借助 IBM Security MaaS360，通过单一控制台轻松管理您的移动零售安全计划并保护设备。无论您需要管理业务关键型移动应用程序、非 GMS 设备、销售点 (POS)、条形码或二维码、供应链、店铺间通信还是服务凭单，用户友好的 SaaS 平台都可以让零售设备管理易如反掌。



在同一个控制台中，您可以使用本机端点安全性来管理和保护常规端点，例如笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑和可穿戴设备。IT 管理员可以轻松设置、管理和控制政策，达成强大的全渠道数据安全状态，同时实现近乎实时的部署和 AI 支持的报告功能。