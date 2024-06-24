CLAI Payments Technologies 的情况就是如此。30 多年来，该公司一直为美洲的金融机构和零售组织提供支付系统。
CLAI Payments CEO Fernando Carmona 表示：“我们相信我们为客户提供了最安全、最完整、最有利可图的解决方案。我们在 IBM® Power Systems 上运行所有软件，并使用集成的 IBM® i 操作系统进行内置加密。我们与该地区众多银行的成功合作部分原因在于我们拥有这种整合。”目前 CLAI Payments 拥有由 130 个金融服务站点组成的客户群，客户皆本地部署其加密解决方案。
2019 年，该公司开始探索如何在云环境中提供其名为 AZ7 的支付平台。通过将其支付平台作为软件即服务 (SaaS) 产品提供，CLAI Payments 可以使客户减轻购买、安置和维护底层硬件和软件的成本和精力，同时只需为他们使用的服务付费。
“每个金融机构、每个银行处理方都在许多不同的系统基础架构和软件提供商之间挣扎”，Carmona 说，“每个人都想迁移到云端，他们关注着市场上的主要参与者，包括 IBM Cloud，希望其能简化他们的 IT 环境。”
在迁移到云环境时，CLAI Payments 希望继续在 IBM i 操作系统上运行其软件，该操作系统令人满意，并使用 IBM Power Virtual Server。然而，还有一些重大障碍需要克服。“我们与银行和处理商合作。他们必然非常保守”，Carmona 说，“银行支付平台一秒钟都不能中断，因为中断的每一分钟都可能意味着数百万美元的损失。”
金融机构还面临严格的安全、隐私和合规法规。为了遵守这些法规并保护客户的敏感数据，系统和交易需要在所有情况下都高度安全，并在加密系统上运行。但是，大多数云平台（包括 IBM Cloud）都没有针对 IBM i 的内置加密功能。该公司与 IBM 会面，探讨如何向 IBM i 环境添加加密。
在本地使用 CLAI Payments 加密解决方案的客户站点
年的 FNTS 与 IBM 合作
IBM 请来了 IBM 合作伙伴 First National Technology Solutions (FNTS) 来帮助解决加密问题。FNTS 业务开发经理 Keith Zblewski 表示：“我们与 IBM 的合作已有超过 25 年的历史，并围绕 IBM 基础架构即服务完成了多个外包项目。此外我们隶属于最大的私营金融机构之一，因此我们了解金融服务行业以及如何在该行业提供安全解决方案。”
IBM 在其本地系统的产品组合中有一个加密卡（硬件安全模块），但它无法在 IBM Cloud 上使用。“Fernando 想要的是一个非常专门化的解决方案，对处理关键工作负载有非常具体的要求。”Zblewski 说。“IBM 没有在其云基础架构中构建这些加密处理器，因为它们不需要作为云的通用元素。”
CLAI Payments 与 FNTS 和 IBM 合作，确定将加密技术纳入云解决方案的最佳方式。Zblewski 说：“我们的团队每周开好几个会，起初我们只是想确保我们能够推出一个既能满足 CLAI 的需求又能满足 IBM 期望的解决方案。”
他们提出的解决方案融合了三家公司的元素。“我们与 IBM 合作，在华盛顿特区和蒙特利尔的 IBM Cloud 数据中心运行的 IBM Power Virtual Server 上安装了我们的支付平台 AZ7”，Carmona 说，“FNTS 在其芝加哥和奥马哈数据中心的专用基础架构上部署了带有集成 IBM 加密卡的 IBM i。然后我们连接了 IBM Cloud 和 FNTS 服务器，以便 IBM Cloud 上的 AZ7 平台可以远程使用来自 FNTS 基础架构的加密。整体解决方案为我们提供了非常好的安全性和通信能力。”
该解决方案于 2023 年 1 月推出。从那时起，FNTS、CLAI Payments 和 IBM 继续每周举行一次会议，以确保他们的运营符合三家公司的期望、满足要求并应对出现的新挑战。
CLAI Payments 目前已有多家客户在 IBM Cloud 上运行其加密 AZ7 解决方案，并计划引入更多客户，包括目前在本地运行平台的客户。
Carmona 说：“我们会向已安装的客户群宣传，让他们知道我们现在可以在云中为他们提供测试和质量保证环境。一旦他们体验到在 IBM Power Virtual Server on IBM Cloud 上运行工作负载的稳定性和优势，我们就会与他们接洽，引导他们转向混合云环境；在混合云环境中，他们可以在云上运行一些工作负载，在本地运行另一些工作负载。”
该公司在南美洲和中美洲拥有庞大的客户群。最近，智利的一位主要客户对这种远程配置进行了压力测试。Carmona 说：“客户非常敏感，距离 IBM Cloud 和 FNTS 计算机中心数千英里。我们很紧张，但一旦我们开始压力测试，一切都很顺利，甚至以更快的速度达到客户的目标。”
CLAI Payments AZ7 解决方案的加密功能的开发催生了一种全新的独立产品：加密即服务 (EaaS)。FNTS 负责管理该服务，客户可在 IBM Cloud 的任何平台上使用该服务。
它有可能对行业产生深远的影响，而 CLAI Payments 认识到了这种可能性。“今年年初我们放慢了营销力度，以更加专注于满足当前客户的需求。但加密即服务是个例外 - 在该领域我们正尽可能快地采取行动。事实上，我们已经创建了一个完全致力于该服务的新业务部门。”
CLAI Payments 和 FNTS 都欣赏他们关系中不寻常的性质，以及它为双方带来的有力的同步性。“我的整个职业生涯都在 IBM 生态系统中工作，并建立了各种合作伙伴关系，但这一次确实是独一无二的。”Zblewski 说。“你较少会发现奥马哈的某个人与哥斯达黎加的某个人一起工作，并找到共同的理由来合作，构建可以影响大公司的真正解决方案。这是一个难得的机会，我们看到了帮助真正可以创造新业务的客户的需求。这让我们感到兴奋。”
Carmona 表示同意：“现在，任何 IBM i 客户如果想在使用加密技术的 IBM Power Virtual Server on IBM Cloud 上运行，都是可以的。此外，我们还构建了解决方案，以便为任何公司提供即用即付服务，无论他们是在 Windows 的 Oracle 上、在其他云上还是在本地运行应用。我们的解决方案是目前世界上唯一无需外部硬件或软件即可运行完整支付平台的解决方案。我们对此感到非常满意。”
IBM 合作伙伴 CLAI Payments（ibm.com 外部链接）成立于 1991 年，为金融和零售行业提供支付解决方案。该公司的解决方案涵盖整个交易支付流程，以及加密、管理、支付方式和持续平台优化。CLAI Payments 总部位于德克萨斯州休斯顿，在南美和北美设有地区办事处。
IBM 合作伙伴 FNTS（ibm.com 外部链接）成立于 1995 年，是一家托管 IT 服务提供商，专注于多云、混合云、大型机和托管 IT 环境。它是 First National of Nebraska 的全资子公司，First National of Nebraska 是一家拥有 300 亿美元资产的多州控股公司，总部位于内布拉斯加州的奥马哈，专门与高度监管行业的客户合作。
IBM i 是一种适用于 IBM Power 服务器的操作系统。IBM Power Virtual Server 是 IBM Cloud 中可配置的单租户或多租户虚拟 IBM Power 服务器。
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美国出品，2023 年 7 月。
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