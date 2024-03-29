作为 ISV、金融科技、SaaS 提供商或托管服务提供商，在 IBM Cloud 上创新、扩展和提升您的解决方案。
通过增值分销商网络和在线混合云目录，访问企业级混合云和 AI 服务。
利用专家网络简化和加速交付。
与您共同成长的伙伴关系。IBM Partner Plus 专注于分享专业知识，提升规模，发挥有影响力的优势，并且简化我们的合作方式。对收入的清晰洞察，为您扩展业务提供了路线图。
让我们为金融服务行业构建高度安全的云解决方案。扩大对金融机构的访问权限，解决金融机构对云部署最担忧的问题，并提高获利时效。
提供安全且有弹性的数据存储库，以加快广播内容的交付。
Jenzabar 通过降低高等教育的复杂性和成本，创造了新的商机。
IBM 业务合作伙伴 CLAI Payments 和 FNTS 携手合作为 IBM Power Virtual Server 提供加密即服务。
与员工或客户一起试用，赚取 IBM Cloud 积分。
使用特殊折扣创建端到端解决方案，以便转售给您的客户。
获得市场开发基金 (MDF)，用于上市活动。
访问联名帐户规划会议，掌握 IBM Cloud 的新机遇。
借鉴团队的当前体验，并为员工提供培训认证折扣。
访问新产品和新功能的路线图预览和战略讨论。
为您的客户提供符合用户参与协议 (SLA/OLA) 的有利支持选项。
与 IBM Garage™ 和 IBM Cloud 服务实验室协作，为客户提供概念验证 (POC) 和评估。
获取所有 IBM Cloud 服务的详细文档和指南。
价值 1000 美元的 VPC 积分
配置时应用代码 VPC1000，即可获得 1000 美元用于计算、存储和网络资源。
价值 500 美元的积分
IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 新用户立享 500 美元积分。
价值 500 美元的积分
价值 500 美元的积分，适用于所有 IBM Cloud Object Storage 新用户。
200 美元积分
获取首笔价值 200 美元的积分，可用于我们的应用程序和服务。本积分可用于试用任何 IBM Cloud 产品，有效期 30 天。
了解 IBM Cloud for Financial Services 为何能成为 100 多家业务合作伙伴（包括美国银行和法国巴黎银行）的选择。¹
部署 IBM Cloud for VMware Solutions，实现 201% 的投资回报率，通过提高运营效率，最多可节省 120 万美元。
通过选择 IBM Cloud 以满足您的 GPU 需求，您可以直接获得业内最灵活的服务器选择流程之一。
在各种云端和本地环境中无缝迁移和管理工作负载。
部署 IBM Cloud for VMware Solutions，实现 201% 的投资回报率，通过提高运营效率，最多可节省 120 万美元。
详细了解 HPC 等性能密集型云功能，以及如何使用 OpenShift on IBM Cloud 进行现代化改造。