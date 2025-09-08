Hyper Protect Platform 采用 IBM® Secure Execution for Linux (SEL) 技术（随 IBM z15 和 LinuxONE III 代系统推出）保护全计算生命周期。

IBM Hyper Protect Platform 可在应用程序和数据的整个生命周期内为其提供保护。通过机密计算和加密密钥控制，您可以保持完整权限，充分保障数据在静止、传输和使用过程中的安全性。