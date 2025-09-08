利用 IBM® Z、LinuxONE SEL 和高级机密计算技术保护您的数据
Hyper Protect Platform 采用 IBM® Secure Execution for Linux (SEL) 技术（随 IBM z15 和 LinuxONE III 代系统推出）保护全计算生命周期。
IBM Hyper Protect Platform 可在应用程序和数据的整个生命周期内为其提供保护。通过机密计算和加密密钥控制，您可以保持完整权限，充分保障数据在静止、传输和使用过程中的安全性。
通过统一界面，可跨 IBM Cloud、AWS、Azure 和 Google Cloud 无缝管理加密密钥，实现集中控制并大规模简化密钥管理工作。
利用 IBM Secure Execution for Linux 实现工作负载的精细化防护。通过容器级隔离和零知识证明获得技术保障，进而提高信任度。
借助加密合约来实施策略。运用零信任原则安全分配角色和权限，以便严格区分用户之间的职责。
利用基于硬件的信任根来保护已存储的数据。IBM 的 FIPS 140-2 4 级认证 HSM 可提供业内最强大的云加密安全保障。
确保仅部署经过验证的工作负载。每个构建都会生成已签名的认证记录，以便在不依赖外部服务的情况下进行独立验证。
使用已签名的完整性证明来验证容器镜像和工作负载。认证记录无需第三方信任服务即可确认其真实性。
Hyper Protect Services 包含一系列安全产品，涵盖密钥管理服务、虚拟服务器和容器等领域。
总部位于伦敦的 Schwarzthal Tech 利用 AI 打击金融犯罪，并借助 IBM® Hyper Protect Accelerator 推动增长。
与 IBM® Hyper Protect 合作交付机密 AI，全程保障敏感数据的安全。
利用 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC（该服务基于 IBM LinuxONE 和 IBM Cloud VPC 基础设施）提升安全性。
利用 Hyper Protect Services 保障分散财务数据和基础设施的安全，同时实现安全防护。
使用 Hyper Protect Virtual Servers 为自托管钱包构建安全的应用程序。
利用 Hyper Protect Services 保护数字资产编排，从而实现混合云扩展和防护。
浏览 IBM 机密计算的常见问题解答。
IBM Hyper Protect Platform 是一套服务组合，旨在利用 IBM Z 或 LinuxONE 上的机密计算功能，为混合云部署中的任务关键型数据和应用程序提供高度安全的环境。
机密计算是指通过在经认证且基于硬件的可信执行环境 (TEE) 中执行计算，来保护使用中的数据，从而确保数据在处理过程中实现加密和隔离。IBM Hyper Protect Platform 凭借这一理念，保护任务关键型工作负载和敏感数据。
运营保障有助于确保服务提供商和其他组织开展合规运营活动，且不会蓄意或无意地损害安全性。该机制以可被破解的运营措施为基础，因此仍需依赖信任关系。
技术保障则有助于确保安全功能深度融入技术之中，并且在技术层面不会发生未授权的访问或更改。这有助于确保数据始终处于安全状态，而无需轻信任何个人或组织不会在发生内部/外部攻击时滥用特权访问权限。
Hyper Protect Platform 采用 IBM Secure Execution for Linux 技术（包括内存加密、加密合约和超级管理程序等硬件与固件功能），为工作负载构建独立的安全环境。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 提供超大规模计算容量，以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。这种开发人员友好型基础设施以 IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 为基础，搭载强大的第四代 Intel Xeon 处理器，在敏捷的公有云环境中提供预设的实例配置文件、快速部署和专用网络控制，从而更快、更轻松地驱动现代工作量。选择多租户或专用模式，添加 GPU 并按每月用量计费，或提前预留容量以降低成本。