IBM Security® Guardium® Data Encryption 使安全团队能够集中编排数据保护工具。
CipherTrust Manager 是全部九款 Guardium Data Encryption 产品的管理中心，可以根据业务需求独立或组合部署。这种基于 Web 的用户界面可以简化数据加密和密钥管理任务，进而精简企业内部的安全操作。
定价因企业现有配置而异，并与选择部署的服务产品相对应。
加密静态数据
加密云端数据
加密应用程序中的数据
标记化和数据屏蔽
简化的密钥管理
证明合规性
用户访问控制
实时数据转换
定价单位指标
受解决方案保护的服务器节点数量
通过标记化管理的应用程序数量
通过解决方案管理的应用程序数量
托管容器环境的托管虚拟服务器数量
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
加密静态数据
加密云端数据
加密应用程序中的数据
标记化和数据屏蔽
简化的密钥管理
证明合规性
用户访问控制
实时数据转换
定价单位指标
连接的云密钥管理实例
连接的 KMIP、TDE 和 MS 的数量
只需要一个许可证
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Guardium Data Encryption 是一组统一的数据加密和密钥管理解决方案，可帮助保护混合多云环境中任意位置的数据。该方案提供密钥和政策管理，有助于满足数据安全和隐私法规的合规要求。
Guardium Data Encryption 由若干组件组成，这些组件可独立或组合部署，以满足企业的数据保护需求。阅读产品简介，了解更多信息。
Guardium Data Encryption 提供文件级和应用程序级的数据加密和访问控制。这涵盖了云端和本地的多种结构化和非结构化数据。
对于兼容 KMIP 的数据存储库和数据库，Guardium Data Encryption 可让用户集中管理其所有加密密钥的生命周期、轮换和存储。该方案还允许用户拥有和控制所有主要云提供商处加密数据的加密密钥。
Guardium Data Encryption 允许企业通过保留格式的标记化来保护数据库中的敏感字段，以及通过数据屏蔽来保护数据字段中的特定项目。阅读产品简介，了解更多信息。
GDE 管理和安装指南介绍了系统要求。