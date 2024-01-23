作为其现代化转型的关键部分，CK Enerji 使用 IBM® 多品牌支持服务平台和 IBM Maximo® 解决方案，实现了 IT 支持的集中化，以及整个企业所有 IT 资产的自动化管理。实施这些 IBM 解决方案降低了人员成本，改进了 IT 支持服务，并使管理层能够全面了解 IT 基础架构。
进入 21 世纪以来，土耳其的电力需求增长速度超过任何其他发达国家。为了帮助满足日益增长的电力容量需求，土耳其于 2013 年将其电力公用事业部门私有化。CK Enerji 成为这个新开放的能源市场中的第二大公用事业集团，承担了服务土耳其三个最大地区超过 800 万客户的责任。
在继承了前国家电力局的基础设施和员工后，CK Enerji 面临着巨大的业务挑战。老旧的电网、过时的流程、低效的运营，亟需现代化改造。员工需要能正常运行的台式、笔记本和平板电脑以及智能手机，才能帮助新公司在竞争更激烈的商业环境中运营。
CK Enerji 的 IT 管理层上任后，了解到技术支持是由遍布整个组织的内部团队提供的。员工期望获得与自己同地办公的 IT 支持人员提供的个性化服务。此外，IT 部门以非正式方式提供服务，不进行文档记录。由于之前没有发出过服务凭单，IT 管理层无法全面了解服务请求来自何处以及解决速度。
进一步调查显示，内部服务技术人员并不总是接受过足够的培训、具备足够经验以解决 IT 支持问题。鉴于这种情况，IT 管理层无法制定全系统的技术支持和质量保证标准。
审查 CK Enerji 的 IT 资产库存时，管理层发现了另一个缺陷——没有集中的 IT 资产管理系统。此外，没有人知道 CK Enerji 从公用事业公司继承了哪些 IT 设备。
“我们希望集中 IT 支持，但私有化后的文化变革并不容易，”CK Enerji 首席信息官 Serhan Özhan 说道。“我们的主要想法是对 IT 领域进行标准化并增加可见性，使其成为许多其他业务流程的典范。”
为了打破过去的低效率，并精简对员工的 IT 维护支持，CK Enerji 选择了多品牌支持服务平台。员工无需寻找当地 IT 技术人员并等待数天，而是通过电话或电子邮件的单点联系，立即获得 IBM 和非 IBM 产品的 IT 支持。
此外，IBM 联络中心还为每个服务请求开具凭单，使 IT 管理层能够跟踪支持请求的来源、哪些设备需要服务以及凭单何时关闭。CK Enerji 可以开始优化其设备的使用寿命，并制定维修和升级 IT 设备的预算。
CK Enerji 有 5,000 名员工使用台式电脑、笔记本电脑和移动设备，需要跟踪土耳其各地使用的数万个 IT 资产。此前，该公司使用三种不同的、基于区域的系统来盘点 IT 设备。通过部署 Maximo 企业资产管理 (EAM) 平台，CK Enerji 建立了一种集中方法，用于标记和跟踪每项 IT 资产，无论其位置如何。
Maximo 系统利用物联网 (IoT) 技术，维护所有地点的全部资产类型，并能快速准确地添加新资产。集中化和自动化 EAM，还减轻了 IT 部门员工对 IT 资产进行微观管理的负担，并为战略举措和创新腾出了更多时间。
“我们将近 80% 的全部业务资产是从公用事业公司继承的，但从 IT 资产的角度来看，没有人知道我们继承了什么，”Özhan 说。 “我们与 IBM 一起识别、标记和记录这些资产，让我们受益匪浅。”
激活用于 IT 维护的多品牌支持服务平台的第一年后，CK Enerji 消除了 15 人 IT 支持组织的管理成本。借助 IBM 解决方案，提升了标准化程度和响应能力，进一步提高了效率，预计每年可多节省 10-15% 的成本。
调研表明，CK Enerji 员工对新的 IT 支持服务感到满意，尤其是单点联系的便利性和可靠性。员工们再也不用等待不在办公室的技术支持专家。经理们新获得了监控整个 CK Enerji 企业所有 IT 资产服务状态的能力，对此也表示赞赏。
随着 CK Enerji 不断向其 IT 库存添加更多计算设备和移动设备，借助 Maximo EAM 系统，监督、评估、优化公司技术工具的整体性能和服务级别协议 (SLA) 变得更容易了。
“在 3 到 5 个月内，从库存管理和 IT 支持凭单角度来看，一切都几乎稳定了，”Özhan 说道。 “在管理层之上，15 个月内几乎没有任何事情升级给董事或我。现在，我可以更多地关注业务的战略方面。”
CK Enerji 成立于 2011 年（链接位于 ibm.com 外部）是土耳其第二大电力集团。该公司拥有 5,000 名员工、3 家配电公司和 3 家零售公司，每年售电量超过 380 亿千瓦时。CK Enerji 为超过 800 万客户提供服务，占市场份额 25%，其中包括土耳其最大城市伊斯坦布尔的欧洲海岸，该公司的总部也在那里。CK Enerji 的主要股东包括该国最大的两家工业集团 Cengiz Holding 和 Kolin Construction。
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于 2019 年 9 月在美国制作。
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