遵守医疗卫生法规，减轻 IT 工作负载的压力并降低管理移动设备的成本。IBM Security® MaaS360® 是一款用户友好型统一终端管理 (UEM) 解决方案，可用于管理和保护医疗保健移动设备、用户和应用程序。移动设备管理 (MDM) 具备 AI 分析功能，可帮助您检测并应对可能导致员工和患者数据面临风险的恶意攻击，同时确保医疗保健移动设备的安全。
支持变更设备所有权策略，包括组织所有、共享和自带设备 (BYOD)。
通过保护您的医疗数据和患者数据，来遵守 HIPAA/HITECH 和其他医疗保健法规。
通过高效的 MDM 医疗保健功能简化应用程序和文档分发，并保持高水平的数据安全。
只需点击几下，即可注册移动设备并在主流主要操作系统上快速管理整个移动生命周期，包括对 iOS、Android、iPadOS 和 AOSP 设备进行管理。MaaS360 的细粒度管理功能可让您控制医疗保健用例的 MDM，并帮助您提高 IT 团队的工作效率。
我们的集中式设备管理解决方案适用于医务人员使用的移动设备以及组织生态系统中的一般端点，例如笔记本电脑、台式电脑、智能手机、平板电脑和信息亭。优化您的计划，将 MDM 和客户管理解决方案与简单的定价结构和高效的工作流程相结合。
我们提供端到端应用程序生命周期管理，简单便捷，医生、护士及其他远程工作人员也能无障碍使用。MaaS360 Mobile Application Management 解决方案包含一个应用程序目录，IT 管理员可用来为用户配置应用程序，并提供针对特定应用程序的受保护访问。
依靠移动设备的自动化和持续监视，结合内置威胁管理、数据丢失防护和身份管理手段，积极保障移动设备安全。确保医疗记录、数据和其他敏感信息受到 MaaS360 容器化功能的保护，并且不会影响您的数据质量和数据治理策略。
获得近乎实时的深入安全分析和评分，以便加速决策制定过程。MaaS360 相当于一个受保护的数字数据平台，其内置 AI 可针对您的 MDM 操作和合规性创建交互式图形化摘要，无论设备运行的是 iOS 还是 Android。