进行集成。
硬件成本、维护成本和能源支出的减少使总成本降低了 35%
系统可访问性增强、易用性和执行速度的提高帮助实现了 80% 的性能提升
在转型时，IBM 正在印度的 IBM 数据中心管理 AISATS SAP Business One 实施的完整基础架构。AISATS 正在为其 SAP 迁移寻找云供应商。IBM 团队渴望让 AISATS 相信 IBM Cloud® 是正确的选择。
事实上，将 SAP 解决方案迁移到 IBM Cloud 非常有意义。AISATS 已经在 IBM 数据中心的本地实施方面进行了大量投资，包括硬件和许可证的资本支出。借助 IBM Cloud，该公司可以保留对这些资产的投资，并以低成本重新颁发过期的软件许可证。
此外，IBM Cloud 已获得认证，可以运行 SAP 基础架构（配备内置合规和安全功能），且其性能获得了 SAP 技术团队的高度评价。最后，虽然一些云供应商提供的预先定价很诱人，且会随时间推移而收取额外费用，但 IBM 提供一次性全包定价，没有任何隐藏或额外费用。
在考虑多个提供商之后，AISATS 选择在 IBM Cloud 上托管其 SAP Business One 解决方案。“根据可用的选项，IBM 显然是我们的正确选择，”Gupta 说道，“AISATS 的优势在于选择了合适的提供商，能够以最佳成本满足我们的要求，并在实施期间和实施后提供相关专业知识。”
IBM Cloud 在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上运行，这些专用服务器可在高度安全的单租户云基础架构中提供高性能。为了优化网络，IBM 团队在 IBM Cloud 上安装了 IBM® 网络服务，包括网络网关设备，每月可提供 5 TB 的免费带宽，因此大大节省了成本。此外，IBM 云存储服务为备份服务和数据存储提供了文件和块存储。
此次迁移于 2020 年 11 月正式启动，两家公司的许多相关人员都参与其中。在 IBM 方面，IBM Cloud 和 IBM Consulting 团队共同管理和实施基础架构、网络和安全组件。AISATS 负责 SAP 应用程序的编写和迁移。
团队的密切合作得到了回报。到 2021 年 1 月底，SAP Business One 解决方案已完全迁移到 IBM Cloud 上的新家，并于 2 月底启动和运行。“IBM 的实施规划和交付完美无缺，”Gupta 说道，“项目实施和交付团队反应迅速，并且在流程各个阶段提供相关信息都始终领先一步。”
从短期来看，SAP Business One 解决方案驻留在混合云环境中，主要实施在印度金奈的 IBM Cloud 数据中心运行，灾难恢复实施在新加坡的数据中心本地运行。借助这种结构，AISATS 能够保护其现有的硬件投资，同时享受云环境的优点。随着时间推移，该公司将在两个地点完全迁移到 IBM Cloud。
AISATS 通过在 IBM Cloud 上运行 SAP Business One 平台获益良多。最终用户使用该平台可以加快访问时间。由于具备更强大的监控功能和访问控制，该公司还可以更清楚地了解云环境中用户的动向。如果出现硬件故障，在 IBM Cloud 上更换部件或进行配置调整会更快、更灵活，而且依赖性也更低。此外，该实施受到 IBM Cloud 内置的许多合规和安全功能的保护。
“将我们的 SAP 平台迁移到云端极大地提高了访问便利性、性能和可扩展性，”Gupta 说道，“这一转型之旅为我们的组织带来了显著的成本优化。通过将 SAP 解决方案迁移到 IBM Cloud，由于硬件成本、能源支出以及维护成本减少且空间利用率优化，AISATS 的总成本降低了 35%。由于系统可访问性增强、易用性和执行速度提高等，我们的性能提升了 80%。”
未来，该公司计划扩展其现有的云实施并纳入 AI，可能还包括区块链和物联网 (IoT) 技术。“我们期待将其他本地服务迁移到云端，使我们的用户可以无缝集成多个产品，”Gupta 说道，“自动化和高可用性是我们业务运营的关键，我们将继续专注于增强这些技术能力。我们还计划在 IBM 未来的产品中使用 AI 来实施业务解决方案。”
总体而言，AISATS 对其 IBM Cloud 实施和（尤其是）它从 IBM 获得的专业知识和协作式团队合作都非常满意。“对我们来说，关键收获是 IBM 团队的每位成员都表现出了高度专业水准，”Gupta 说道，“IBM 遵循流程驱动的方法，包括从架构设计到实施，都提供必要的主题专家干预和支持。这确实有助于满足我们所有的需求。”
AISATS （ibm.com 外部链接） 是 Air India Limited（印度标志性航空公司）和 SATS Limited（亚洲领先的门户服务和食品解决方案提供商）按 50:50 比例组建的合资企业。自 2008 年开始运营以来，AISATS 已在印度各地的机场提供世界一流的地勤和货物装卸服务。AISATS 以其向印度各地的客户航空公司及其乘客提供无缝的客户体验而闻名。凭借多年服务世界级客户的能力以及对航空生态系统的深入了解，AISATS 提供乘客服务、停机坪装卸、负载控制和飞行运营、行李处理、飞机整装服务和货物装卸服务。
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2022 年 2 月在美国制作。
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