Polynt 的化学品在电子、物流、海事等许多工业流程中发挥着关键作用。运营环境竞争激烈，该公司力争提供优质产品，同时严格控制成本。

Polynt Group 全球 IT 总监 Annamaria Codari 解释说：“Polynt 在欧洲、亚洲和美洲的 16 个国家/地区运营业务，许多站点都通过合并或收购行为纳入布局。我们看到了利用规模经济的绝佳机会，让我们的企业更容易共享信息并就机会进行合作。”

如今，Polynt 采用由 IBM® 基础架构专家管理的 IBM Cloud® 来支持其面向欧洲和亚洲的重要 SAP ERP 解决方案。得益于云的性能、可扩展性和成本效益，该公司为部署 SAP S/4HANA 奠定了基础，将在未来通过 SAP S/4HANA 实现标准化流程和高度整合的运营。

Annamaria Codari 确认：“移至 IBM Cloud 后，我们大大缩短了配置新基础架构的时间。我们能够在几分钟内建立云环境，速度比以前快达 78%。最重要的是，借助 IBM Cloud，我们能够专注于为业务提供新的数据驱动型功能，包括从 SAP ERP 到 SAP S/4HANA 的规划旅程。”