使用有助于实现安全标准并获得 FedRAMP 和 FISMA 授权的软件。 Sean Fromm 联合创始人兼副总裁 G2SF Inc. 在选择过程中，我们测试了两种产品，其中 MaaS360 经证明对用户最友好。例如，MaaS360 的一项额外功能是它还在其移动平台上提供内部网。 Ashil Alemyar IT 项目经理 Delfland Waterboard 现在借助 MaaS360，在归还平板电脑时，我们可以恢复出厂设置以擦除借方的数据，而不会丢失预加载的图像。 Jason Tutin 数字与学习发展经理 Leeds Library Service