CipherTrust Manager 是全部九款 Guardium Data Encryption 产品的管理中心，可以根据业务需求独立或组合部署。这种基于 Web 的用户界面可以简化数据加密和密钥管理任务，进而精简企业内部的安全操作。

在本地和云环境中集中管理加密密钥的生成、存储和分发

通过自动记录增强密钥可见性和合规报告

制定用户访问权限和一致的政策实施，以实现职责分离

与现有第三方硬件安全模块 (HSM) 集成，以提供额外保护

定价因企业现有配置而异，并与选择部署的服务产品相对应。