借助 IBM Security MaaS360，通过单一控制台轻松管理您的移动零售安全计划并保护设备。无论您需要管理业务关键型移动应用程序、非 GMS 设备、销售点 (POS)、条形码或二维码、供应链、店铺间通信还是服务凭单，用户友好的 SaaS 平台都可以让零售设备管理易如反掌。
在同一个控制台中，您可以使用本机端点安全性来管理和保护常规端点，例如笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑和可穿戴设备。IT 管理员可以轻松设置、管理和控制政策，达成强大的全渠道数据安全状态，同时实现近乎实时的部署和 AI 支持的报告功能。
遵守 PCI-DSS、SOX 和 FRCP 等合规协议，以保护 PII 及存储电子文档。
部署和保护自我服务模式，执行基于位置的策略，并为零售业务分发应用程序和文档。
仅需将 MaaS360 与行业应用程序、您的安全和生产力生态系统进行集成，即可保持较低的总拥有成本。
将同一个管理控制台用于您的非 GMS 设备、自助服务端点、POS、服务报价机和通用设备，例如笔记本电脑、电话和专用设备。
管理、推送补丁、批量更新并保护操作系统，包括：Android Open Source、iOS、IPadOS、Google Chrome、Windows 等。
利用 MaaS360 的本机安全性，包括威胁管理、单点登录 (SSO)、多因素身份验证 (MFA)、身份管理等。
根据 Watson 的建议、行业标准、地理围栏或手动输入来配置您的安全政策。
在用户级别自动执行应用程序部署、配置和更新，并管理供应链应用程序等。