一家位列“财富 100 强”的全球制药公司希望简化其业务部门部署的物联网 (IoT)、可穿戴设备和其他非标准设备所需的 IT 支持。IT 团队采用 IBM® MaaS360® with Watson 统一终端管理 (UEM) 方案，推动整个企业的生产力和创新力，并将间接成本降至最低。
IT 团队扩展其MaaS360 with Watson 平台，从而为移动设备管理 (MDM) 打造高度安全的集中式枢纽。现在，它可以快速配置、更新和跟踪物联网和其他智能设备。
在企业 IT 环境中，非托管设备本质上是一种不安全的设备，并且会使公司数据和资产面临风险。IT 部门需具备安全进入并监控员工在工作中所用每台公司及个人设备的能力。然而，个人有效完成其工作所需的设备列表却变得越来越长，尤其是当公司开始开发针对物联网和其他智能技术的业务用例时。
一家总部位于美国且在世界各地均设有研究和生产设施的大型制药公司的 IT 专家感受到了这一变化的压力。“我确信其他大公司一开始也像我们一样，移动设备由一个人用于一个用途 — 访问电子邮件、联系人、日历和其他主要应用程序”，该公司的移动运营与支持总监说道。在“一人一台设备”的最初工作原则下，他的团队批准使用仅运行 Apple iOS 和 Google Android 操作系统的设备。
该团队还部署了 MaaS360 with Watson 解决方案（使用 IBM Cloud® 基础架构上的软件即服务 (SaaS) 模型来实现）以作为其企业 UEM 平台。该解决方案可提供对全公司全球设备足迹的清晰呈现和控制，而该足迹已发展到包括 80,000 多个公司及员工拥有的设备以及约 800 个应用程序。它还通过自动执行关键配置和支持流程来帮助团队节省时间并降低成本。
随着时间的推移，该团队扩大了对更多移动设备的支持，包括定期向销售团队发放 Apple iPad 平板电脑以便开展现场工作。然而，在智能手机和平板电脑等标准设备类型范围之外，多个业务部门开始对一种将新的共享设备集成到其业务流程中的方法产生了需求。这提出了一个挑战，因为其中很多设备均不符合批准使用的公司标准。例如，一些制造工厂希望使用 Zebra 条码扫描仪和 Google Glass 设备来提高生产力。还有一些则希望使用 Microsoft Surface Hub 交互式白板来促进协作。
在每种情况下，仅由三人组成的移动运营和支持团队必须为非标准设备的使用授予特例批准，并手动配置其现有的 MaaS360 with Watson 环境从而支持更多设备。该团队全面遵守公司对设备安全的核心要求，例如完全加密以保护数据安全和隐私。除此之外，配置还视业务部门和设备类型而异，具体取决于行业和政府法规以及特定的业务控制手段。
由于对偏离公司标准的设备提出了更多支持请求，团队的响应时间变慢，同时管理成本也在增加。但担忧并不止于此，因为团队希望帮助员工保持对工作的满意度。“作为 IT 的一部分，我们不仅要提高生产力，还要提高用户体验。我们想让公司成为一个很酷、很有趣的工作场所”，该总监解释道。该团队求助于 IBM 来帮助扩展其 UEM 功能，从而涵盖非标准设备。
IBM 帮助其快速开发出一个新的、高度安全的环境来管理非标准设备，并将其与该公司基于云的现有 MaaS360 with Watson 平台相集成。IBM 专家与该移动运营和支持团队已有多年合作，并运用他们对公司端点管理要求的深入了解，为非标准设备打造出独家自动化工作流程。IBM 还促进了与不同制造供应商的讨论，从而验证针对其特定设备和平台的 API。
“新增一个 MaaS360 实例对我们来说是一个完美的答案。它很快就投入了使用；事实上，我们在同一天就搭建起一个新环境。同时，我们已经很熟悉这款产品，而它使用起来也非常简单直观”，该总监表示。
现在，该团队可通过单个 UEM 门户来全面管理标准和非标准设备。同时，该门户可自动执行最终用户注册、应用程序配置和更新、VPN 和 Wi-Fi 网络连接、策略实施以及其他功能。团队还可根据特定于每个业务部门和设备的策略和配置来快速引入非标准设备。
除了该解决方案的易用性之外，IBM Cloud 基础架构还可快速扩展，以适应公司不断增长的移动足迹，且无论用户和设备的数量如何。“鉴于我们是一家拥有 80,000 多台设备的全球性组织，无论出于哪种原因，我们在任何一天都可能会遇到数百个设备注册请求，但我们并不担心负载性能”，该总监表示。“IBM 系统可以处理它，我们相信它能够继续在我们新的非标准环境中发挥作用。”
该解决方案通过一种 SaaS 模型交付，同时还最大限度地减少了基础设施管理任务。如今，该团队可以自信地专注于帮助企业以创新方式部署新的移动技术。
移动运营和支持团队预计在未来几个月内将与各业务部门开展合作，以便引入约 2,000 个物联网和其他新的非标准设备。该主管表示，员工将有望享受到出色的体验。最终用户可在 5-15 分钟内完成从注册到应用程序下载的整个自助注册流程。如果用户遇到问题，IT 团队还可提供远程支持。
利用统一的端点管理，三人团队可高效满足数万用户的需求。“大家总是期望相关技术已经存在并能有效发挥作用。MaaS360 已帮助我们以最低运营成本实现了这一目标”，该总监说道。
他的团队可在不影响安全性的情况下，为各大业务部门提供更多创新自由。“如果我们没有能力支持各种平台和设备类型，我们就无法帮助各业务线灵活决定最适合他们业务的资源”，他解释道。“我们正在努力为他们提供所有可能的选项，从而让整个公司取得成功，无论是研发、制造还是销售部门。”
该团队与 IBM 的长期合作关系也是该解决方案成功的关键所在。“我们从一开始就与 IBM 和 MaaS360 产品建立了良好的合作伙伴关系，并且日复一日地持续了下去”，该总监评论道。“他们是专家，我们会继续与他们携手合作，共同制定未来路线图并解决我们的业务问题。”
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美国出品，2019 年 8 月。
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