面向 SAP 应用程序的托管服务通过支持和优化基本操作功能来实现敏捷性和资源优化。从成本、资源和工作负载的角度来看，安全性和合规性报告以及向业务线交付应用程序和服务等工作变得更加可预测。
借助这种可见性，组织可以主动选择合适的 SLA，建立先发制人的威胁防护和解决方案，并加速云采用。
了解企业托管服务 (EMS) 为什么应该成为组织托管 IT 战略的重要组成部分
了解成功采用 Rise with SAP 实现运营现代化的 3 大注意事项
企业云应用程序服务部门的全球执行合伙人 Joseph 帮助客户管理整个应用程序生命周期，同时释放实施和实施后演变的价值
Devraj 是 SAP 托管服务首席技术官、SAP S/4HANA 架构设计师和 SAP 解决方案实验室负责人，领导了多个大型转型项目，通过创新和数字化提高效率，推动业务增长
Dharma 是 RISE with SAP 的首席架构师，提供 IBM Cloud 和其他超大规模云技术托管服务，通过 AI 驱动的自动化、数据和智能工作流程为客户的混合云之旅提供支持
接收我们的时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。
与我们多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成您的下一项重大举措。
加入我们的团队，与敬业创新者共同为工作和世界创造积极的变化。