MOVYON 首席执行官 Lorenzo Rossi 致力于为意大利高速公路基础架构管理带来创新。MOVYON 的前身是 Autostrade Tech，该公司是智能交通系统解决方案开发和集成领域的领导者，也是 Autostrade per l’Italia 的卓越研究和创新中心。Autostrade per l’Italia 采用 MOVYON 的技术解决方案，帮助管理和维护约 3,000 公里的高速公路，为 Mario 这样的驾驶员提供安全保障。此外，Autostrade per l’Italia 还管理着意大利各地超过 1,900 座桥梁和高架桥、近 1,800 座立交桥和 574 条隧道。

随着时间的推移，基础架构维护过程不断发展，从手动检查转变为部分手动、部分由技术援助支持的检查。例如，几十年来收集的大量数据已经过数字化处理，可以为现场审查和检查提供重要支持。

Autostrade per l’Italia 决心通过采用技术和进行全面的数字化转型，继续改进监控和维护大量资产的方式。它求助于 Rossi 和 MOVYON 来帮助它实现两个具体目标。

“首先，Autostrade per l’Italia 希望通过创新更有效地管理资产，”Rossi 说，“第二个目标是支持 ASPI 实现数字化转型。”

Rossi 希望与行业领导者合作，将他们的技术融入 Autostrade per l’Italia 的一流数字资产管理解决方案中。“我们不想通过从头开始开发技术来重新发明车轮，但我们可以用车轮来制造汽车，”他说。