IBM Telum 处理器是一款先进的处理器，能够为 IBM z16 的诸多功能和优势提供支持。其继任者是驱动全新 IBM z17 的 Telum II，它在原有基础上增强了性能、增加了内存容量，并改善了 AI 加速能力。它旨在帮助客户实现跨银行、金融、贸易、保险应用场景和客户交互的业务洞察分析规模化改造。
IBM Telum 处理器是一款 7 纳米 AI 驱动型芯片，具备 8 个 5 GHz 核心、32 MB 二级缓存，以及 256 MB 虚拟三级缓存和 2 GB 虚拟四级缓存。其每个核心的缓存比前代产品增加了 1.5 倍，进而提高了每个线程的性能，有助于确保大容量事务的快速响应和实时 AI 推理。
Telum 处理器包含片上 AI 加速，支持实时分析和决策，而无需其他硬件。Telum II 通过提高 4 倍的计算能力和连接的处理集群来提升 AI 性能。3
Telum 处理器支持先进的加密技术，包括量子安全加密方法，可保护敏感数据免受网络威胁。Telum II 增强了 A 和 Z 总线链路的安全性，确保了合规性和防护性。4
两款 Telum 处理器均通过冗余处理器连接确保可靠性，在维修期间通过备用 IO 路径实现不间断服务，这对于任务关键型应用程序的业务连续性至关重要。
Telum 处理器的低延迟设计可实现高速事务处理和实时分析。Telum II 将缓存提升 40%，具有 10 个二级缓存以及扩容的二级、三级和四级缓存，可改善片外带宽和延迟。5
Telum 处理器为 IBM z16 提供支持，以高性能和低延迟实现快速事务处理和分析。Telum II 为 IBM z17 提供支持，预计将达到 5.5 GHz，在提高速度的同时高效管理大量工作负载。6
IBM Spyre Accelerator 通过一款 75W Gen 5x PCIe 连接的 AI 加速器进行交付，并配备 128 GB LPDDR5 内存。8它旨在处理更庞大、更复杂的 AI 用例，包括生成式 AI 和多模态 LLM，配备 32（+2）个核心，每个核心设有 2 MB 暂存器，且核心利用率高于 55%。通过卡片和抽屉进行扩展，客户可以利用这种有效的解决方案应对新一代 AI 挑战。
1，2，3，4，5，6，7 Telum II 的所有预测均基于发布前的硬件测量和配置。
8 IBM Spyre Accelerator 目前处于技术预览阶段。