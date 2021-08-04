维护技术人员负责人面临着诸多挑战，包括在人才库缩减、员工技能不足、运营成本不断增加以及缺乏技术来管理复杂资产及应对不断扩大的服务需求的情况下，吸引和留住人才。

应对这些挑战的关键是采用可以自动执行某些任务的软件，以减轻员工的压力，完善知识转化，并提供各项功能来为现场技术人员提供支持。

移动服务技术人员面临的挑战包括日程安排冲突、无法获取重要数据、工作任务沟通不畅以及必须往返等。为了克服这些挑战，手机和平板电脑上必须提供更多主系统 CMMS 功能：

修订资产维护历史记录

访问详细的技术规范和 GIS 位置数据

检查工单信息

流程计费

实时通信

最后，许多公司多年来实施了几种独立的解决方案，且现在拥有多种无法协同工作的工具。为顺利开展现场服务管理 (FSM)，拥有内聚型集成端到端解决方案至关重要，这些解决方案易于现场团队使用，并提供了仪表板，以便在整个企业范围内实现公司资源的可见性。