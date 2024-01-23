进入 21 世纪以来，土耳其的电力需求增长速度超过任何其他发达国家。为了帮助满足日益增长的电力容量需求，土耳其于 2013 年将其电力公用事业部门私有化。CK Enerji 成为这个新开放的能源市场中的第二大公用事业集团，承担了服务土耳其三个最大地区超过 800 万客户的责任。

在继承了前国家电力局的基础设施和员工后，CK Enerji 面临着巨大的业务挑战。老旧的电网、过时的流程、低效的运营，亟需现代化改造。员工需要能正常运行的台式、笔记本和平板电脑以及智能手机，才能帮助新公司在竞争更激烈的商业环境中运营。

CK Enerji 的 IT 管理层上任后，了解到技术支持是由遍布整个组织的内部团队提供的。员工期望获得与自己同地办公的 IT 支持人员提供的个性化服务。此外，IT 部门以非正式方式提供服务，不进行文档记录。由于之前没有发出过服务凭单，IT 管理层无法全面了解服务请求来自何处以及解决速度。

进一步调查显示，内部服务技术人员并不总是接受过足够的培训、具备足够经验以解决 IT 支持问题。鉴于这种情况，IT 管理层无法制定全系统的技术支持和质量保证标准。

审查 CK Enerji 的 IT 资产库存时，管理层发现了另一个缺陷——没有集中的 IT 资产管理系统。此外，没有人知道 CK Enerji 从公用事业公司继承了哪些 IT 设备。

“我们希望集中 IT 支持，但私有化后的文化变革并不容易，”CK Enerji 首席信息官 Serhan Özhan 说道。“我们的主要想法是对 IT 领域进行标准化并增加可见性，使其成为许多其他业务流程的典范。”