IBM BigFix 现成可用,极大地简化了补丁部署流程……提高了软件使用数据的置信度,并显著加强了我们的生命周期管理和电源管理流程。 Dan Corcoran 客户技术总监 US Foods 我们之所以看好 IBM 与 Miria 的合作伙伴关系,是因为他们带来了优秀的产品。第一次看到它时,我们就认为它优于我们看到的其他系统和功能。 John Insley 企业会计总监 Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) 这款产品让我们的客户满意。客户不需要更改数据格式,我们可以快速、轻松地与客户系统集成,满足客户的需求。 Olly Cruickshank 产品管理与开发总监 DHL International GmbH