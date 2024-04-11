主页 Z 软件 Z 开发者工具 Virtual Dev and Test IBM Virtual Dev and Test for z/OS
用于在 Linux® on zSystems 环境中进行 z/OS® 开发和测试的虚拟化 IBM® zSystems
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插图：中间有一台大型机，许多人在它们周围工作
通过虚拟化实现简便性和敏捷性

Virtual Dev and Test for z/OS 是一个在 Linux on zSystems 上运行的 zSystems 开发和测试平台。ZVDT 支持大型机操作系统、中间件和其他软件在 Linux on zSystems 环境中运行。这支持将采用灵活的按需基础架构的敏捷开发和测试周期应用于开发初始阶段，并完全控制所使用的基础架构。
优势 增强开发运维 (DevOps) 敏捷性

使用 Linux on zSystems 改进版本间迁移、开发和测试 z/OS 应用程序，并完全控制所使用的基础架构。

 通过左移测试消除障碍

借助在本地部署的 Linux on zSystems 下运行的高保真 z/OS 开发和测试环境，实现更高质量的持续集成和更快的交付。

 为开发运维团队赋能

程序员可以更快地创建 z/OS 应用程序映像，并具有他们所需的安全性和控制，而开发人员和测试人员只需点击几下即可进行自动部署。

 访问最新的 z/OS 运行时

IBM zSystems 软件的预配置包，其中包括 z/OS 和中间件，例如 CICS®、IMS™ 和 Db2®，以及用于企业系统工具的多个开发运维的 z/OS 组件。
在本地 Linux on zSystems 下，在 IBM zSystems 硬件上进行 z/OS 开发和测试 IBM Virtual Dev and Test for z/OS 提供一个在本地 Linux on zSystems 上运行的非生产隔离 IBM zSystems 环境。在生产环境中实施之前，先构建大型机应用程序，实施和测试代码以及环境变化。 基于 Web 的简洁用户界面

基于 Web 的界面，用于构建和自动部署 z/OS 开发和测试环境。利用所需的安全性和控制更快地创建 z/OS 应用程序映像。

 现有级别的 IBM z/OS 中间件包括

随附不支持的原样 z/OS 软件发行版，包括 IBM IMS™、z/OS、Db2、IBM WebSphere®、z/OS Connect、COBOL、PL/I、C++、Java® 和 High Level Assembler HLASM。

 用于开发运维管道集成的 RESTful API

在创建和部署 z/OS 环境的过程中可以启用自动化功能。 可以借助 RESTful API，将我们的功能整合到 DevSecOps 管道中。
用例 缩短上市时间

客户可以利用在 Linux on zSystems 下运行的可扩展开发和测试环境来缩短上市时间。

 培养团队的大型机技能

通过使用 Linux on zSystems 基础架构，几乎可以随时随地进行 IBM zSystem 教育，并且无需担心损害大型机生产环境，即可进行实验。

 优化开发和测试

获得分布式开发和测试系统的成本优势，同时释放大型机容量以用于更有价值的生产工作负载。

资源

博客

深入了解最佳实践以及如何最好地将解决方案应用到您的需求。
后续步骤
了解如何选择最佳测试环境

我们的专家解释了一系列可以帮助您更快地交付高质量软件的解决方案。

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