地铁隧道项目是澳大利亚墨尔本历史上最复杂的土木工程项目之一。 借助 IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 软件，Rail Projects Victoria (RPV) 拥有高度安全的环境，可与多个内外部利益相关者协作，并获取、跟踪、分析和管理项目需求的变更。
建造两条 9 公里长的铁路隧道、五个地铁站、一个火车与电车交汇处以及支持 55 公里高容量信号传输的专用控制中心需要什么？ 在拥有 480 万人口的繁华大都市地区按时、按预算交付一切？
这需要协调近 7,000 名建筑工人和数百名土木工程师、考古学家和电工；承包商联盟之间持续合作以交付多个工作包；众多利益相关者、公用事业供应商和联盟之间及时沟通。
这就是地铁隧道项目，一项耗资 110 亿澳元的基础设施开发项目，竣工后将把墨尔本的铁路网络转变为具有国际风格的地铁系统。 该项目范围如此之大，施工就要分为四大关键工程包：早期工程、隧道和车站、铁路系统和铁路基础设施。 自 2015 年初该项目启动以来，数千名工人和土木工程师已经工作了数百万小时。
在需求管理方面，这不是电子表格能解决的。 为了让每个人、每件事都步入正轨，Rail Projects Victoria (RPV) 需要制定更加先进的解决方案，维多利亚州政府机构负责监督这一庞大复杂项目各个方面。
RPV 系统架构、集成和保证部经理 Marc Chadwick 解释道：“对于地铁隧道项目，我们的包装商和承包商需要满足项目要求。 我们需要管理复杂性的工具和协作环境，承包商可在其中以受保护的方式更新和共享所需信息，并允许将整个项目汇总起来并形成综合视图。
“如果没有合适的工具，我们所有的承包商都将使用自己的方法，因此可能需要数周的时间来处理这些信息，这会使您比实际工作状态落后数周。”
除了加强协作和避免数据孤岛之外，RPV 还需要降低多学科团队和承包商之间的接口需求和依赖关系所带来的风险。 “当涉及多个工程包时，它们之间就会存在很多相互依赖性，”Chadwick 先生说。 “如果承包商提出或发起一项变更，您可轻松了解该变更将如何影响整个项目。”
为了管理地铁隧道项目的复杂需求，RPV 选择了 Engineering Requirements Management DOORS Next 技术，这是一种通过 IBM Cloud 平台提供的基于软件即服务 (SaaS) 的解决方案。
“IBM 品牌众所周知，”Chadwick 先生说。 “我不担心得不到他们的支持和专业知识，事实证明确实如此。 从一开始，我们就希望嵌入此工具作为 RPV 和我们的承包商执行需求管理工作的方式。 因此，我们在合同中指定 DOORS Next 是所需的管理工具。”
对于 RPV 及其承包商来说，基于云的 Engineering Requirements Management DOORS Next 技术可实现两全其美。RPV 获得了一个单一、协作且高度安全的环境，使其能够在整个项目生命周期中实时管理项目需求。
同时，参与项目的所有各方，从承包商和工程团队到利益相关者，都可连接到项目范围的数据，同时也能在自己的工具领域内工作并保护数据隐私和知识产权。 RPV 还使用该软件的报告生成器发布功能，生成包含需求数据的可交付文档和报告。
Chadwick 先生补充道：“在 DOORS Next 中，我们有一个系统级别，我们可在其中共享工程包之间的信息。 但每个工程包也有自己的私密区域，用于管理自己的 DOORS Next 项目，并在该项目内拥有完整的管理程序。”
对于变更管理，RPV 依赖 IBM Engineering Workflow Management Contributor SaaS 软件（前称为 IBM Track and Plan on Cloud 软件）。 当需要更改需求时，RPV 可提交更改请求，然后该更改请求可执行其自己的工作流程。 对于其需求规范，RPV 使用 IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing 软件（前称为IBM Rational Publishing Engine 软件）。
安全是 RPV 的重中之重。 该项目必须符合指定的当地和国际安全标准，并且这些标准由承包商实施，并注意，每个承包商可能处于其开发生命周期的不同阶段。 因此，RPV 及其承包商无需从多个承包商和不同的系统收集更新，而是利用解决方案的环境来管理依赖性和关系，并形成集成的危险日志和接口寄存器。
这些功能为风险和界面管理活动提供实时、单一的事实来源，RVP 可根据其在整个项目中的功能领域和职责，安全地控制并有选择地与工程包共享。
“需要进行大量危险分析，鉴于减轻危险可能需要多方控制，DOORS Next 提供了我们所需的协作环境类型，”Chadwick 先生说。 “因此，我们正在使用该系统来获取危险事件，整合危险分析，并将控制与承包商相关联，从而让他们履行相关责任。”
根据 Chadwick 先生的说法，如果没有云，这一切都不可能实现。
“使用 DOORS Next 和云的基础优势是，我们为所有用户提供了协作环境，可访问实时信息以在整个项目中共享。”
除了提高整个项目生命周期的可见性和可追溯性之外，IBM 技术还帮助 RPV 识别和减轻因不可预见的变化而可能产生的风险、延迟和不必要的支出。
“变更管理至关重要，这是将我们所有的关系和合同要求存入数据库的能力”，Chadwick 先生说。 “如果承包商提出或发起一项变更，您可轻松了解需求之间的相互依赖性。 您可了解拟议的变更将如何影响整个项目以及这对 RPV 和其客户可能意味着什么。”
展望未来，RPV 正将其从地铁隧道项目中获得的知识和技术能力应用于标准化的需求管理框架开发。 通过在其他项目（包括外城区铁路复兴计划和墨尔本机场铁路项目）中应用和复制该框架，RPV 及其承包商行业将在整个项目生命周期中实现更高效率。
我们正在改进框架的定义，并尝试建立通用合同要求。”Chadwick 先生总结道。 “但是，我们已为未来项目打下了前所未有的坚固基础。”
RPV（链接位于 ibm.com 外部）最初成立于 2015 年，当时名为墨尔本地铁铁路局 (MMRA)，是一家政府机构，负责规划、管理和交付多个重大基础设施项目，包括地铁隧道项目、外城区铁路复兴计划、快速铁路至吉朗项目和墨尔本机场铁路项目。 2018 年，正式更名为 RPV，成为组成交通部主要交通基础设施管理局的几个项目团队之一。 RPV 总部位于澳大利亚墨尔本，拥有超过 375 名员工。
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于 2019 年 9 月在美国制作。
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