Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) 对此深有体会。AISATS 是印度标志性航空公司 Air India Limited 与亚洲主要门户服务和食品解决方案提供商 SATS Limited 的合资企业，为印度五大机场提供地勤和货运服务，涵盖从行李处理到飞机内部清洁，再到为印度和国际航空公司提供客运服务。

新冠疫情爆发前不久，AISATS 发起了一项计划，旨在将其所有 IT 运营迁移到云端。“与所有其他精通技术的组织一样，AISATS 正在踏上数字化转型之旅，以在我们的客户服务方面保持领先地位，”AISATS 首席执行官 (CEO) Sanjay Gupta 表示，“云采用是我们此旅程中的战略技术目标之一，而将我们的 SAP 平台迁移到云端是关键的一步。”

该公司的 SAP Business One 实施作为多个关键业务功能的支柱，同时将整个公司的财务、采购和管理信息系统进行集成。