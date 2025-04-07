借助IBM Z，确保服务器与网络弹性

确保业务持续运营，保护敏感数据，并抵御不断演变的网络威胁
入门指南
坐在办公桌前的人、IBM Z 服务器和图表元素的插图

最大程度减少停机时间

IBM Z® 通过最大程度减少停机时间来降低系统中断风险，保护敏感数据并确保金融、医疗和政府等行业的监管合规性。

 阅读 2023 年 ITIC 可靠性报告
高可用性

体验 99.999999% 的可用性，实现不间断运营。²
双倍恢复速度

服务水平恢复速度是上一代系统的两倍。
不可篡改备份

从勒索软件和其他网络事件中迅速恢复。
简化合规性

通过使用加密、数据标记和审计就绪功能来满足法规要求。

借助 IBM Z 硬件，达到行业领先的安全性

报名参与网络研讨会，了解 IBM Z 如何利用 AI 保护负载并确保合规性。

立即报名

实现弹性的工具

报名参与网络研讨会，了解 IBM Z 如何利用 AI 保护负载并确保合规性。容错架构，内置冗余部件和故障切换能力。

 深入了解 IBM z17
内置功能 IBM Z Cyber Vault

使用 IBM Z® Cyber Vault 弹性工具保护关键数据并从网络攻击中快速恢复。它能够持续监控和验证 IBM Z Systems® 上的数据完整性，创建已隔离且高度安全的备份，以检测和缓解勒索软件等威胁。通过实现快速恢复并最大程度减少停机时间，它能够确保运营持续性并增强组织整体的网络弹性。

 探索 IBM Z Cyber Vault IBM Z Cyber Vault 入门
Illustration of flexible capacity cyber resiliency
内置功能 IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency

主动避免中断并按需测试灾难恢复、跨位置管理容量并按需转移工作负载。

 IBM Z Flexible Capacity for Cyber Resiliency 入门 查看文档
Illustration of Z system recovery boost
IBM Z System Recovery Boost

使用 System Recovery Boost 可将恢复速度提高一倍，现在还支持诊断数据捕获、中间件和 GDPS 策略。

 探索 System Recovery Boost System Recovery Boost 入门
软件 IBM Z Backup Resiliency

深入了解数据的相互依赖性和脆弱性。利用分析和自动化技术管控核心业务应用的恢复，减少对领域专家的依赖。

 深入了解 IBM Z Backup Resiliency
Double your recovery speed with System Recovery Boost, now with support for diagnostic data capture, middleware and GDPS policies.
软件 IBM GDPS 实现业务连续性

提供极高的可用性，并在数秒内自动从中断恢复，近乎“零数据丢失”。

深入了解 GDPS 技术 IBM GDPS 入门
功能 IBM Z Pervasive Encryption普遍加密

使用 IBM Z Pervasive Encryption 保护静态和传输中的数据，以最小的性能影响维持网络弹性。它可以保护敏感信息免遭泄露，支持合规并建立客户信任，助力企业安全高效运营。

 深入了解普遍加密
内置功能 IBM Z Cyber Vault

使用 IBM Z® Cyber Vault 弹性工具保护关键数据并从网络攻击中快速恢复。它能够持续监控和验证 IBM Z Systems® 上的数据完整性，创建已隔离且高度安全的备份，以检测和缓解勒索软件等威胁。通过实现快速恢复并最大程度减少停机时间，它能够确保运营持续性并增强组织整体的网络弹性。

 探索 IBM Z Cyber Vault IBM Z Cyber Vault 入门
Illustration of flexible capacity cyber resiliency
内置功能 IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency

主动避免中断并按需测试灾难恢复、跨位置管理容量并按需转移工作负载。

 IBM Z Flexible Capacity for Cyber Resiliency 入门 查看文档
Illustration of Z system recovery boost
IBM Z System Recovery Boost

使用 System Recovery Boost 可将恢复速度提高一倍，现在还支持诊断数据捕获、中间件和 GDPS 策略。

 探索 System Recovery Boost System Recovery Boost 入门
软件 IBM Z Backup Resiliency

深入了解数据的相互依赖性和脆弱性。利用分析和自动化技术管控核心业务应用的恢复，减少对领域专家的依赖。

 深入了解 IBM Z Backup Resiliency
Double your recovery speed with System Recovery Boost, now with support for diagnostic data capture, middleware and GDPS policies.
软件 IBM GDPS 实现业务连续性

提供极高的可用性，并在数秒内自动从中断恢复，近乎“零数据丢失”。

深入了解 GDPS 技术 IBM GDPS 入门
功能 IBM Z Pervasive Encryption普遍加密

使用 IBM Z Pervasive Encryption 保护静态和传输中的数据，以最小的性能影响维持网络弹性。它可以保护敏感信息免遭泄露，支持合规并建立客户信任，助力企业安全高效运营。

 深入了解普遍加密

IBM Storage DS8000 is the storage solution of enterprise data systems designed to ensure the availability of critical business workloads and
存储备份，以保障弹性 用于实现数据弹性的 IBM DS8000 IBM® DS8000 系列是专为关键负载打造的高性能、企业级存储系统。高级复制、高可用性存储和快速备份等功能有助于保护您的数据安全，并可访问。利用 IBM Z 和 Cyber Vault 的无缝集成，创建在发生网络事件或灾难时依然可恢复的不可篡改备份。 深入了解 DS8000 存储

用例

弹性是业务运营中信任与可靠的基础。宕机、数据泄露或网络攻击可能会中断服务，削弱客户信心并导致财务损失。借助 IBM Z，您的基础设施就能抵御内部故障和外部威胁，让您安心无忧地开展创新。
Finance banking icon
金融服务

通过强大的容错能力和高度安全的交易处理，维持全天候的银行业务运营。
Secure medical records icon
医疗保健

通过企业级加密保护患者数据，同时保持对关键应用程序的不间断访问。
Secure processing payment icon
零售和电子商务

处理假日促销或特别促销活动期间的峰值负载，而不会导致系统降级或中断。
Data security compliance icon
政府及公共部门

保护敏感的公民数据并在遭受网络攻击或自然灾害时实现快速恢复。
成功案例 实现全天候在线的移动端银行服务

巴西知名银行 Bradesco 使用 IBM Z Systems 来处理每月的 15 亿笔交易，从而实现无与伦比的弹性、安全性和灵活性。该平台有助于确保持续运营和可扩展性，并强力保护敏感数据，使银行能够顺畅地满足客户需求，同时实现业务增长。
采取后续步骤

探索 IBM Z 弹性服务器的技术资源和用例，了解如何在不丢失数据的情况下恢复系统并遏制勒索软件。

 查看技术资源
IBM Z 安全软件

大型机安全和弹性软件解决方案，实现端到端保护

 深入了解安全软件 IBM Z 的高级安全功能

在您的 IBM 大型机系统上启用行业领先的内置高级安全功能。

 深入了解高级安全功能 IBM Z 的量子安全保障

保护敏感数据免受量子计算带来的未来威胁。

 深入了解量子安全保障