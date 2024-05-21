建造两条 9 公里长的铁路隧道、五个地铁站、一个火车与电车交汇处以及支持 55 公里高容量信号传输的专用控制中心需要什么？ 在拥有 480 万人口的繁华大都市地区按时、按预算交付一切？

这需要协调近 7,000 名建筑工人和数百名土木工程师、考古学家和电工；承包商联盟之间持续合作以交付多个工作包；众多利益相关者、公用事业供应商和联盟之间及时沟通。

这就是地铁隧道项目，一项耗资 110 亿澳元的基础设施开发项目，竣工后将把墨尔本的铁路网络转变为具有国际风格的地铁系统。 该项目范围如此之大，施工就要分为四大关键工程包：早期工程、隧道和车站、铁路系统和铁路基础设施。 自 2015 年初该项目启动以来，数千名工人和土木工程师已经工作了数百万小时。

在需求管理方面，这不是电子表格能解决的。 为了让每个人、每件事都步入正轨，Rail Projects Victoria (RPV) 需要制定更加先进的解决方案，维多利亚州政府机构负责监督这一庞大复杂项目各个方面。

RPV 系统架构、集成和保证部经理 Marc Chadwick 解释道：“对于地铁隧道项目，我们的包装商和承包商需要满足项目要求。 我们需要管理复杂性的工具和协作环境，承包商可在其中以受保护的方式更新和共享所需信息，并允许将整个项目汇总起来并形成综合视图。

“如果没有合适的工具，我们所有的承包商都将使用自己的方法，因此可能需要数周的时间来处理这些信息，这会使您比实际工作状态落后数周。”

除了加强协作和避免数据孤岛之外，RPV 还需要降低多学科团队和承包商之间的接口需求和依赖关系所带来的风险。 “当涉及多个工程包时，它们之间就会存在很多相互依赖性，”Chadwick 先生说。 “如果承包商提出或发起一项变更，您可轻松了解该变更将如何影响整个项目。”