IBM Finance 和 Quote to Cash 团队与 IBM Chief Information Office (CIO) 组织(IBM 内部的一个部门,管理保持公司运营的应用程序)、IBM Consulting® 和 SAP® 合作,通过云中的现代化方法实现流程端到端转型。IBM 选择使用 RISE with SAP on IBM Power Virtual Server 迁移到 SAP Cloud ERP,以承担世界上最大的企业转型项目之一 1,旨在推动公司发展并更好地支持客户。

此次迁移到 SAP 的下一代云 ERP 软件 SAP S/4HANA 云,改善了业务流程,集中和标准化了全球数据,并通过 AI 和自动化工作流增强了决策。这使得 IBM 能够加快其云中业务转型的步伐,简化和精简运营,从 IBM Power 和 SAP ECC 上的本地设置迁移到 IBM Power Virtual Server 上的 SAP S/4HANA Cloud。这种转型带来的运营收益还有助于 IBM 团队提供更好的客户体验。该解决方案为 175 个国家或地区的超过 15 万名 ERP 用户提供支持。尽管该项目是全球实施的,并且为了支持不同业务部门的需求,项目范围十分复杂,但迁移工作仍在 18 个月内完成。通过迁移到 SAP Cloud ERP2,IBM 实现了基础设施成本3 和相关运营费用 30% 的削减。IBM Power 本地环境和 IBM Power Virtual Server 环境之间的架构一致性,使之与其他云中从 Power 异构迁移到 x86 环境相比,迁移时间减少了 15-25%,这得益于两个环境之间的架构一致性以及 Power 处理器1 的计算性能。

“我们现在所处的阶段就是所谓的数字化企业 - 精简工作步骤,从根本上简化全球流程,并使用 AI 实现大规模自动化。“SAP S/4HANA Cloud 是这一旅程的引擎”,IBM SAP S/4HANA 平台总监 David Ackerman 表示。IBM IT 交付总监 Sirish Gottimukkala 补充道:“SAP 的此次升级为 AI 和解决更复杂的问题奠定了基础。当我们继续在此基础上发展时,基础必须保持牢固和弹性。这就是 IBM Power Virtual Server 和 IBM Cloud 上的 SAP 环境的安全性和可用性发挥作用的情境。自上线以来,我们一直以 100% 的可用性运行,没有出现过中断。

IBM Consulting 负责引领这一端到端转型工作,针对此类复杂解决方案的安全迁移和运行,提供必要的技术服务、实施举措和应用程序管理服务专业知识。作为向 SAP S/4 HANA Cloud 迁移的一部分,IBM 财务和报价到收款团队已实现新的自动化工作流,从而简化其流程,包括:

合同结构能力,允许自动重组合同和项目条款,以符合交付要求。

基线收入和成本转移功能,确保跨项目准确的财务一致性。

全面跟踪和管理工时表条目,简化主张工时审批和处置流程。

项目经理的交互式仪表板,对照客户 PO 可视化预算能力。

实时管理发票(创建、模拟和发布)并跟踪账单到期日,以提高运营效率。

人工智能驱动的匹配算法分析支付交易,减少了手动对账工作。

“项目经理和顾问的交互式仪表板可以更好地可视化每个客户的当前状态。这些仪表板实时跟踪到期日期的进展以及发票应何时开具,从而确保最佳的一致性和协同作用。”IBM Quote to Cash Consulting 总监 Carol Bruce 说。