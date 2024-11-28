在快节奏的搬迁和迁居过程中，时间就是一切。National Van Lines (NVL) 是一家员工持股公司，业务遍及 48 个州及其他地区，无论是家庭迁居还是企业搬迁，它都以提供无缝服务而自豪。但近年来，NVL 面临着一个重大障碍 – 其总部芝加哥频繁且长时间停电。电力中断导致服务器离线数天，从而导致严重运营停滞并使业务连续性面临风险。

除了电力不可靠之外，NVL 还难以维持可靠的灾难恢复计划。该公司依靠物理磁带进行备份 – 这是一种过时的解决方案，在发生中断时几乎无法提供保护。随着远程办公员工队伍的壮大，NVL 需要的不仅仅是快速修复。他们需要一种富有弹性的云解决方案保护运营并让员工保持联系，无论他们在哪里工作。