主页 安全性 MaaS360 管理和保护政府员工的设备、应用程序和数据
根据需要部署到尽可能多的设备、应用程序和用户，并借助 IBM Security MaaS360 自动评估网络风险
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显示连接到政府大楼的各种智能设备的插图
通过设备、应用程序和数据管理实现基础架构数字化

统一终端管理 (UEM) 方法集成到更广泛的网络安全和基础架构战略中。从基本的设备管理功能入手，并在需求增长时轻松添加更多高级工具。IBM® Security MaaS360 是一个用户友好型设备管理和安全解决方案，可管理笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机和应用程序。内置的威胁管理功能可保护内部和远程公共服务员工免受内部威胁以及 SMS 或电子邮件网络钓鱼的侵害。AI 分析功能可自动评估网络安全风险、检测网络威胁并响应恶意攻击。

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优势 端到端受管设备

支持政府拥有的设备和 BYOD，以及远程办公、绿色 IT 和云优先启动计划。

 遵守政府法规

使用有助于实现安全标准并获得 FedRAMP 和 FISMA 授权的软件。

 保护设备并管理支出

监控风险，执行安全政策，并管理资产、许可证和数据使用情况。
保护和自动化 使用灵活、成熟的 SaaS 统一终端管理解决方案，实现网络安全和设备管理的现代化。MaaS360 的内置威胁管理功能允许您检测威胁并自动响应，包括为政府移动设备安全设置政策。 了解更多 借助不同操作系统完成工作

管理运行不同操作系统的计算机和移动设备。

 防止数据丢失

保护加密沙箱中的敏感数据。

 简化合规性

制定政策以满足政府法规。

 管理威胁

跨用户、设备、应用程序和数据自动补救。

 识别风险

在不安全的用户行为被利用之前解决这些行为。

 管理内容和应用程序

实现简单易用的端到端应用程序生命周期管理。
使用有助于实现安全标准并获得 FedRAMP 和 FISMA 授权的软件。 Sean Fromm 联合创始人兼副总裁 G2SF Inc. 在选择过程中，我们测试了两种产品，其中 MaaS360 经证明对用户最友好。例如，MaaS360 的一项额外功能是它还在其移动平台上提供内部网。 Ashil Alemyar IT 项目经理 Delfland Waterboard 现在借助 MaaS360，在归还平板电脑时，我们可以恢复出厂设置以擦除借方的数据，而不会丢失预加载的图像。 Jason Tutin 数字与学习发展经理 Leeds Library Service
成功案例 G2SF 借助 AI 内置的 UEM 确保政府端点的安全

这家 IT 服务公司依靠 Watson 对近乎实时分析的使用来为政府客户提供高度安全的体验。

 Independent Health 做到了有效保护其 400,000 名成员的个人信息。

Independent Health 需要一种方法来保障其医疗会员的个人健康信息 (PHI) 的安全，同时又能满足移动用户随时随地访问工作资源的需求。

 利兹图书馆服务是该市 100% 数字启动计划的一部分

这家城市图书馆的系统让平板电脑借阅和培训变得更加轻松可用，同时也保护了借阅者的信息安全。
其他焦点行业 医疗保健

帮助医疗机构保护医疗专业人员的设备，帮助实现 HIPAA/HITECH 合规并改进数据保护。

 分布

集中管理和保护分销业务和运输链中的专用设备和常规端点。

 零售业

在整个全渠道实施过程中保护客户数据并简化零售移动设备管理。
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