2025 年 6 月 29 日
IBM Cloud 现已成为客户使用 RISE with SAP 方法向 SAP Cloud ERP 现代化转型的全新创新超大规模选项。
IBM Power Virtual Server 上的 RISE with SAP 为目前在 IBM Power 服务器上运行关键任务 SAP 应用程序的 10,000 多家企业带来了变革。这种新的超大规模选项旨在于 90 天内将 SAP S/4HANA 工作量从本地部署的 IBM Power 服务器移动到云，与从 Power 迁移到 x86 环境相比，将 SAP S/4HANA 云迁移时间最多缩短 15-25％。
IBM Power 平台因在 SAP 认证服务器中 提供最高级别 的可用性和安全性而受到认可。对于在 IBM Power 或 X86 Server 上运行 SAP 环境的客户来说，IBM Power Virtual Server 提供了一个安全且有弹性的平台，帮助其运行最关键的运维任务。他们还可以利用 IBM 云平台服务，基于 SAP 和非 SAP 数据源构建 AI 驱动的应用程序。
据 SAP 称，IBM 在 175 个国家使用 IBM Power 虚拟服务器上的 SAP Cloud ERP Private 开展的 RISE with SAP 现代化之旅，是全球最大的企业转型项目之一。这充分证明了该解决方案的高效性和可靠性。将报价到现金、财务和制造业务迁移到 SAP S/4HANA Cloud Private 后，基础设施运维成本降低 30%，并且自上线以来一直以 100% 的可用性运行。
当客户踏上 RISE with SAP 之旅时，他们需要灵活借助长期信赖的合作伙伴力量。IBM 正拓展与领先的 RISE with SAP 认证合作伙伴、SAP 生态系统的独立软件供应商（ISV）及 Power 生态系统伙伴的合作关系，以客户所需的专业能力助力其实现云端 ERP 转型。
以下是一些最新公告：
Wipro 企业应用程序总裁兼全球主管 Harish Dwarkanhalli 表示：“我们欢迎这一宣布，因为它使在 IBM Power 上运行 SAP 的 Wipro 客户能够轻松采用混合云战略，该战略旨在提供出色的性能、强大的安全性和合规性管理，以及更快的云迁移。”
IBM 还为客户、SI 和其他生态系统合作伙伴提供适用于 SAP 应用程序的 Transformation Suite 。它结合了 IBM 和 SNP 等行业领导者的软件和服务，可自动执行基本迁移任务，帮助提供更快且无中断的 RISE with SAP 之旅。除 Transformation Suite 之外，IBM 还提供针对 RISE with SAP 方法定制的投资计划，以解决将 SAP 工作量迁移到云的复杂性。该计划为早期技术评估、迁移执行以及周边非 RISE 工作量向云过渡提供支持。其中包含对运行 SAP 工作量的合格 IBM Power10 处理器服务器的回购计划。