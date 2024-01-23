Cognition Foundry 是一家胸怀使命的服务提供商。该公司与雄心勃勃的初创企业合作，希望共同改变世界，无论是应对气候变化还是与贫困作斗争。借助 IBM LinuxONE 企业服务器，Cognition Foundry 帮助客户实现梦想，并在全球范围内崭露头角。
Cognition Foundry 成立于 2016 年，是一家新型服务提供商。我们的目标很简单：为开创性的初创公司提供通常只有大公司、银行和政府部门才能获得的高性能的 IT 资源。
Cognition Foundry 首席执行官兼创始人 Ron Argent 解释道：“我们创办 Cognition Foundry 的初衷，是希望为那些富有远见的初创公司提供服务，他们致力于改变世界、减轻贫困或改善环境等伟大使命。当我们考虑是否接手一个客户，考量的是他们的创想是否足够鼓舞人心、足够值得期待，能够引起我们的共鸣。我们希望建立真正的合作伙伴关系，并提供技术，将前沿理念变为现实。”
他继续说道： “在创业初期，初创公司往往会面临真正的两难选择：他们希望实现快速增长，但全面的基础设施可能会让他们望而却步。另一方面，如果从一个小平台开始，就很难在不失去动力的情况下扩大运营规模。一旦达到容量，就必须重新投资、订购新硬件，然后将其全部安装在数据中心中。当您的目标是实现指数级增长时，这些延误、强制停机和额外成本可能会毁掉您成功的机会。”
为了使创新型初创公司充分发挥潜力，Cognition Foundry 认识到需要提供最好的企业级技术。
Ron Argent 说：“在许多情况下，初创企业依赖的是低成本商用型横向扩展硬件，利用率和效率都很低。我们认为自己可以改变这种状况。为了为大规模客户工作负载提供处理能力，同时确保多租户工作负载相互隔离的安全性，我们在市场上寻找最好的解决方案。”
为了支持其初创企业客户的快速增长，Cognition Foundry 决定部署 IBM® LinuxONE Rockhopper 企业服务器。
Ron Argent 解释了选择过程：“LinuxONE 服务器的稳健性和稳定性是一流的。我们的用户需要他们的系统全天候在线；内置超低延迟和高可用性，以确保他们手头始终有计算资源来快速处理大量交易。就规模和性能而言，我们知道 LinuxONE 是最好的选择。
“在安全性方面，我们数十年来致力于满足国际银行和政府的最严格要求，用户因而从中受益。作为服务提供商，当我们第一次与潜在客户接触，这一切就为提案做出了背书。”
Cognition Foundry 使用 LinuxONE 在单一实体空间内托管多个客户端环境，为每个客户端的核心应用程序提供高度安全的虚拟数据中心。Ron Argent 评论道：“LinuxONE 的多租户功能非常出色，在 IBM 虚拟化技术的基础上构建。我们可以在同一台实体服务器上为不同的用户配置专用资源，而不必担心一个环境对另一个环境的任何影响。”
Cognition Foundry 还利用了 LinuxONE 服务器提供的垂直可扩展性，使其能够根据其启动客户端的需求尽快配置其他资源。
Ron Argent 继续说道：“一旦我们的客户需要额外的处理能力，我们所要做的就是按一下开关来扩大规模，他们就拥有了自己需要的所有容量。我不需要打电话给供应商来订购额外的物理基础设施，花时间将其插入，或雇用更多员工来管理庞大的横向扩展架构。”
“我们只需一台高利用率的服务器，即可托管所有客户，从而减少了能源和冷却方面的开支，避免了服务器浪费，并减少了对环境的影响。总而言之，即使我们的托管客户快速增长，IBM LinuxONE 仍然可以帮助我们牢牢控制数据成本。”
通过与 IBM 合作，Cognition Foundry 还能够为客户提供专家支持和应用程序开发团队。 例如，IBM 蒙彼利埃团队在开发基于区块链的解决方案方面发挥了不可或缺的作用，主要客户 The Plastic Bank 使用该解决方案来支持其核心业务。
Cognition Foundry 以 IBM LinuxONE 为运营核心，帮助先锋初创公司实现他们的抱负，并在全球范围内将他们的伟大想法变成现实。
Ron Argent 解释说：“通过与 IBM 合作，我们正在使那些立志改变世界的初创公司获得企业技术的机会平民化，并帮助让令人难以置信的事情变得可信。我们拥有经济高效的模式，这意味着他们可以部署通常只有财富 500 强公司才能使用的最佳资源。”
Cognition Foundry 已经建立了越来越多的客户群，其中包括几家开创性的社会企业。服务提供商可以为初创企业提供灵活性，使其在创业初期就能投资于所需的基础设施，并能自由地实现指数式增长，而不会面临增长放缓或失去动力的风险。
Ron Argent 继续说道：“这就是 LinuxONE 平台的真正魅力：我们可以帮助拥有出色创意和应用的小公司将他们转变为全球变革的推动者。他们可以快速增长，而不会失去对成本的控制，也不必妥协他们的未来愿景。”
“以我们与 The Plastic Bank 的合作为例。他们向我们提出了一个奇思妙想：通过将废塑料转化为有价值的商品来清洁海洋，并激励世界上最贫穷的人收集和回收废塑料，以换取有用的商品和服务。我们与 IBM 合作创建了一个基于区块链的解决方案来跟踪该流程，并使用 LinuxONE 来支持潜在的数百万全球用户。”
凭借 IBM LinuxONE 为其产品提供支撑，Cognition Foundry 也有能力在未来扩展其业务。Ron Argent 表示：“我们拥有强大的平台来帮助我们大展宏图。我们的成功案例还会带来更多的成功，并帮助我们建立更有价值的合作伙伴关系。”
他总结道：“使用 LinuxONE 意味着我们可以充分发挥优势。对我来说，这不仅仅是为了利润，而是为了回馈世界。在 IBM 的支持下，我们正在支持世界上一些最优秀的思想家和社会企业，并将奇妙的想法变成现实。”
Cognition Foundry 成立于 2016 年，是一家服务提供商，总部位于英国埃塞克斯，在科罗拉多州博尔德和保加利亚索非亚设有办事处。该公司为创新型创业公司提供低成本的企业级 IT 资源。Cognition Foundry 是 IBM 业务合作伙伴，2017 年因与 The Plastic Bank 的合作而荣获 IBM Beacon Award 大奖（优秀的 Linux 开放创新解决方案奖项）。
要了解有关 IBM LinuxONE 这一全球最安全的现代 Linux 平台的更多信息，请访问 ibm.com/linuxone
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