主页 安全性 MaaS360 实现分销行业设备的现代化管理
集中管理和保护整个分销业务和运输链中的专用设备和常规端点
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展示农场、工厂和运输图标连接到管理图标的插图
保护员工的生产力、设备、应用程序和数据

通过跨分销公司使用的所有设备、应用程序和数据的统一端点管理 (UEM)，转变业务和 IT 敏捷性。IBM Security MaaS360 是一种 SaaS、用户友好的 UEM 解决方案，可从单一控制台管理非 GMS 设备、笔记本电脑、台式机、平板电脑和智能手机。内置威胁管理功能可保护前台和后台办公人员抵御内部威胁和 SMS 或电子邮件网络钓鱼的侵害。

 查看产品版本和价格 了解 MaaS360 如何帮助 IT 专业人士表现更卓著
优势 用一个控制台管理所有内容

用单一控制台配置、管理和保护运行所有主要操作系统的设备。

 最大限度地提高资产的可用性

与现有行业应用程序无缝集成，易于使用。

 将用户设置时间缩短 90%

在一个集中的平台上根据部门和地理位置设置政策和配置应用程序。1
现代数字管理 利用 MaaS360 端到端设备管理和跨分销、仓库和运输链的保护功能，进一步推进业务和 IT 运营的现代化。 了解更多 集中管理端点

用一个控制台管理您的移动和桌面设备。

 覆盖所有主要设备

保护和管理移动设备、桌面设备、专用设备和物联网设备。

 自动化风险管理

跨设备、应用程序和网络检测风险并自动执行操作。

 创建安全策略

为一线和后台员工启用受保护访问。

 轻松启动和部署

让 IT 人员实现从试验到生产的无缝转移。

 管理应用程序和内容

实现顺畅的端到端应用程序生命周期管理。
IBM BigFix 现成可用，极大地简化了补丁部署流程……提高了软件使用数据的置信度，并显著加强了我们的生命周期管理和电源管理流程。 Dan Corcoran 客户技术总监 US Foods 我们之所以看好 IBM 与 Miria 的合作伙伴关系，是因为他们带来了优秀的产品。第一次看到它时，我们就认为它优于我们看到的其他系统和功能。 John Insley 企业会计总监 Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) 这款产品让我们的客户满意。客户不需要更改数据格式，我们可以快速、轻松地与客户系统集成，满足客户的需求。 Olly Cruickshank 产品管理与开发总监 DHL International GmbH
成功案例 VLI 借助 IBM Security 解决方案更快、更安全地运输货物

VLI 将用户访问请求的响应时间从 5 天缩短到几秒钟，减幅高达 <strong>99%</strong>。

 MNG Kargo 使用应用程序集成来推动实现现代便利服务

MNG Kargo 连接新卖家和新配送点，同时整合新功能以改进服务，并加快交付速度。

 DHL International GmbH 实现客户集成自动化

这家国际物流公司采用了一种以客户为中心的集成式仓库管理方法。
其他焦点行业 医疗保健

帮助医疗机构保护医疗专业人员的设备，帮助实现 HIPAA/HITECH 合规并改进数据保护。

 零售业

在整个全渠道实施过程中保护客户数据并简化零售移动设备管理。

 银行业

使用设备管理，使金融服务专业人员能够安全地从公司和个人设备上访问资源。
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