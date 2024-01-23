Straker Translations

Straker 希望将业务重点转向在线翻译服务，因此需要一个具有更强大的计算能力和根据需要进行灵活扩展的云托管平台。通过基于 IBM Cloud® 解决方案部署 VMware vSphere，该公司获得了可扩展计算能力，能够以极低的成本提供高性能服务。
通过基于 IBM Cloud 平台实施 VMware vSphere，该公司获得了支持高性能交付的计算能力，同时又不影响可扩展性或控制能力。
Straker 成立于 1999 年，旨在为企业开发和提供内容管理系统 (CMS)，随着市场对翻译服务需求的增加，其重点也随之转移。基于其 CMS 提供的卓越技术能力，该公司重组了核心技术，推出了在线翻译平台。
在实施业务模式转型时，Straker 很快发现其新产品的支持基础设施成本高昂且耗时。“跨不同操作平台维护企业级应用程序需要大量的开销和资源。”Straker 首席平台官 Indy Nagpal 表示，“从商业角度来看，考虑到我们的软件潜力，这并不适合我们。”
通过深入了解传统托管基础架构的替代方案，Straker 成为云技术的早期采用者之一，在虚拟专用服务器 (VPS) 上运行软件。这一转变有助于减轻 IT 维护和管理负担，但该公司发现云平台缺乏计算能力和可扩展性。“我们为所获得的性能付出了很多，”Nagpal 说，“从本质上讲，这项技术并没有提供我们想要的东西，而且扩大规模的成本太高了。”
通过基于 IBM Cloud 平台实施 VMware vSphere，Straker 获得了支持高性能交付的计算能力，同时又不影响可扩展性或控制能力。该解决方案包括用于为公司生产工作负载提供单租户托管的强大 IBM Cloud Bare Metal Servers、支持后端工具的 IBM Cloud Virtual Servers 以及用于轻松管理资源的 VMware vSphere 虚拟化层。
除了为标准生产工作负载提供支持的五台裸机服务器外，Straker 还使用第六台服务器为需要对系统访问者进行特定位置限制的客户提供更高端的安全产品。
为了进一步增强基础架构的弹性，Straker 部署了 IBM Cloud Block Storage 单元，用于备份虚拟化工作负载。此外，该公司在解决方案中添加了 IBM Cloud Advanced Support，为 IBM Cloud 环境实施响应迅速的支持结构。
借助 IBM Cloud 技术为产品提供支持，Straker 可以将运营重点从管理底层基础架构转移到实现核心业务目标，其中包括降低在线翻译服务的成本。“如果我们将其作为基于 VPS 的产品来运行，我们的成本至少会提高三倍，”Nagpal 说，“即使成本是原来的三倍，我们也无法获得同样的灵活性。”
除了提供 Straker 所需的经济高效的计算能力外，基于 IBM Cloud 平台的 VMware vSphere 还提供值得信赖的性能。通过使用 IBM Cloud Bare Metal Servers 托管在线客户门户，该公司支持不间断地交付翻译服务。
IBM Cloud 让 Straker 能够专注于重要的事情，在该公司获得的持续成功（包括在澳大利亚证券交易所首次公开募股）中发挥着至关重要的作用。“从本质上讲，我们的 DNA 就是软件开发，”Nagpal 说，“借助 IBM Cloud，我们可以保持专注并根据我们的业务需求进行构建。”
Straker（ibm.com 外部链接）于 1999 年成立，是一家提供企业级内容管理系统的软件公司，现已发展成为专注于提供快速、准确且经济高效的翻译服务提供商。如今，该公司是世界领先的翻译服务公司之一，与全球约 50,000 名客户合作，包括个人和公司客户。Straker 总部位于新西兰的奥克兰，在全球 17 个办事处拥有超过 180 名员工。
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2020 年 4 月在美国制作。
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