借助IBM Z，确保服务器与网络弹性

使用 IBM Z® Cyber Vault 弹性工具保护关键数据并从网络攻击中快速恢复。它能够持续监控和验证 IBM Z Systems® 上的数据完整性，创建已隔离且高度安全的备份，以检测和缓解勒索软件等威胁。通过实现快速恢复并最大程度减少停机时间，它能够确保运营持续性并增强组织整体的网络弹性。