CLAI Payments Technologies 的情况就是如此。30 多年来，该公司一直为美洲的金融机构和零售组织提供支付系统。

CLAI Payments CEO Fernando Carmona 表示：“我们相信我们为客户提供了最安全、最完整、最有利可图的解决方案。我们在 IBM® Power Systems 上运行所有软件，并使用集成的 IBM® i 操作系统进行内置加密。我们与该地区众多银行的成功合作部分原因在于我们拥有这种整合。”目前 CLAI Payments 拥有由 130 个金融服务站点组成的客户群，客户皆本地部署其加密解决方案。

2019 年，该公司开始探索如何在云环境中提供其名为 AZ7 的支付平台。通过将其支付平台作为软件即服务 (SaaS) 产品提供，CLAI Payments 可以使客户减轻购买、安置和维护底层硬件和软件的成本和精力，同时只需为他们使用的服务付费。

“每个金融机构、每个银行处理方都在许多不同的系统基础架构和软件提供商之间挣扎”，Carmona 说，“每个人都想迁移到云端，他们关注着市场上的主要参与者，包括 IBM Cloud，希望其能简化他们的 IT 环境。”

在迁移到云环境时，CLAI Payments 希望继续在 IBM i 操作系统上运行其软件，该操作系统令人满意，并使用 IBM Power Virtual Server。然而，还有一些重大障碍需要克服。“我们与银行和处理商合作。他们必然非常保守”，Carmona 说，“银行支付平台一秒钟都不能中断，因为中断的每一分钟都可能意味着数百万美元的损失。”

金融机构还面临严格的安全、隐私和合规法规。为了遵守这些法规并保护客户的敏感数据，系统和交易需要在所有情况下都高度安全，并在加密系统上运行。但是，大多数云平台（包括 IBM Cloud）都没有针对 IBM i 的内置加密功能。该公司与 IBM 会面，探讨如何向 IBM i 环境添加加密。