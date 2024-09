Virtual Dev and Test for z/OS 是一个在 Linux on zSystems 上运行的 zSystems 开发和测试平台。ZVDT 支持大型机操作系统、中间件和其他软件在 Linux on zSystems 环境中运行。这支持将采用灵活的按需基础架构的敏捷开发和测试周期应用于开发初始阶段,并完全控制所使用的基础架构。