IBM Power Virtual Server 上的 SAP S/4HANA Cloud 简化了运营
IBM® 的财务和报价到收款组织为全球不同业务部门的 150,000 多名 ERP 用户提供支持。其业务基于异构基础架构的 SAP ERP 系统运营，其中包括 IBM Power®、IBM Z® 和 Intel 服务器。该解决方案在全球范围内部署于本地环境，导致管理复杂且成本高昂。此外，还存在减少报价到收款流程人工干预的机遇，包括合同登记、账单和开票及应收账款管理等环节。
IBM Finance 和 Quote to Cash 团队与 IBM Chief Information Office (CIO) 组织（IBM 内部的一个部门，管理保持公司运营的应用程序）、IBM Consulting® 和 SAP® 合作，通过云中的现代化方法实现流程端到端转型。IBM 选择使用 RISE with SAP on IBM Power Virtual Server 迁移到 SAP Cloud ERP，以承担世界上最大的企业转型项目之一 1，旨在推动公司发展并更好地支持客户。
此次迁移到 SAP 的下一代云 ERP 软件 SAP S/4HANA 云，改善了业务流程，集中和标准化了全球数据，并通过 AI 和自动化工作流增强了决策。这使得 IBM 能够加快其云中业务转型的步伐，简化和精简运营，从 IBM Power 和 SAP ECC 上的本地设置迁移到 IBM Power Virtual Server 上的 SAP S/4HANA Cloud。这种转型带来的运营收益还有助于 IBM 团队提供更好的客户体验。该解决方案为 175 个国家或地区的超过 15 万名 ERP 用户提供支持。尽管该项目是全球实施的，并且为了支持不同业务部门的需求，项目范围十分复杂，但迁移工作仍在 18 个月内完成。通过迁移到 SAP Cloud ERP2，IBM 实现了基础设施成本3 和相关运营费用 30％ 的削减。IBM Power 本地环境和 IBM Power Virtual Server 环境之间的架构一致性，使之与其他云中从 Power 异构迁移到 x86 环境相比，迁移时间减少了 15-25%，这得益于两个环境之间的架构一致性以及 Power 处理器1 的计算性能。
“我们现在所处的阶段就是所谓的数字化企业 - 精简工作步骤，从根本上简化全球流程，并使用 AI 实现大规模自动化。“SAP S/4HANA Cloud 是这一旅程的引擎”，IBM SAP S/4HANA 平台总监 David Ackerman 表示。IBM IT 交付总监 Sirish Gottimukkala 补充道：“SAP 的此次升级为 AI 和解决更复杂的问题奠定了基础。当我们继续在此基础上发展时，基础必须保持牢固和弹性。这就是 IBM Power Virtual Server 和 IBM Cloud 上的 SAP 环境的安全性和可用性发挥作用的情境。自上线以来，我们一直以 100% 的可用性运行，没有出现过中断。
IBM Consulting 负责引领这一端到端转型工作，针对此类复杂解决方案的安全迁移和运行，提供必要的技术服务、实施举措和应用程序管理服务专业知识。作为向 SAP S/4 HANA Cloud 迁移的一部分，IBM 财务和报价到收款团队已实现新的自动化工作流，从而简化其流程，包括：
“项目经理和顾问的交互式仪表板可以更好地可视化每个客户的当前状态。这些仪表板实时跟踪到期日期的进展以及发票应何时开具，从而确保最佳的一致性和协同作用。”IBM Quote to Cash Consulting 总监 Carol Bruce 说。
从 SAP ECC 迁移到 SAP S/4HANA Cloud 显著改进了 IBM 的“报价到收款”流程。其中一些成果2 包括：
展望未来，IBM 正在评估 SAP Signavio 和 IBM Apptio® 财务和云管理解决方案等工具的整合，以更深入地洞察分析流程并推动持续优化。
IBM 力求通过精简任务、简化工作流并利用 AI 驱动的自动化，进一步提高效率和可扩展性。IBM 的这些举措及其与 SAP 的长期合作关系，可确保该公司维持敏捷性，为其客户创造更大的价值，同时进一步践行其持续改进和创新的承诺。
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该方法旨在更快、无中断地移动到 RISE with SAP on IBM Power Virtual Server。
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