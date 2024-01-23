在企业 IT 环境中，非托管设备本质上是一种不安全的设备，并且会使公司数据和资产面临风险。IT 部门需具备安全进入并监控员工在工作中所用每台公司及个人设备的能力。然而，个人有效完成其工作所需的设备列表却变得越来越长，尤其是当公司开始开发针对物联网和其他智能技术的业务用例时。

一家总部位于美国且在世界各地均设有研究和生产设施的大型制药公司的 IT 专家感受到了这一变化的压力。“我确信其他大公司一开始也像我们一样，移动设备由一个人用于一个用途 — 访问电子邮件、联系人、日历和其他主要应用程序”，该公司的移动运营与支持总监说道。在“一人一台设备”的最初工作原则下，他的团队批准使用仅运行 Apple iOS 和 Google Android 操作系统的设备。

该团队还部署了 MaaS360 with Watson 解决方案（使用 IBM Cloud® 基础架构上的软件即服务 (SaaS) 模型来实现）以作为其企业 UEM 平台。该解决方案可提供对全公司全球设备足迹的清晰呈现和控制，而该足迹已发展到包括 80,000 多个公司及员工拥有的设备以及约 800 个应用程序。它还通过自动执行关键配置和支持流程来帮助团队节省时间并降低成本。

随着时间的推移，该团队扩大了对更多移动设备的支持，包括定期向销售团队发放 Apple iPad 平板电脑以便开展现场工作。然而，在智能手机和平板电脑等标准设备类型范围之外，多个业务部门开始对一种将新的共享设备集成到其业务流程中的方法产生了需求。这提出了一个挑战，因为其中很多设备均不符合批准使用的公司标准。例如，一些制造工厂希望使用 Zebra 条码扫描仪和 Google Glass 设备来提高生产力。还有一些则希望使用 Microsoft Surface Hub 交互式白板来促进协作。

在每种情况下，仅由三人组成的移动运营和支持团队必须为非标准设备的使用授予特例批准，并手动配置其现有的 MaaS360 with Watson 环境从而支持更多设备。该团队全面遵守公司对设备安全的核心要求，例如完全加密以保护数据安全和隐私。除此之外，配置还视业务部门和设备类型而异，具体取决于行业和政府法规以及特定的业务控制手段。

由于对偏离公司标准的设备提出了更多支持请求，团队的响应时间变慢，同时管理成本也在增加。但担忧并不止于此，因为团队希望帮助员工保持对工作的满意度。“作为 IT 的一部分，我们不仅要提高生产力，还要提高用户体验。我们想让公司成为一个很酷、很有趣的工作场所”，该总监解释道。该团队求助于 IBM 来帮助扩展其 UEM 功能，从而涵盖非标准设备。