主页 安全性 MaaS360 简化您的零售移动设备管理
了解如何使用 MaaS360 解决方案，更轻松地管理零售设备和确保安全
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借助适用于零售的 UEM，在全渠道实施中管理和保护设备、用户和数据

借助 IBM Security MaaS360，通过单一控制台轻松管理您的移动零售安全计划并保护设备。无论您需要管理业务关键型移动应用程序、非 GMS 设备、销售点 (POS)、条形码或二维码、供应链、店铺间通信还是服务凭单，用户友好的 SaaS 平台都可以让零售设备管理易如反掌。

在同一个控制台中，您可以使用本机端点安全性来管理和保护常规端点，例如笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑和可穿戴设备。IT 管理员可以轻松设置、管理和控制政策，达成强大的全渠道数据安全状态，同时实现近乎实时的部署和 AI 支持的报告功能。

 查看产品版本和价格 探索 MaaS360 如何帮助 IT 专业人士表现更卓著
优势 与行业标准保持一致

遵守 PCI-DSS、SOX 和 FRCP 等合规协议，以保护 PII 及存储电子文档。

 在几分钟内完成部署和保护  

部署和保护自我服务模式，执行基于位置的策略，并为零售业务分发应用程序和文档。

 与第三方供应商集成

仅需将 MaaS360 与行业应用程序、您的安全和生产力生态系统进行集成，即可保持较低的总拥有成本。
保护客户数据，集中管理设备，并自动执行流程 MaaS360 使您的客户、一线员工和后台员工的零售移动设备管理更安全、更简便。这是适用于零售业的企业移动化管理 (EMM) 解决方案。 了解更多 端点汇聚

将同一个管理控制台用于您的非 GMS 设备、自助服务端点、POS、服务报价机和通用设备，例如笔记本电脑、电话和专用设备。

 操作系统兼容性

管理、推送补丁、批量更新并保护操作系统，包括：Android Open Source、iOS、IPadOS、Google Chrome、Windows 等。

 认证和用户管理

利用 MaaS360 的本机安全性，包括威胁管理、单点登录 (SSO)、多因素身份验证 (MFA)、身份管理等。

 安全策略

根据 Watson 的建议、行业标准、地理围栏或手动输入来配置您的安全政策。

 应用程序管理

在用户级别自动执行应用程序部署、配置和更新，并管理供应链应用程序等。
想要集中跟踪组织中的所有设备时，我们会在组织中使用 IBM Security MaaS360，以便在需要时进行更加安全、高效、快速的通信。 Syed Aleem 分析师 Kroger MaaS360 非常容易上手。我们整个组织中都在使用 MaaS360。我们用它来跟踪资产、推送应用程序、限制未经授权的应用程序的使用等。 Curt Sminkey 网络支持工程师 英国其乐
其他焦点行业 医疗保健

帮助医疗机构保护医疗专业人员的设备，帮助实现 HIPAA/HITECH 合规并改进数据保护。

 政府

管理和保护政府雇员的设备、应用程序和数据，同时自动评估网络安全风险。

 分布

集中管理和保护分销业务和运输链中的专用设备和常规端点。
采取后续步骤

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