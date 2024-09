IBM Consulting 团队与 MOVYON 合作,设计一套基于 Maximo 解决方案和物联网 (IoT) 技术的综合解决方案,并通过 AI 进行增强,以实现更智能的基础架构管理方法。使用 Maximo for Civil Infrastructure 扩展可帮助 Autostrade per l’Italia 监控、管理和维护基础架构资产、预测故障并确定维修优先级。Argo 平台使用 IBM Cloud Pak® for Integration 和 IBM Cloud Pak for Data 来集成 IoT 基础设施数据,以供 Maximo 解决方案使用。第三方公司 Fincantineri NexTech Spa(链接位于 ibm.com 外部)正在帮助安装 IoT 传感器并提供资产的 3D 数字建模。

作为关键的第一步,IBM 和 MOVYON 团队解决了 Autostrade per l’Italia 的数据管理和质量改进问题。他们引入了一个数据治理框架,其特点是控制和监控系统,以提供对所有资产相关信息和公司整个文档档案的可视化管理和快速访问。现在,单个仪表板提供活动和数据的集成视图,同时提供对数字档案的访问,以便支持技术人员在现场实时访问。