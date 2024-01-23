Polynt 的化学品在电子、物流、海事等许多工业流程中发挥着关键作用。运营环境竞争激烈，该公司力争提供优质产品，同时严格控制成本。
Polynt Group 全球 IT 总监 Annamaria Codari 解释说：“Polynt 在欧洲、亚洲和美洲的 16 个国家/地区运营业务，许多站点都通过合并或收购行为纳入布局。我们看到了利用规模经济的绝佳机会，让我们的企业更容易共享信息并就机会进行合作。”
如今，Polynt 采用由 IBM® 基础架构专家管理的 IBM Cloud® 来支持其面向欧洲和亚洲的重要 SAP ERP 解决方案。得益于云的性能、可扩展性和成本效益，该公司为部署 SAP S/4HANA 奠定了基础，将在未来通过 SAP S/4HANA 实现标准化流程和高度整合的运营。
Annamaria Codari 确认：“移至 IBM Cloud 后，我们大大缩短了配置新基础架构的时间。我们能够在几分钟内建立云环境，速度比以前快达 78%。最重要的是，借助 IBM Cloud，我们能够专注于为业务提供新的数据驱动型功能，包括从 SAP ERP 到 SAP S/4HANA 的规划旅程。”
多年来，Polynt 一直依靠 SAP ERP 解决方案来支持从工厂车间到交货站的业务流程。该公司有三个 SAP ERP 实例：一个用于美国业务，一个用于欧洲和亚洲公司，一个用于 Reichhold 业务。为了提高竞争力和成本效益，该公司计划从欧洲和亚洲运营开始，将所有业务移至最先进的 SAP S/4HANA。
“过去，公司的欧洲和亚洲 SAP ERP 实例采用的都是本地部署的基础架构。”Annamaria Codari 继续说道，“尽管以前的 IT 平台多年来一直为我们提供良好的服务，但其基础架构即将寿终正寝。因此，我们最终决定采用新的解决方案来支持未来向 SAP S/4HANA 的过渡。”
Polynt 列出了对新基础架构平台的严格要求清单。除了提供坚如磐石的可靠性之外，该公司还希望新解决方案能够减少手动管理和维护工作，为 IT 团队节省时间，以专注于更广阔的业务转型计划。
Polynt 首先评估了领先云供应商的产品和服务。该公司决定采用 IBM Cloud 裸机服务器作为其下一代 SAP 业务系统的基础，并通过 IBM 的迁移服务实现上云的平滑过渡。
“我们很快就确定，私有云可以帮助我们最大限度地控制基础架构的配置，这点对于确保 SAP ERP 顺利运行和尽可能发挥 SAP S/4HANA 的未来投资效益至关重要。”Annamaria Codari 解释说，“在考虑过的所有私有云解决方案中，IBM 产品给我们留下的印象最为深刻。IBM 团队不厌其烦地倾听我们的诉求，提出了满足我们所有近期和长期需求的解决方案。”
选择 IBM 的托管服务后，Polynt 无需维护其本地部署的基础架构，通过停用以前的服务器和存储系统来实现显着的成本效益。
“我们决定选择 IBM 云的另一考虑因素是 Polynt 和 IBM 长期以来的积极协作情况。”Annamaria Codari 补充道，“我们与 IBM 合作已超过 20 年，在这段时间里，我们发现 IBM 响应迅速、专业，而且不遗余力地帮助我们取得成功。”
成功移至 IBM Cloud 后，Polynt 就在规划未来。例如，该公司目前正在使用 IBM Cloud Object Storage 来为其存储在德国 IBM Cloud 数据中心的任务关键型数据提供自动备份服务。Polynt 展望未来，利用 IBM 的服务来实现高可用性配置，在生产系统出现不太常见的问题时快速将故障转移到辅助 SAP 环境。
该公司还在继续优化其裸机服务器，从而进一步加快配置过程。
Annamaria Codari 评论道：“目前，我们可以在几分钟内启动虚拟机等简单系统，在大约一小时内启动更复杂的环境，在大约一个工作日内启动成熟的 SAP 环境。未来，我们非常有信心，通过优化 IBM Cloud 裸机服务器，我们能够进一步加快这些流程，从而缩短公司新服务的上市时间。”
通过迈出上云的第一步，Polynt 正在构建标准化流程和系统，从而有助于调动全球业务的全部资源，并先于竞争对手抓住新机遇。
“通过与 IBM 专家合作，我们成功移至 IBM Cloud，在此期间，覆盖欧洲和亚洲数百名用户的业务没有产生任何中断。”Annamaria Codari 表示，“目前，IBM Cloud 为我们提供了有效支持业务所需的安全、高性能和经济高效的平台；而面向未来，IBM Cloud 则提供了可扩展性，以快速扩展云环境，帮助移至 SAP S/4HANA。”
Annamaria Codari 总结道：“借助 IBM Cloud，我们能够支持各种高度集成的新型业务系统，而不会导致基础架构、治理和维护的成本飙升。通过迈出整合全球业务的第一步，我们相信此举将加强 Polynt 的竞争力，提高我们的服务质量，帮助推动我们未来几年的业务增长。”
Polynt（链接位于 ibm.com 外部）是有机酸酐及其衍生物的专业制造商和销售商。该公司拥有 60 多年的行业经验，为农业食品、生物医药、建筑、电子、物流和海事等行业提供各类产品。Polynt 公司总部位于意大利斯坎佐罗夏泰，拥有约 3,200 名员工，业务遍及全球 16 个国家/地区。
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2021 年 7 月在美国制作。
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