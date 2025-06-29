IBM Power Virtual Server 上的 RISE with SAP 为目前在 IBM Power 服务器上运行关键任务 SAP 应用程序的 10,000 多家企业带来了变革。这种新的超大规模选项旨在于 90 天内将 SAP S/4HANA 工作量从本地部署的 IBM Power 服务器移动到云，与从 Power 迁移到 x86 环境相比，将 SAP S/4HANA 云迁移时间最多缩短 15-25％。

IBM Power 平台因在 SAP 认证服务器中 提供最高级别 的可用性和安全性而受到认可。对于在 IBM Power 或 X86 Server 上运行 SAP 环境的客户来说，IBM Power Virtual Server 提供了一个安全且有弹性的平台，帮助其运行最关键的运维任务。他们还可以利用 IBM 云平台服务，基于 SAP 和非 SAP 数据源构建 AI 驱动的应用程序。

据 SAP 称，IBM 在 175 个国家使用 IBM Power 虚拟服务器上的 SAP Cloud ERP Private 开展的 RISE with SAP 现代化之旅，是全球最大的企业转型项目之一。这充分证明了该解决方案的高效性和可靠性。将报价到现金、财务和制造业务迁移到 SAP S/4HANA Cloud Private 后，基础设施运维成本降低 30%，并且自上线以来一直以 100% 的可用性运行。