将统一终端管理 (UEM) 方法集成到更广泛的网络安全和基础架构战略中。从基本的设备管理功能入手，并在需求增长时轻松添加更多高级工具。IBM® Security MaaS360 是一个用户友好型设备管理和安全解决方案，可管理笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机和应用程序。内置的威胁管理功能可保护内部和远程公共服务员工免受内部威胁以及 SMS 或电子邮件网络钓鱼的侵害。AI 分析功能可自动评估网络安全风险、检测网络威胁并响应恶意攻击。
支持政府拥有的设备和 BYOD，以及远程办公、绿色 IT 和云优先启动计划。
使用有助于实现安全标准并获得 FedRAMP 和 FISMA 授权的软件。
监控风险，执行安全政策，并管理资产、许可证和数据使用情况。
管理运行不同操作系统的计算机和移动设备。
保护加密沙箱中的敏感数据。
制定政策以满足政府法规。
跨用户、设备、应用程序和数据自动补救。
在不安全的用户行为被利用之前解决这些行为。
实现简单易用的端到端应用程序生命周期管理。
这家 IT 服务公司依靠 Watson 对近乎实时分析的使用来为政府客户提供高度安全的体验。
Independent Health 需要一种方法来保障其医疗会员的个人健康信息 (PHI) 的安全，同时又能满足移动用户随时随地访问工作资源的需求。
这家城市图书馆的系统让平板电脑借阅和培训变得更加轻松可用，同时也保护了借阅者的信息安全。