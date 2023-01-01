IBM Z® 专为连续可用性和快速灾难恢复而设计，提供业界领先的弹性，保护您的业务免受停机影响。我们的 IT 基础架构解决方案协同工作，以优化可用性、保持系统运行、提前检测问题并恢复关键数据。
让弹性成为您的业务优势。了解 IBM Z 和 LinuxONE 如何做到每台服务器每年仅有 3.15 秒的计划外停机时间。¹
IBM Z1 解决方案旨在实现高达 99.999999% 的可用性，以支持您最关键的工作负载。²
恢复服务级别的速度是以前系统的 2 倍。
在不同站点之间转移 IBM z16™ 容量长达一年，以实现长期业务连续性。
存储多达 500 个不可篡改的数据副本，用于取证分析和恢复生产系统。
主动避免中断并按需测试灾难恢复、跨位置管理容量并按需转移工作负载。
使用 System Recovery Boost 可将恢复速度提高一倍，现在还支持诊断数据捕获、中间件和 GDPS 策略。
通过气隙式、不可篡改的数据保险库减少网络攻击的影响，该保险库设计为可精确、可靠地恢复生产数据。
提供极高的可用性，并在数秒内自动从中断恢复，数据丢失几乎为零。
深入了解数据的相互依赖性和脆弱性。利用分析和自动化管理核心业务应用程序的恢复，减少对领域专家的依赖。
IBM Storage 专为数据密集型关键任务工作负载而设计，可将弹性扩展至整个混合云。
¹ 2023 年 ITIC 全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告
2 对于在 IBM z15 及更新版本上运行 z/OS v2.5 和通用 IBM 软件堆栈的客户而言，当配置包括已启用的 Parallel Sysplex、System Recovery Boost (SRB)、GDPS、DS8K with HyperSwap 和最佳实践时，用户可以期待高达 99.999999% 的可用性。
免责声明：基于 IBM 内部数据。必要的组件包括：IBM z15 或 IBM z16、IBM 中间件子系统（CICS v5.4、IMS v15.2、MQ v9.2、Db2 v12、Websphere 或更高版本），受 z/OS Parallel Sysplex、DS8000 系列存储、GDPS HyperSwap Manager (HM) 和 GDPS Continuous Availability (CA) 支持。至少需要三个具有工作负载级别可用性和冗余组件的成员系统，其中第三个数据中心用作连续可用性灾难恢复站点。IBM 中间件子系统必须按照高可用性最佳实践部署冗余区域：https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248446.html。其他配置可能提供不同的可用性特征。