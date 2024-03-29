利用 IBM® Cloud 实现业务增长

采用安全、混合的 AI 就绪型设计
加入 IBM Partner Plus 免费开始使用 IBM Cloud
一名登山者帮助同伴登上巨石的顶峰
为何选择 IBM Cloud IBM Cloud 是适用于对任务而言最关键的工作负载的企业云。凭借 230 多个公有云解决方案，我们的平台正在帮助客户缩短实现价值的时间，同时降低总体拥有成本 (TCO)。它采用安全、混合的 AI 就绪型设计，可提供高弹性、高性能、安全、合规的云。
弹性

让您的企业能够在中断期间运营
绩效

以高度的灵活性满足客户需求
安全性

安全地采用 AI 以推动业务转型
合规性

遵守不断变化的数据主权要求
总拥有成本

减少支出，同时最大限度地提高云服务的价值
新闻报道
两个业务同事在一个大型的现代化办公空间中查看双显示器设置，一起讨论技术问题
VMWare 客户现在可以利用由 Wipro 提供支持的 IBM Cloud for VMware 管理技术投资，同时提高安全性和灵活性 阅读更多
服务器机房中的技术人员使用笔记本电脑
IBM 借助 NVIDIA 加速计算为 AI 和 HPC 提供更高的性能和效率
带有微芯片图案的模拟 AI 硅晶圆
Intel 和 IBM 携手合作，为 AI 创新提供更高的成本效益
在计算机服务器机房工作的多民族同事
FNTS 推出 IBM® Power Virtual Server 托管式服务
显微镜下的微芯片
IBM Cloud 将部署 AMD Instinct™ MI300X 加速器，以提高生成式 AI 工作负载和 HPC 应用程序的性能
仓库和卡车的鸟瞰图
IBM 合作伙伴 Mainline 利用 IBM Power Virtual Server 帮助 National Van Lines 确保无缝的业务连续性和灾难恢复
与我们合作 利用 IBM Cloud 技术、培训和开发资源，汲取、构建专业知识并获得更多优势，以提供高弹性、高性能、安全、合规的 AI 主导型云基础设施。 了解更多
扩展企业

作为 ISV、金融科技、SaaS 提供商或托管服务提供商，在 IBM Cloud 上创新、扩展和提升您的解决方案。
绩效

通过增值分销商网络和在线混合云目录，访问企业级混合云和 AI 服务。
提高投资回报率

利用专家网络简化和加速交付。
成为成功的合作伙伴

与您共同成长的伙伴关系。IBM Partner Plus 专注于分享专业知识，提升规模，发挥有影响力的优势，并且简化我们的合作方式。对收入的清晰洞察，为您扩展业务提供了路线图。
在办公室握手的商务女士
立即加入
两名使用分步视觉辅助工具的女士的插图，一个在指导，另一个在倾听

通过分步用户指南了解如何成为 IBM Cloud 合作伙伴。
描述了搜索、构建和过滤所需功能和优势的图标的插图

访问资源，以解锁与您的构建之旅一致的优势。
四个包含详细信息、图表和报告的虚拟屏幕的插图

获取有关如何在 IBM Cloud 上销售软件、服务或可部署的架构的分步指南。
金融服务合作伙伴

让我们为金融服务行业构建高度安全的云解决方案。扩大对金融机构的访问权限，解决金融机构对云部署最担忧的问题，并提高获利时效。
中国四川省成都市五彩缤纷的摩天大楼照亮夜空
了解更多
与 IBM 携手进入市场

IBM® Cloud Catalog 是一个数字销售渠道，可以无缝地向全球的 IBM Cloud 客户交付和销售您的解决方案。

整合式账单

通过单一计费系统签订 IBM Cloud 合同，从而成为企业客户的首选合作伙伴。
加快上市时间

在 4 周的时间内启动和发布您的一切皆服务 (XaaS) 付费产品。
拓展新客户

利用由销售商、分销商、系统集成商和现有客户组成的 IBM 生态系统发展您的业务。
增加收入

独立软件供应商 15% 的收入来自云平台市场。
IBM Cloud Catalog 入门

IBM 合作伙伴案例

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
与 IBM 合作的优势：您的业务、您的客户、我们的首要任务。 成为 IBM 云解决方案业务合作伙伴，开启一个充满机遇的世界，您将能快速启动并提升业务，从而协助您和您的客户取得成功。 IBM Cloud 积分

与员工或客户一起试用，赚取 IBM Cloud 积分。

 客户可享受特殊折扣

使用特殊折扣创建端到端解决方案，以便转售给您的客户。

 市场开发基金

获得市场开发基金 (MDF)，用于上市活动。

 联名帐户规划

访问联名帐户规划会议，掌握 IBM Cloud 的新机遇。

 培训支持和认证折扣

借鉴团队的当前体验，并为员工提供培训认证折扣。

 路线图和战略讨论

访问新产品和新功能的路线图预览和战略讨论。

 量身定制支持选项

为您的客户提供符合用户参与协议 (SLA/OLA) 的有利支持选项。

 专业服务积分

与 IBM Garage™ 和 IBM Cloud 服务实验室协作，为客户提供概念验证 (POC) 和评估。

 文档和指南

获取所有 IBM Cloud 服务的详细文档和指南。
功能优惠和激励措施

价值 1000 美元的 VPC 积分

配置时应用代码 VPC1000，即可获得 1000 美元用于计算、存储和网络资源。

 了解详情

价值 500 美元的积分

IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 新用户立享 500 美元积分。

 了解详情

价值 500 美元的积分

价值 500 美元的积分，适用于所有 IBM Cloud Object Storage 新用户。

 了解详情

200 美元积分

获取首笔价值 200 美元的积分，可用于我们的应用程序和服务。本积分可用于试用任何 IBM Cloud 产品，有效期 30 天。

 了解详情
主要产品 IBM Cloud for Financial Services™

了解 IBM Cloud for Financial Services 为何能成为 100 多家业务合作伙伴（包括美国银行和法国巴黎银行）的选择。¹

 获取合作伙伴资源 了解更多 IBM Cloud for VMware Solutions

部署 IBM Cloud for VMware Solutions，实现 201% 的投资回报率，通过提高运营效率，最多可节省 120 万美元。

 获取合作伙伴资源 了解更多 AI 基础设施

通过选择 IBM Cloud 以满足您的 GPU 需求，您可以直接获得业内最灵活的服务器选择流程之一。

 获取合作伙伴资源 了解更多 IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

在各种云端和本地环境中无缝迁移和管理工作负载。

 获取合作伙伴资源 了解更多 SAP on IBM Cloud

部署 IBM Cloud for VMware Solutions，实现 201% 的投资回报率，通过提高运营效率，最多可节省 120 万美元。

 获取合作伙伴资源 了解更多 其他 IBM Cloud 产品

详细了解 HPC 等性能密集型云功能，以及如何使用 OpenShift on IBM Cloud 进行现代化改造。

 获取合作伙伴资源 了解更多

利用 IBM® Cloud 实现业务增长

 

快速启动您的业务计划，开始在 IBM Cloud 上构建和部署。

 获得 IBM Cloud 认证