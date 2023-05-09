如果您正在考虑采用云技术和实践，可能会收到关于潜在收益的大量指南。

基础架构和工作负载

许多企业认为，低廉的初始成本和按使用量付费模式有助于节省大量成本。 他们会注意到构建和运行数据中心的巨大成本，并主张避免这些任务以节省资金。 最终节省的成本可能会十分可观，这取决于如何计算成本。

SaaS 和云开发平台

SaaS 提供商可能会谈论支付应用访问权费用可比购买现成软件节省更多成本。 软件提供商会将“云属性”优势加入自己的软件特性中。 最近，关于基于云的平台可帮开发人员节省大量成本的讨论非常热烈。

速度和生产力

如果可以在 30 小时（而非 6 到 9 个月）内开发出新应用并投入运行，这对贵公司有多大价值？ 同样，通用的“员工生产力”概念并不能反映出云仪表板、实时统计信息以及高效分析功能在减轻行政负担方面的贡献。 贵公司的“人时”成本是多少？

风险敞口

我喜欢简单地思考这个问题。 如果出错，会造成什么影响？

是购买所有硬件和软件以创建 128 个虚拟机风险大，还是按小时租用风险大？





如果您不确定应用是否会得到广泛采用，那么还会花费时间起草一份时间长度达到 12 个月的计划，构建环境，编写和测试代码，然后进行发布吗？





使用免费或免费试用一段时间的服务来证明价值是否更合适？

尝试新事物的负面影响比较小时，意味着风险比较低，您也会尝试更多的新事物。 尝试的越多，成功的机会也就越大。

如果您问我采用云服务有哪些好处，我的第一个问题是“使用了哪些服务？”每个用户和每个组织都会体验到不同的收益。 最重要的是，要全方位思考。 评估潜在的成本节省，同时也要考虑到软性收益：生产力和速度提高，风险降低。

正如冰球巨星韦恩·格雷茨基 (Wayne Gretzky) 所说："不射门就永远不会得分"。 大胆尝试会带来多少惊喜呢？