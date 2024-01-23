Straker Translations

Straker 成立于 1999 年，旨在为企业开发和提供内容管理系统 (CMS)，随着市场对翻译服务需求的增加，其重点也随之转移。基于其 CMS 提供的卓越技术能力，该公司重组了核心技术，推出了在线翻译平台。

在实施业务模式转型时，Straker 很快发现其新产品的支持基础设施成本高昂且耗时。“跨不同操作平台维护企业级应用程序需要大量的开销和资源。”Straker 首席平台官 Indy Nagpal 表示，“从商业角度来看，考虑到我们的软件潜力，这并不适合我们。”

通过深入了解传统托管基础架构的替代方案，Straker 成为云技术的早期采用者之一，在虚拟专用服务器 (VPS) 上运行软件。这一转变有助于减轻 IT 维护和管理负担，但该公司发现云平台缺乏计算能力和可扩展性。“我们为所获得的性能付出了很多，”Nagpal 说，“从本质上讲，这项技术并没有提供我们想要的东西，而且扩大规模的成本太高了。”