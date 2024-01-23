体育广播发行公司 LCTV 与 BASE Media Cloud 接洽，希望其以较低的成本提供易于使用、基于网络的文件存储和分发服务，且只需最少的技术专业知识和维护支持。LCTV 一直在与英国和美国的许多不同的传统媒体机构合作。在每种情况下，都使用了多种内容交付方法，包括数字磁带和基于文件的母带。然而，当时的工作主要是手工操作，自动化程度极低，既费钱又费时。此外，由于使用传统设施进行工作，LCTV 团队无法直接访问或拥有自己的数据，这令人沮丧并影响效率。

LCTV 希望找到一个完全由 BASE Media Cloud 管理的自助服务云解决方案，以便 LCTV 团队能够腾出时间，专注于核心业务：以更高效、更低成本的方式销售和分发体育广播内容。关键技术要求包括数据安全性、弹性和冗余以及即时访问备份、归档和文件共享功能。需要将包括简单文件检查、自动转码和自动通知服务在内的附加功能集成到 LCTV 的定制解决方案中。