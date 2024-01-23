Leeds Library Service 负责该市 100% 数字化利兹计划，希望通过向利兹居民提供平板电脑和培训来提高数字化包容性。采用 Watson™ Unified Endpoint Management (UEM) 的 IBM® MaaS360® 有助于保护借用者的个人数据，同时实现平板电脑的快速、高效周转以再次借用。
推动利兹市努力改善居民的数字化无障碍环境的背后有许多因素。一是其雄心勃勃的“100% 数字化利兹”目标，以支持“默认数字化”战略来提供服务。另一个是推出通用信贷 (Universal Credit)，这是一项纯数字计划，旨在整合许多不同国家社会福利的索赔服务。
此外，为了践行其“一座富有同情心、经济强劲的城市”的箴言，市议会致力于帮助那些在某种程度上处于不利地位并因此无法接触数字化的人们。尽管有许多机构以各种方式解决数字化包容问题，但市议会决定通过 Leeds Library Service 来巩固其所做的工作，从而为向目标群体提供服务的组织提供资源、指导和支持。
“我们希望解决这些驱动因素，但我们也希望提升人们的生活质量，”Leeds Library Service 的数字和学习开发经理 Jason Tutin 说道。“可以使用 Facebook 与朋友和家人保持联系来减少社交孤立，并提升自己的社区归属感，或者可以支持人们能够在线寻找工作。与口头表示‘您可以在线参与议会事务’相比，这样我们将能够更有效地与人们互动。”
Library Service 设计了一项创新的平板电脑借用计划，通过将互联网访问延伸至社区，帮助那些无法接触数字化的群体。然而，从向“Library at Home”计划成员借用平板电脑的早期试点中，通过该服务了解到，在没有额外管理的情况下，无法基于开箱即用的 iPad 来扩展工作。
“每次客户归还平板电脑时，我们都会恢复出厂设置以删除所有个人数据。但这也会删除 iPad 上预装入的所有有用信息，例如帮助顾客借书的联机目录链接，”Jason Tutin 说道。这意味着工作人员必须手动将内容重新加载到每台平板电脑上，然后才能再次退出，在有 20 台平板电脑的情况下，这个过程几乎无法管理。
为了将该计划中的平板电脑扩展到 150 台，Library Service 开始与供应商讨论如何提高用户之间的转移效率。移动通信提供商 O2 与该服务合作，为平板电脑借用计划创建了量身定制的端到端解决方案。
MaaS360 提供统一端点管理 (UEM) 功能，这些功能是 O2 解决方案不可或缺的一部分，包括 iPad 平板电脑、每台平板电脑每月限额 5GB 的移动数据流量，以及自定义预装入应用程序、电子书和修改的应用商店。预装入还包括住房等议会服务的链接，以及链接、应用程序和数字内容等资源的链接，以帮助人们管理自己的健康。
MaaS360 提供的 UEM 为 Library Service 提供对其所借出平板电脑的微调控制和集中式管理。可以跟踪和控制平板电脑以维护服务和安全。如果平板电脑丢失或被盗，可以远程锁定和擦除数据。
Jason Tutin 表示：“现在借助 MaaS360，当客户归还平板电脑时，我们可以恢复出厂设置以擦除借用者的数据，而不会丢失预装入的图像。”他指出，擦除数据是满足通用数据保护条例 (GDPR) 的数据隐私要求的一项关键功能。
Library Service 是现成的解决方案，它与 O2 合作确定了当地的慈善机构和社区支持组织，为最有可能无法接触数字化的群体提供服务，其中包括离开寄养家庭的年轻人（年龄超出寄养和监护计划的年轻人）、老年人和难民。其中三个被选中参加为期三个月的试点计划，每个计划向客户借出 10 台平板电脑。
“人们使用平板电脑做的事情正是我们希望他们能够做的事情，”Jason Tutin 说道。例如，离开寄养家庭的年轻人使用平板电脑在线寻找工作并准备继续接受教育。一个参与机构向其难民客户教授作为第二语言的英语。平板电脑借用者部分是通过观看 YouTube 英语课程视频来学习的。
“但他们使用 SIM 卡观看全屏高清视频。这意味着他们将在几天内用完 5GB 的移动数据限额。这是我们没有预料到的问题。”
O2 引入了 IBM 业务合作伙伴 Asavie（MaaS360 的技术合作伙伴），以提供移动数据控制作为整体平板电脑管理解决方案的一部分。将 Asavie Moda 集成到 MaaS360 和 SIM 卡中，用于监控移动数据使用情况，并在达到 2.5GB 的消耗阈值时，将连接速度降低至 2G 或更低。这样可以显著节省数据使用量，同时保持可接受的服务水平，即使是观看视频也是如此。
Jason Tutin 表示：“如果没有 Asavie Moda 解决方案提供的控制功能，我们将面临在不可持续的数据成本或在用户达到预设的 5GB 数据限制时关闭 SIM 连接之间进行艰难选择。”他补充道，Asavie Moda 功能还将 SIM 卡锁定到平板电脑，因此无法与其他移动设备一起使用。
在成功进行概念验证后，Leeds Library Service 将其“库存”扩大到 150 台平板电脑，并与全市的社会服务机构和慈善机构合作，解决无法接触数字化的问题，并为利兹市民的生活带来显著改善。
由于 MaaS360 的 UEM 功能以及 Asavie Moda 的移动数据优化和 SIM 控制提供的控制和效率，因此可以实现程序扩展。MaaS360 帮助 Library Service 保护机构客户的个人数据免受在线威胁。能够在不删除预装入链接和应用程序的情况下擦除个人数据，因此工作人员能够快速且轻松地为下一个借用者提供平板电脑。
该解决方案还提供全面的使用数据，Library Service 可以使用这些数据来报告平板电脑的使用情况，从而衡量其计划的有效性。
“例如，如果将 20 台平板电脑借给一家处理无家可归问题的慈善机构，并且 60% 的时间用于访问在线住房服务，我们可以向市议会报告这一影响，”Jason Tutin 说道，“这比要求人们写下他们正在访问的网站要有效得多。”
Leeds Library Service 在英格兰西约克郡利兹市运营着 34 家图书馆。利兹人口估计为 78 万，它已成为仅次于伦敦的最大法律和金融中心。该市致力于确保蓬勃发展的经济为所有公民带来福利，并提高高危群体的数字包容性。Library Service 正在通过 100% 数字化利兹计划负责实施这项工作。要了解更多信息，请访问：www.digitalinclusionleds.com（ibm.com 外部链接）。
要了解有关采用 Watson Unified Endpoint Management 的 IBM MaaS360 的更多信息，请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/security/mobile
要了解有关 O2 移动解决方案的更多信息，请访问：https://www.o2.co.uk/business（ibm.com 外部链接）
要了解有关 Asavie 的 Asavie Moda 移动数据优化解决方案的更多信息，请访问：https://www.asavie.com/asavie-moda（ibm.com 外部链接）
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2018 年 9 月在美国制作
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