主页 Case Studies National Van Lines National Van Lines 借助 IBM Power Virtual Server 不断向前发展
IBM Power Virtual Server 帮助 National Van Lines 确保无缝业务连续性和灾难恢复
拥有多个装货码头和卡车的大型航运中心
不可靠的电力威胁 National Van Lines 的运营

在快节奏的搬迁和迁居过程中，时间就是一切。National Van Lines (NVL) 是一家员工持股公司，业务遍及 48 个州及其他地区，无论是家庭迁居还是企业搬迁，它都以提供无缝服务而自豪。但近年来，NVL 面临着一个重大障碍 – 其总部芝加哥频繁且长时间停电。电力中断导致服务器离线数天，从而导致严重运营停滞并使业务连续性面临风险。

除了电力不可靠之外，NVL 还难以维持可靠的灾难恢复计划。该公司依靠物理磁带进行备份 – 这是一种过时的解决方案，在发生中断时几乎无法提供保护。随着远程办公员工队伍的壮大，NVL 需要的不仅仅是快速修复。他们需要一种富有弹性的云解决方案保护运营并让员工保持联系，无论他们在哪里工作。
数天 到 数小时 灾难恢复时间从数天缩短到数小时 降低成本 通过消除有形基础设施降低成本
解决方案很可靠。我们对此充满信心。它安全可靠，因此我们的全国货运业务部门现在也采用同样的流程。它很有效，我们喜欢它，而且我们会再次这样做。 Greg Moore IT 副总裁 National Van Lines
使用 IBM Power Virtual Server 实现弹性转型

NVL 向 IBM 和 IBM 合作伙伴 Mainline 寻求合适的解决方案 – 不仅能保证系统正常运行，还能为未来提供灵活且可扩展的环境。介绍一下 IBM Power Virtual Server，这是一个基于云的平台，可提供 NVL 抵御几乎任何风暴所需的可靠性和性能。将关键工作负载迁移到 IBM 混合云，NVL 通过 IBM® Cloud Object Storage 和 Precisely Assure MIMIX 实现了实时复制和快速恢复。

Mainline 的专业服务指导 NVL 完成转型的每一步、提供实践教育和专业知识，确保无缝迁移。借助 IBM Power Virtual Server，NVL 现在拥有了基础设施来帮助防范未来中断，使该公司能够专注于最擅长的事情 – 让个人和企业保持移动。
Mainline 非常乐意向我们解释事情。他们用我们的语言，用我们能够理解的方式与我们交谈。它给了我们极大的舒适感。 Greg Moore IT 副总裁 National Van Lines
不间断运营和对 IBM Cloud 的新信心

结果立竿见影且令人印象深刻。通过在 IBM Power Virtual Server 上运行，NVL 消除了对本地基础设施和物理磁带备份的需求，从而显著降低了成本。最重要的是，NVL 的灾难恢复时间显著缩短，以前需要数天，现在只需要数小时。

该项目的成功并不止于此。NVL 迅速将 IBM Power Virtual Server 解决方案扩展到其全国货运业务部门，因为它意识到云可以提供他们一直在寻找的灵活性和安全性。“解决方案很可靠。我们对此充满信心。它安全可靠，因此我们其他部门也采用同样的流程，”National Van Lines 的 IT 副总裁 Greg Moore 说道。

在 IBM 和 Mainline 的支持下，National Van Lines 找到了一个可靠的云相关合作伙伴，无论未来面临什么挑战，这个合作伙伴都可以帮助他们保持弹性，并准备好为客户提供服务。
National Van Lines 徽标
关于 National Van Lines

National Van Lines（ibm.com 外部链接）总部位于伊利诺伊州布罗德维尤，是美国领先的住宅和商业搬迁服务提供商。该公司成立于 1929 年，提供各种搬迁解决方案，包括长途和国际搬家。National Van Lines 为个人客户和企业提供服务，致力于提供个性化服务，注重可靠性和客户满意度。该公司与专业搬迁公司和代理人网络合作，使其成为行业内值得信赖的品牌。National Van Lines 继续成为物流和搬迁领域的重要参与者。
Mainline 徽标
Mainline Information Systems 简介

Mainline Information Systems（ibm.com 外部链接）总部位于佛罗里达州塔拉哈西，是一家领先的 IT 解决方案和咨询公司，专门提供云和混合云产品、网络安全、现代数据中心解决方案和托管服务。凭借遍布美国的覆盖范围、与顶尖科技公司的战略伙伴关系以及多供应商科技专长，Mainline 能够高效地提供具有成本效益的业务成果。
解决方案组件 IBM Power Virtual Server IBM Cloud Object Storage
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