通过跨分销公司使用的所有设备、应用程序和数据的统一端点管理 (UEM)，转变业务和 IT 敏捷性。IBM Security MaaS360 是一种 SaaS、用户友好的 UEM 解决方案，可从单一控制台管理非 GMS 设备、笔记本电脑、台式机、平板电脑和智能手机。内置威胁管理功能可保护前台和后台办公人员抵御内部威胁和 SMS 或电子邮件网络钓鱼的侵害。
用单一控制台配置、管理和保护运行所有主要操作系统的设备。
与现有行业应用程序无缝集成，易于使用。
在一个集中的平台上根据部门和地理位置设置政策和配置应用程序。1
用一个控制台管理您的移动和桌面设备。
保护和管理移动设备、桌面设备、专用设备和物联网设备。
跨设备、应用程序和网络检测风险并自动执行操作。
为一线和后台员工启用受保护访问。
让 IT 人员实现从试验到生产的无缝转移。
实现顺畅的端到端应用程序生命周期管理。
VLI 将用户访问请求的响应时间从 5 天缩短到几秒钟，减幅高达 <strong>99%</strong>。
MNG Kargo 连接新卖家和新配送点，同时整合新功能以改进服务，并加快交付速度。
这家国际物流公司采用了一种以客户为中心的集成式仓库管理方法。