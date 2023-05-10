面向 SAP 应用程序的托管服务通过支持和优化基本操作功能来实现敏捷性和资源优化。从成本、资源和工作负载的角度来看，安全性和合规性报告以及向业务线交付应用程序和服务等工作变得更加可预测。

借助这种可见性，组织可以主动选择合适的 SLA，建立先发制人的威胁防护和解决方案，并加速云采用。