只需点击几下，即可注册移动设备并在主流主要操作系统上快速管理整个移动生命周期，包括对 iOS、Android、iPadOS 和 AOSP 设备进行管理。MaaS360 的细粒度管理功能可让您控制医疗保健用例的 MDM，并帮助您提高 IT 团队的工作效率。