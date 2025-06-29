IBM 和 SAP 共同推出面向 SAP Cloud ERP Private 的全新超大规模方案

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 6 月 29 日

作者

Alan Peacock

General Manager, IBM Cloud

IBM

Tom McPherson

General Manager, IBM Power

IBM

IBM Cloud 现已成为客户使用 RISE with SAP 方法向 SAP Cloud ERP 现代化转型的全新创新超大规模选项。

IBM Power Virtual Server 上的 RISE with SAP 的主要优点

IBM Power Virtual Server 上的 RISE with SAP 为目前在 IBM Power 服务器上运行关键任务 SAP 应用程序的 10,000 多家企业带来了变革。这种新的超大规模选项旨在于 90 天内将 SAP S/4HANA 工作量从本地部署的 IBM Power 服务器移动到云，与从 Power 迁移到 x86 环境相比，将 SAP S/4HANA 云迁移时间最多缩短 15-25％

IBM Power 平台因在 SAP 认证服务器中 提供最高级别 的可用性和安全性而受到认可。对于在 IBM Power 或 X86 Server 上运行 SAP 环境的客户来说，IBM Power Virtual Server 提供了一个安全且有弹性的平台，帮助其运行最关键的运维任务。他们还可以利用 IBM 云平台服务，基于 SAP 和非 SAP 数据源构建 AI 驱动的应用程序。

据 SAP 称，IBM 在 175 个国家使用 IBM Power 虚拟服务器上的 SAP Cloud ERP Private 开展的 RISE with SAP 现代化之旅，是全球最大的企业转型项目之一。这充分证明了该解决方案的高效性和可靠性。将报价到现金、财务和制造业务迁移到 SAP S/4HANA Cloud Private 后，基础设施运维成本降低 30%，并且自上线以来一直以 100% 的可用性运行

拓展合作伙伴关系，加速 RISE with SAP 之旅

当客户踏上 RISE with SAP 之旅时，他们需要灵活借助长期信赖的合作伙伴力量。IBM 正拓展与领先的 RISE with SAP 认证合作伙伴、SAP 生态系统的独立软件供应商（ISV）及 Power 生态系统伙伴的合作关系，以客户所需的专业能力助力其实现云端 ERP 转型。

以下是一些最新公告：

Wipro 企业应用程序总裁兼全球主管 Harish Dwarkanhalli 表示：“我们欢迎这一宣布，因为它使在 IBM Power 上运行 SAP 的 Wipro 客户能够轻松采用混合云战略，该战略旨在提供出色的性能、强大的安全性和合规性管理，以及更快的云迁移。”

IBM 还为客户、SI 和其他生态系统合作伙伴提供适用于 SAP 应用程序的 Transformation Suite 。它结合了 IBM 和 SNP 等行业领导者的软件和服务，可自动执行基本迁移任务，帮助提供更快且无中断的 RISE with SAP 之旅。除 Transformation Suite 之外，IBM 还提供针对 RISE with SAP 方法定制的投资计划，以解决将 SAP 工作量迁移到云的复杂性。该计划为早期技术评估、迁移执行以及周边非 RISE 工作量向云过渡提供支持。其中包含对运行 SAP 工作量的合格 IBM Power10 处理器服务器的回购计划

深入探讨战略优势

要了解更多有关 IBM Power Virtual Server 用于 SAP Cloud ERP 现代化的战略优势，请加入我们即将举行的网络研讨会 。了解 SAP 和 IBM 如何共同优化该解决方案，以便为 IBM Power 客户加速 SAP 云 ERP 迁移，了解 IBM CIO 的转型之旅，并深入了解 IBM RISE with SAP 之旅的差异化投资计划的优势。

了解更多 深入了解在 IBM Power Virtual Server 上运行的 RISE with SAP 参加即将举行的网络研讨会