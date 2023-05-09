主页 topics 云计算的优点 云计算有哪些优势？
了解与传统本地 IT 基础架构相比，云计算如何提供更高的灵活性、效率和战略价值。
黑色和蓝色背景
云计算有哪些优势？

灵活性

用户可以扩展服务以满足自身需求，定制应用，以及通过互联网连接从任何地方访问云服务。

高效率

企业用户可以快速将应用推向市场，而无需担心底层基础架构的成本或维护工作。

战略价值

云服务可以提供最具创新性的技术，帮助企业塑造竞争优势。

探索云的力量
灵活性
  • 可伸缩性：可按需缩放云基础架构，以支持不断变化的工作负载。

  • 存储选项：用户可以选择公有、私有或混合存储产品，具体取决于安全要求和其他方面的考虑。   

  • 控制选择：组织可以通过“即服务”选项，决定自己的控制水平。   这些选项包括软件即服务 (SaaS)平台即服务 (PaaS)基础架构即服务 (IaaS)

  • 工具选择：用户可从预先构建的工具和功能菜单中进行选择，以构建满足自身特殊需求的解决方案。 

  • 安全功能：虚拟私有云、加密以及 API 密钥帮助确保数据安全。
高效率
  • 可访问性：可从几乎任何与互联网连接的设备访问基于云的应用和数据。 

  • 加快产品面市速度：在云环境中进行开发使用户能够更快地将应用投入市场。 

  • 数据安全：由于存在网络备份，硬件故障不会造成数据丢失。  

  • 节约设备成本：云计算使用远程资源，从而帮助组织节省了服务器和其他设备的成本。 

  • 付费结构：“公用事业”模式的付费结构意味着用户只需为他们使用的资源付费。 
战略价值
  • 简化工作：云服务提供商 (CSP) 负责管理底层基础架构，使企业能够将精力集中于应用开发和其他优先任务。

  • 定期更新：服务提供商会定期更新服务，为用户提供最新的技术。 

  • 协作：全球访问意味着团队可以在分布广泛的地点开展协作。 

  • 竞争优势：与竞争对手相比，企业无需耗费 IT 资源来管理基础架构，而是可以灵活发展，领先一步。 
IBM 观点：评估云收益时的四大考虑因素

如果您正在考虑采用云技术和实践，可能会收到关于潜在收益的大量指南。

基础架构和工作负载

许多企业认为，低廉的初始成本和按使用量付费模式有助于节省大量成本。 他们会注意到构建和运行数据中心的巨大成本，并主张避免这些任务以节省资金。 最终节省的成本可能会十分可观，这取决于如何计算成本。

SaaS 和云开发平台

SaaS 提供商可能会谈论支付应用访问权费用可比购买现成软件节省更多成本。 软件提供商会将“云属性”优势加入自己的软件特性中。 最近，关于基于云的平台可帮开发人员节省大量成本的讨论非常热烈。

速度和生产力

如果可以在 30 小时（而非 6 到 9 个月）内开发出新应用并投入运行，这对贵公司有多大价值？ 同样，通用的“员工生产力”概念并不能反映出云仪表板、实时统计信息以及高效分析功能在减轻行政负担方面的贡献。 贵公司的“人时”成本是多少？

风险敞口

我喜欢简单地思考这个问题。 如果出错，会造成什么影响？

  • 是购买所有硬件和软件以创建 128 个虚拟机风险大，还是按小时租用风险大？

  • 如果您不确定应用是否会得到广泛采用，那么还会花费时间起草一份时间长度达到 12 个月的计划，构建环境，编写和测试代码，然后进行发布吗？

  • 使用免费或免费试用一段时间的服务来证明价值是否更合适？

尝试新事物的负面影响比较小时，意味着风险比较低，您也会尝试更多的新事物。 尝试的越多，成功的机会也就越大。

如果您问我采用云服务有哪些好处，我的第一个问题是“使用了哪些服务？”每个用户和每个组织都会体验到不同的收益。 最重要的是，要全方位思考。 评估潜在的成本节省，同时也要考虑到软性收益：生产力和速度提高，风险降低。

正如冰球巨星韦恩·格雷茨基 (Wayne Gretzky) 所说："不射门就永远不会得分"。 大胆尝试会带来多少惊喜呢？
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资源 什么是云计算？

云计算将 IT 基础架构转型为公用事业形式：借助云计算，可通过互联网"插入"计算资源和应用，而无需在本地进行安装和维护。

 什么是混合云？

混合云将公有云服务、私有云服务和本地基础架构集成到单个分布式计算环境中。

 什么是云迁移？

云迁移是指将组织的数据、应用和工作负载迁移到云基础架构的过程。
采取下一步行动

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