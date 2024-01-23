Cognition Foundry 成立于 2016 年，是一家新型服务提供商。我们的目标很简单：为开创性的初创公司提供通常只有大公司、银行和政府部门才能获得的高性能的 IT 资源。

Cognition Foundry 首席执行官兼创始人 Ron Argent 解释道：“我们创办 Cognition Foundry 的初衷，是希望为那些富有远见的初创公司提供服务，他们致力于改变世界、减轻贫困或改善环境等伟大使命。当我们考虑是否接手一个客户，考量的是他们的创想是否足够鼓舞人心、足够值得期待，能够引起我们的共鸣。我们希望建立真正的合作伙伴关系，并提供技术，将前沿理念变为现实。”

他继续说道： “在创业初期，初创公司往往会面临真正的两难选择：他们希望实现快速增长，但全面的基础设施可能会让他们望而却步。另一方面，如果从一个小平台开始，就很难在不失去动力的情况下扩大运营规模。一旦达到容量，就必须重新投资、订购新硬件，然后将其全部安装在数据中心中。当您的目标是实现指数级增长时，这些延误、强制停机和额外成本可能会毁掉您成功的机会。”

为了使创新型初创公司充分发挥潜力，Cognition Foundry 认识到需要提供最好的企业级技术。

Ron Argent 说：“在许多情况下，初创企业依赖的是低成本商用型横向扩展硬件，利用率和效率都很低。我们认为自己可以改变这种状况。为了为大规模客户工作负载提供处理能力，同时确保多租户工作负载相互隔离的安全性，我们在市场上寻找最好的解决方案。”