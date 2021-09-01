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BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP，高级供应商选项

 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案
加速并简化 SAP Cloud ERP 部署
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在 IT 办公室工作的两个人正在讨论其移动应用程序的特写侧视图。
简化流程，统一责任

要在市场变化中保持领先地位，需要精益的数字核心，使组织能够快速发展其流程和工作流程。对于 SAP 客户来说，这意味着将其 ERP 移动到 S/4HANA Cloud。这是一种全面转型，需要具有一流专业知识和技术的坚定合作伙伴。

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案可以加速并简化 IBM Cloud 中的 S/4HANA 部署，由值得信赖的单一合作伙伴来管理从咨询服务和实施服务到 Cloud IaaS 以及应用程序和基础架构管理的一切项目。
IBM 使用 SAP ERP 软件 RISE with SAP 开展最大的企业转型项目之一
针对 SAP 优化云

面向未来的云投资在针对 SAP S/4HANA 优化的经过预先验证和认证的高性能实例上运行。

 经过 SAP 认证的 VPC 实例，适用于 RISE with SAP IBM Security Services for SAP

保障法规一致性，为企业数据和应用程序提供持续的边缘到边缘云保护。

 了解更多信息 转型专业知识

通过对智能企业架构的设计、构建和运行实行统一责任，简化转型之旅。被 Gartner 评为 SAP S/4HANA 应用程序服务的领导者。

 请参阅 RISE 解决方案表
公告：Power Systems Virtual Server 上的 RISE 高级供应商方案

BREAKTHROUGH with IBM 是对 RISE with SAP 的出色补充，因为它为我们的客户开启或推进业务转型之旅奠定了基础。 Brian Duffy President of Cloud SAP
IBM Cloud for SAP

IBM Cloud® 为 SAP 云迁移和现代化之旅提供独特、经济高效且灵活的路径。

 了解更多信息 IBM Cloud 安全与合规

IBM Cloud® 通过端到端功能提供卓越的云安全，并提供可定制解决方案，助力企业管理数据，全程配备专家支持。

 了解更多信息 利用 SAP S/4HANA 推动企业转型

在云上部署 SAP S/4HANA，同时将其无缝集成到您的 企业应用程序环境中。

 

 探索 SAP S/4HANA 服务
IBM 承担了一个全球最大的基于 SAP ERP 软件的企业转型项目，并在 IBM Power 上借助 RISE with SAP 加快迁移到 IBM Cloud
阅读新闻稿
找到迁移到云和 SAP/4HANA 的最佳策略

来自 SAP Insider 的 Fred Donovan 就 SAP 的云迁移策略与 IBM 进行了讨论。

 合作伙伴对 RISE with SAP 的看法

来自 SAP Insider 的 Robert Holland 与在云部署和云转型领域拥有丰富经验的合作伙伴小组（包括 IBM）就 RISE 进行了讨论，以获得他们对该解决方案的见解。

 BREAKTHROUGH with IBM SAP 访谈

了解 IBM 如何通过 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 帮助简化和加速客户的云迁移之旅。
后续步骤

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