借助IBM Z，确保服务器与网络弹性

IBM Z® 通过最大程度减少停机时间来降低系统中断风险，保护敏感数据并确保金融、医疗和政府等行业的监管合规性。
体验 99.999999% 的可用性，实现不间断运营。²
服务水平恢复速度是上一代系统的两倍。
从勒索软件和其他网络事件中迅速恢复。
通过使用加密、数据标记和审计就绪功能来满足法规要求。
报名参与网络研讨会，了解 IBM Z 如何利用 AI 保护负载并确保合规性。容错架构，内置冗余部件和故障切换能力。
弹性是业务运营中信任与可靠的基础。宕机、数据泄露或网络攻击可能会中断服务，削弱客户信心并导致财务损失。借助 IBM Z，您的基础设施就能抵御内部故障和外部威胁，让您安心无忧地开展创新。
通过强大的容错能力和高度安全的交易处理，维持全天候的银行业务运营。
通过企业级加密保护患者数据，同时保持对关键应用程序的不间断访问。
处理假日促销或特别促销活动期间的峰值负载，而不会导致系统降级或中断。
保护敏感的公民数据并在遭受网络攻击或自然灾害时实现快速恢复。
巴西知名银行 Bradesco 使用 IBM Z Systems 来处理每月的 15 亿笔交易，从而实现无与伦比的弹性、安全性和灵活性。该平台有助于确保持续运营和可扩展性，并强力保护敏感数据，使银行能够顺畅地满足客户需求，同时实现业务增长。
探索 IBM Z 弹性服务器的技术资源和用例，了解如何在不丢失数据的情况下恢复系统并遏制勒索软件。
大型机安全和弹性软件解决方案，实现端到端保护
在您的 IBM 大型机系统上启用行业领先的内置高级安全功能。
保护敏感数据免受量子计算带来的未来威胁。