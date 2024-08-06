人们的工作方式正在发生变化。新冠疫情的经历表明，许多工作可以在远离办公室的地方顺利完成，但前提是必须为员工提供正确的工具。各公司正在寻求支持其最关键业务运营的软件供应商，以实现真正的随时随地工作。
Iptor Sweden AB 是企业资源规划、供应链管理、规划和物流软件及服务领域的领导者，它决心迎接挑战。该公司认识到，要继续成为客户业务的推动者，它需要领先于客户，而不是与客户并肩发展。
Iptor 首席营销和产品官兼管理合伙人 Christopher Catterfeld 解释道：“新冠疫情首次将 IT 员工封闭在家里，这暴露了依赖现场实施或 VPN 工作的服务存在脆弱性。我们意识到，为了让我们的客户保持竞争力，我们必须让我们的 ERP 和供应链软件更易于访问。”
通过采用云交付模型，Iptor 看到了使其产品面向未来的机会。此举支持该公司为客户提供更大的灵活性和独立性，而不会增加复杂性。
“我们的愿景是让客户在适合的时间和地点通过浏览器访问我们灵活、可扩展的供应链 ERP 软件，”Catterfeld 说道，“我们希望能够持续交付价值，而无需他们付出任何努力，从而将员工的学习曲线降至最低。”
Iptor 借助 IBM Power Virtual Server 将 IT 基础架构支出削减高达 80%
支持新客户在 1 小时内而不是 2 天内加盟
为了支持其向真正的云交付模式过渡，Iptor 开始寻找一个强大、可靠的基础架构平台。该公司选择了 IBM Power Systems Virtual Server，该服务器运行 Red Hat Enterprise Linux 操作系统，以便快速且经济高效地扩展其基础架构资源。Iptor 选择 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 以便为云原生应用程序开发提供一个平台，从而扩展其云功能。
“我们的首要任务包括全球可用性、无延迟或带宽问题、高安全性以及拥有良好跟踪记录的合作伙伴，”Catterfeld 回忆道，“IBM 满足所有这些要求，甚至满足更多要求。我们构建了在 IBM Power 上运行的应用程序，因为该平台可以处理最高的交易量。”
他继续说道：“IBM Power Systems Virtual Server 提供的相同架构的优势已得到客户的喜爱和信任，无论是在内部还是在外部，无一例外。此外，该产品还提供对 IBM Cloud 资源和目录的访问，因此我们可以轻松向上和向下扩展以满足客户需求。”
在 IBM 的帮助下，Iptor 构建了具有灵活 API 的云基础架构，赋能客户按照自己的方式使用云功能。Iptor 和 IBM 团队为新基础架构迎来首位客户，建立了包括边缘计算探索在内的稳固合作关系。
“很多人会低估数据中心托管服务和真正的云托管服务之间的差异，”Catterfeld 说道，“例如，如果客户想要打印某些东西会怎样？IBM 帮助我们应用边缘计算来解决此类挑战，这样我们就可以通过 VPN 避免限制与我们服务的连接。”
至关重要的是，IBM Power Systems Virtual Server 提供内置安全性，支持 Iptor 在不影响数据保护的情况下提供更好的服务可访问性。
“在 IBM Power 和 Red Hat Enterprise Linux 技术的帮助下，我们将安全性融入了堆栈的每一层，”Catterfeld 评论道，“用户可以通过任何浏览器或设备访问我们的服务，并通过双重认证确保他们获得授权。IBM 现在正在与我们密切合作，为我们的制药客户提供数据隐藏服务。”
Iptor 现在可以提供基于 IBM 技术的真正的全球产品，为客户提供一致的体验，无论他们位于世界何处。该公司正在通过解决新市场中复杂的供应链挑战来扩大其竞争优势。
“使用 IBM Power Systems Virtual Server，我们可以为客户提供同样出色的服务水平，无论他们身在何处，”Catterfeld 说道，“在灵活的 IBM 技术的支持下，我们已经转向持续部署模式。因此，客户始终使用最新、最出色的软件，并且可以轻松扩展。”
在内部，Iptor 正在利用 IBM 解决方案实现新的效率。例如，该公司大幅减少了 IT 基础架构方面的支出并精简了管理流程。
“对于我们来说，IBM 技术始终代表着稳定性，”Catterfeld 补充道，“借助 IBM Power Systems Virtual Server，我们支持客户利用云交付产品的稳定性和便利性。与此同时，我们对 IT 基础架构的投资减少了高达 80%，并显著减少了管理时间。通过 IBM Power 和 Red Hat 技术获得的端到端自动化和编排功能非常出色。”
通过与 IBM 合作，Iptor 已发展成为云交付模型提供商，因此巩固了其行业领导者地位。通过预测客户的需求并快速响应，该公司正在投入人力财力以实现长期成功。
Catterfeld 总结道：“为了促进客户的增长，我们必须快速调整以适应市场的变化。在 IBM 的帮助下，我们在调整我们的解决方案产品方面取得了飞跃，以确保它们非常适合快速变化的供应链、制药、医疗保健和出版行业的公司。”
Iptor（ibm.com 外部链接）是企业资源规划、供应链管理、规划和物流软件及服务领域的全球领先者。该公司专门帮助以分销为中心的组织寻找创新解决方案来应对复杂的订单管理和订单履行挑战。Iptor 通过遍布超过 40 个国家或地区的设施为 1,250 家客户提供服务，为技术批发、制药和出版行业的企业提供有吸引力的价值。
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美国出品，2021 年 9 月。
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