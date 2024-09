将 SAP 工作负载交由 IBM 管理,您便可专注于创新,抓住新的机遇 面向 SAP 应用程序的托管服务通过支持和优化基本操作功能来实现敏捷性和资源优化。从成本、资源和工作负载的角度来看,安全性和合规性报告以及向业务线交付应用程序和服务等工作变得更加可预测。 借助这种可见性,组织可以主动选择合适的 SLA,建立先发制人的威胁防护和解决方案,并加速云采用。

功能 加速云采用 通过将 SAP 应用程序转移到托管云上,提高业务敏捷性,并缩短上市时间。 您需要的 SLA 选择您需要的 SLA,从虚拟机扩展到操作系统 (OS) 再扩展到应用程序级别。 提高安全性和合规性 先发制人的防护和快速威胁解决功能有助于减轻潜在损害。

IBM Garage 利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们包含设计思维、敏捷性和开发运维实践的端到端框架,顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作,应用各种突破性的技术,从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈

通过与 IBM 合作,将 SAP 应用程序迁移到 SAP Applications Management on IBM Cloud,IBM Cloud 的灾难恢复解决方案可 24/7 全天候保护我们的数据,让我们高枕无忧。 Maria Gutierrez,Performance iN Lighting 首席信息官 阅读 Performance iN Lighting 案例

洞察 RISE with SAP:推动业务创新 EMS 的挑战和优势 了解企业托管服务 (EMS) 为什么应该成为组织托管 IT 战略的重要组成部分 采用 RISE with SAP 了解成功采用 Rise with SAP 实现运营现代化的 3 大注意事项