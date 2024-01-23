推动利兹市努力改善居民的数字化无障碍环境的背后有许多因素。一是其雄心勃勃的“100% 数字化利兹”目标，以支持“默认数字化”战略来提供服务。另一个是推出通用信贷 (Universal Credit)，这是一项纯数字计划，旨在整合许多不同国家社会福利的索赔服务。

此外，为了践行其“一座富有同情心、经济强劲的城市”的箴言，市议会致力于帮助那些在某种程度上处于不利地位并因此无法接触数字化的人们。尽管有许多机构以各种方式解决数字化包容问题，但市议会决定通过 Leeds Library Service 来巩固其所做的工作，从而为向目标群体提供服务的组织提供资源、指导和支持。

“我们希望解决这些驱动因素，但我们也希望提升人们的生活质量，”Leeds Library Service 的数字和学习开发经理 Jason Tutin 说道。“可以使用 Facebook 与朋友和家人保持联系来减少社交孤立，并提升自己的社区归属感，或者可以支持人们能够在线寻找工作。与口头表示‘您可以在线参与议会事务’相比，这样我们将能够更有效地与人们互动。”

Library Service 设计了一项创新的平板电脑借用计划，通过将互联网访问延伸至社区，帮助那些无法接触数字化的群体。然而，从向“Library at Home”计划成员借用平板电脑的早期试点中，通过该服务了解到，在没有额外管理的情况下，无法基于开箱即用的 iPad 来扩展工作。

“每次客户归还平板电脑时，我们都会恢复出厂设置以删除所有个人数据。但这也会删除 iPad 上预装入的所有有用信息，例如帮助顾客借书的联机目录链接，”Jason Tutin 说道。这意味着工作人员必须手动将内容重新加载到每台平板电脑上，然后才能再次退出，在有 20 台平板电脑的情况下，这个过程几乎无法管理。