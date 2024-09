为了打破过去的低效率,并精简对员工的 IT 维护支持,CK Enerji 选择了多品牌支持服务平台。员工无需寻找当地 IT 技术人员并等待数天,而是通过电话或电子邮件的单点联系,立即获得 IBM 和非 IBM 产品的 IT 支持。

此外,IBM 联络中心还为每个服务请求开具凭单,使 IT 管理层能够跟踪支持请求的来源、哪些设备需要服务以及凭单何时关闭。CK Enerji 可以开始优化其设备的使用寿命,并制定维修和升级 IT 设备的预算。

CK Enerji 有 5,000 名员工使用台式电脑、笔记本电脑和移动设备,需要跟踪土耳其各地使用的数万个 IT 资产。此前,该公司使用三种不同的、基于区域的系统来盘点 IT 设备。通过部署 Maximo 企业资产管理 (EAM) 平台,CK Enerji 建立了一种集中方法,用于标记和跟踪每项 IT 资产,无论其位置如何。

Maximo 系统利用物联网 (IoT) 技术,维护所有地点的全部资产类型,并能快速准确地添加新资产。集中化和自动化 EAM,还减轻了 IT 部门员工对 IT 资产进行微观管理的负担,并为战略举措和创新腾出了更多时间。

“我们将近 80% 的全部业务资产是从公用事业公司继承的,但从 IT 资产的角度来看,没有人知道我们继承了什么,”Özhan 说。 “我们与 IBM 一起识别、标记和记录这些资产,让我们受益匪浅。”