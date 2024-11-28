在快节奏的搬迁和迁居过程中，时间就是一切。National Van Lines (NVL) 是一家员工持股公司，业务遍及 48 个州及其他地区，无论是家庭迁居还是企业搬迁，它都以提供无缝服务而自豪。但近年来，NVL 面临着一个重大障碍 – 其总部芝加哥频繁且长时间停电。电力中断导致服务器离线数天，从而导致严重运营停滞并使业务连续性面临风险。
除了电力不可靠之外，NVL 还难以维持可靠的灾难恢复计划。该公司依靠物理磁带进行备份 – 这是一种过时的解决方案，在发生中断时几乎无法提供保护。随着远程办公员工队伍的壮大，NVL 需要的不仅仅是快速修复。他们需要一种富有弹性的云解决方案保护运营并让员工保持联系，无论他们在哪里工作。
NVL 向 IBM 和 IBM 合作伙伴 Mainline 寻求合适的解决方案 – 不仅能保证系统正常运行，还能为未来提供灵活且可扩展的环境。介绍一下 IBM Power Virtual Server，这是一个基于云的平台，可提供 NVL 抵御几乎任何风暴所需的可靠性和性能。将关键工作负载迁移到 IBM 混合云，NVL 通过 IBM® Cloud Object Storage 和 Precisely Assure MIMIX 实现了实时复制和快速恢复。
Mainline 的专业服务指导 NVL 完成转型的每一步、提供实践教育和专业知识，确保无缝迁移。借助 IBM Power Virtual Server，NVL 现在拥有了基础设施来帮助防范未来中断，使该公司能够专注于最擅长的事情 – 让个人和企业保持移动。
结果立竿见影且令人印象深刻。通过在 IBM Power Virtual Server 上运行，NVL 消除了对本地基础设施和物理磁带备份的需求，从而显著降低了成本。最重要的是，NVL 的灾难恢复时间显著缩短，以前需要数天，现在只需要数小时。
该项目的成功并不止于此。NVL 迅速将 IBM Power Virtual Server 解决方案扩展到其全国货运业务部门，因为它意识到云可以提供他们一直在寻找的灵活性和安全性。“解决方案很可靠。我们对此充满信心。它安全可靠，因此我们其他部门也采用同样的流程，”National Van Lines 的 IT 副总裁 Greg Moore 说道。
在 IBM 和 Mainline 的支持下，National Van Lines 找到了一个可靠的云相关合作伙伴，无论未来面临什么挑战，这个合作伙伴都可以帮助他们保持弹性，并准备好为客户提供服务。
National Van Lines（ibm.com 外部链接）总部位于伊利诺伊州布罗德维尤，是美国领先的住宅和商业搬迁服务提供商。该公司成立于 1929 年，提供各种搬迁解决方案，包括长途和国际搬家。National Van Lines 为个人客户和企业提供服务，致力于提供个性化服务，注重可靠性和客户满意度。该公司与专业搬迁公司和代理人网络合作，使其成为行业内值得信赖的品牌。National Van Lines 继续成为物流和搬迁领域的重要参与者。
Mainline Information Systems（ibm.com 外部链接）总部位于佛罗里达州塔拉哈西，是一家领先的 IT 解决方案和咨询公司，专门提供云和混合云产品、网络安全、现代数据中心解决方案和托管服务。凭借遍布美国的覆盖范围、与顶尖科技公司的战略伙伴关系以及多供应商科技专长，Mainline 能够高效地提供具有成本效益的业务成果。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。