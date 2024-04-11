Virtual Dev and Test for z/OS 是一个在 Linux on zSystems 上运行的 zSystems 开发和测试平台。ZVDT 支持大型机操作系统、中间件和其他软件在 Linux on zSystems 环境中运行。这支持将采用灵活的按需基础架构的敏捷开发和测试周期应用于开发初始阶段，并完全控制所使用的基础架构。
使用 Linux on zSystems 改进版本间迁移、开发和测试 z/OS 应用程序，并完全控制所使用的基础架构。
借助在本地部署的 Linux on zSystems 下运行的高保真 z/OS 开发和测试环境，实现更高质量的持续集成和更快的交付。
程序员可以更快地创建 z/OS 应用程序映像，并具有他们所需的安全性和控制，而开发人员和测试人员只需点击几下即可进行自动部署。
IBM zSystems 软件的预配置包，其中包括 z/OS 和中间件，例如 CICS®、IMS™ 和 Db2®，以及用于企业系统工具的多个开发运维的 z/OS 组件。
基于 Web 的界面，用于构建和自动部署 z/OS 开发和测试环境。利用所需的安全性和控制更快地创建 z/OS 应用程序映像。
随附不支持的原样 z/OS 软件发行版，包括 IBM IMS™、z/OS、Db2、IBM WebSphere®、z/OS Connect、COBOL、PL/I、C++、Java® 和 High Level Assembler HLASM。
在创建和部署 z/OS 环境的过程中可以启用自动化功能。 可以借助 RESTful API，将我们的功能整合到 DevSecOps 管道中。
客户可以利用在 Linux on zSystems 下运行的可扩展开发和测试环境来缩短上市时间。
通过使用 Linux on zSystems 基础架构，几乎可以随时随地进行 IBM zSystem 教育，并且无需担心损害大型机生产环境，即可进行实验。
获得分布式开发和测试系统的成本优势，同时释放大型机容量以用于更有价值的生产工作负载。