Iptor Sweden AB 是企业资源规划、供应链管理、规划和物流软件及服务领域的领导者，它决心迎接挑战。该公司认识到，要继续成为客户业务的推动者，它需要领先于客户，而不是与客户并肩发展。

Iptor 首席营销和产品官兼管理合伙人 Christopher Catterfeld 解释道：“新冠疫情首次将 IT 员工封闭在家里，这暴露了依赖现场实施或 VPN 工作的服务存在脆弱性。我们意识到，为了让我们的客户保持竞争力，我们必须让我们的 ERP 和供应链软件更易于访问。”

通过采用云交付模型，Iptor 看到了使其产品面向未来的机会。此举支持该公司为客户提供更大的灵活性和独立性，而不会增加复杂性。

“我们的愿景是让客户在适合的时间和地点通过浏览器访问我们灵活、可扩展的供应链 ERP 软件，”Catterfeld 说道，“我们希望能够持续交付价值，而无需他们付出任何努力，从而将员工的学习曲线降至最低。”