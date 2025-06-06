IBM Telum 处理器是一款先进的处理器，能够为 IBM z16 的诸多功能和优势提供支持。其继任者是驱动全新 IBM z17 的 Telum II，它在原有基础上增强了性能、增加了内存容量，并改善了 AI 加速能力。它旨在帮助客户实现跨银行、金融、贸易、保险应用场景和客户交互的业务洞察分析规模化改造。