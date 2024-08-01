SASE 是以下这两种核心技术的结合或融合：软件定义广域网络 (SD-WAN) 和安全服务边缘 (SSE)。 如果您首先了解这些技术的作用，那么就更容易理解 SASE 的工作原理。

SD-WAN

SD-WAN 是一个已经虚拟化的广域网络，其方式与服务器的虚拟化大体相同。 它将网络功能与底层硬件（连接、交换机、路由器和网关）分离，创建一个网络能力和网络安全功能池，这些功能可以在软件控制下进行划分、聚合和应用于流量。

传统的广域网 (WAN) 旨在将公司分支机构的用户连接到中央公司数据中心的应用，通常是通过专用、私有且昂贵的租借网络连接。 每个分支机构所安装的路由器会控制流量，分清流量的主次，旨在确保最重要的应用保持最佳性能。 中央数据中心应用了数据包检查和数据加密等安全功能。

SD-WAN 之所以被开发出来，起初是为了让组织能够在成本更低、可扩展性更强的互联网基础设施上复制其 WAN 功能。 但随着越来越多的企业还没有完全准备好信任互联网安全性就开始采用云服务，对 SD-WAN 的需求加速增长。 WAN 安全模式遭遇了挑战：通过公司数据中心路由不断增长的互联网流量造成了成本高昂的瓶颈，网络性能和用户体验双双降低。

SD-WAN 通过在连接点将安全性应用于流量，而不是强制将流量路由到安全位置，消除了这一瓶颈。 它支持组织在用户和他们需要的任何内容（SaaS（软件即服务）应用、云资源或公共互联网服务）之间建立直接、安全且优化的连接。

SSE

SSE 是 Gartner 创造的另一个术语，表示“SASE 的安全的一半”。 Gartner 将 SSE 指定为三种关键云原生安全技术的融合：

安全 Web 网关 (SWG)。 SWG 是一种双向的网络“交通警察”。 它使用流量过滤和域名系统 (DNS) 查询检查等技术来识别和阻止恶意软件、勒索软件和其他网络威胁，从而防止恶意流量到达网络资源。 它还可以防止授权用户连接到可疑网站：用户和终端不是直接连接到互联网，而是连接到 SWG，他们只能通过 SWG 访问批准的资源（例如，内部数据中心、业务应用以及云应用和服务）。

云访问安全代理 (CASB) CASB 位于用户与云应用和资源之间。 当用户访问云时，CASB 会强制执行加密、访问控制和恶意软件检测等公司安全策略，而不论用户在何处或以何种方式进行连接，并且无需在终端设备上安装软件即可实现，因此非常适合保护 BYOD（自带设备）和其他劳动力转型用例。 当用户连接到未知云资产时，其他 CASB 也可以强制执行安全策略。

零信任网络访问 (ZTNA)。 网络访问的零信任方法是一种从不信任并持续验证所有用户和实体的方法，而不论他们是在网络外部还是已经在网络内部。 经过验证的用户和实体被授予完成其任务所需的最低访问权限。 所有用户和实体在上下文发生变化时，都会强制其重新验证，并且会逐个数据包对每次数据交互进行验证，直至连接会话结束。

ZTNA 本身不是一种安全产品，而是一种使用多种技术实现的网络安全方法，其中包括身份和访问管理 (IAM)、多因素认证 (MFA)、用户和实体行为分析 (UEBA) 以及各种威胁检测和响应解决方案。

个别供应商的 SASE 平台可能包括其他威胁防御和安全功能，包括防火墙即服务 (FWaaS)、数据丢失预防 (DLP)、网络访问控制 (NAC) 和终端保护平台 (EPP)。

将一切整合起来

SASE 解决方案使用 SD-WAN 在网络边缘的连接位置处或附近，向用户、设备和其他终端提供 SSE 安全服务。

具体而言，SASE 架构会将流量引导至最终用户或终端附近的分布式入网点 (PoP)，而不是将所有流量发回中央数据中心进行检查和加密。 （PoP 要么由 SASE 服务提供商拥有，要么在第三方供应商的数据中心建立。） PoP 使用云交付的 SSE 服务来保护流量，然后将用户或终端连接到公有云和私有云、软件即服务 (SaaS) 应用、公共互联网或任何其他资源。