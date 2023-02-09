数据治理是管理组织数据资产的关键方面。任何数据治理项目的核心目标，都是围绕组织优先级业务目标落地实施，并在全组织范围内释放数据价值。
需要明确的是，数据治理项目无法孤立存在，它必须以解决业务问题、交付实际成果为导向。项目启动之初，应先明确业务目标、预期成果、核心利益相关方，以及实现这些目标所需的数据资源。技术架构与数据架构在赋能数据治理落地、达成既定目标的过程中，发挥着至关重要的作用。
例如，若目标是提升客户留存率，那么数据治理项目就应当聚焦于客户数据在全组织范围内的产生与应用环节，确保企业的客户数据具备准确性、完整性与安全性，同时保障需要这些数据来制定客户留存决策的人员能够便捷获取。
协调并标准化相关制度规范、岗位职责与数据管理流程，使其与业务目标保持一致，这一点至关重要。如此才能确保数据得到高效利用，且所有利益相关者都朝着统一的目标协同推进工作。。
启动一项数据治理项目看似是一项艰巨的任务，但只要从小处着手、聚焦于达成优先级业务成果，数据治理就能逐步融入企业的日常业务运营体系。
构建数据治理项目是一个迭代式的渐进过程。
组织的业务目标与预期成果应如何设定？组织和需同时兼顾长期战略目标与短期战术目标，并谨记，目标的制定可能会受到监管政策、合规要求等外部因素的影响。
数据战略的作用，是明确企业全组织及各业务条线的业务目标、确定目标优先级并推动目标协同一致。针对多项业务目标，数据战略需进一步明确数据需求、衡量指标与关键绩效指标、利益相关者，以及所需的数据管理流程、技术优先级与技术能力。
随着业务发展与优先级调整，定期审视并更新数据战略至关重要。若组织尚未制定数据战略，建议尽快启动编制工作，这项工作耗时并不久，但需要相关核心利益相关者参与献策。
在明确业务目标与数据需求后，即可制定数据治理的具体目标与优先级。例如，一项高效的数据治理项目可实现以下价值：
清晰制定数据治理的目标与具体指标，将指导项目的优先级排序与落地推进，最终助力企业实现增收、降本与客户满意度提升。
高管发起人的角色至关重要——这一岗位需由充分理解数据治理的重要性与目标、认可数据治理所能创造的业务价值，且支持实现这些成果所需投入的人员担任。
确立核心发起人的支持后，即可组建项目团队，围绕以下事项开展工作：梳理项目核心价值主张、明确项目实施目标、制定认知提升方案、搭建支撑数据治理项目落地的资金保障模式。
以下为可能参与数据治理项目的典型利益相关者层级示例：
通过高效联动核心利益相关者、明确并交付切实的业务价值，数据治理项目的落地实施将成为组织的一项战略优势。
在明确业务目标、确定数据治理发起人与利益相关者后，关键一步是将这些目标与组织现有的人员、流程、技术能力进行对标匹配，以推动目标落地。
EDM 理事会的 DCAM、CDMC 等数据管理框架，能够提供结构化的评估方法，帮助组织基于行业基准，采用统一的术语体系与数据管理最佳实践，开展数据成熟度评估工作。
审视组织当前的数据治理与管理现状。现有模式的优势与短板分别是什么？要达成核心业务目标，还需补足哪些能力？
需要谨记的是，组织无需（也不应当）追求面面俱到、一蹴而就。应结合业务目标，梳理可优化的方向，以此确定工作优先级，聚焦核心领域发力，从而为业务创造切实的价值。一套高效完备的数据治理项目，将为组织的发展壮大与竞争优势构筑提供有力支撑。
数据政策是一套成文的指导规范，用于明确组织数据资产的统一治理、管理、保护及使用准则。数据政策需以组织的数据战略为导向，与业务目标及预期成果保持一致，同时还可能受到内外部监管因素的影响。数据政策通常涵盖以下范畴：数据采集、存储与使用规范，以及数据质量与安全要求：
数据政策能够确保组织数据的使用方式既符合组织整体目标，又遵守相关法律法规要求。这可推动组织实现数据质量提升、决策能力优化，同时增强内外部对数据资产的信任度，最终助力组织构建更具竞争力与可持续性的发展格局。
明确数据治理相关人员的岗位职责与分工，涵盖数据采集、存储及使用环节的负责人。此举可确保全员清晰知悉自身职责，从而高效助力数据治理工作的推进。
数据治理的结构可能因组织而异。在大型企业中，数据治理工作可能会由专门的团队负责统筹管理（如上表所示）；而在小型企业里，数据治理相关工作则可能纳入现有岗位的职责范畴。部分组织也可采用的混合模式。企业需重点结合自身文化特点，构建一套能够推动数据驱动型工作模式落地的数据治理框架。项目成功的关键在于从小处着手、在实践中迭代优化，同时聚焦于业务成果的交付与量化评估。
明确数据治理参与人员的岗位职责与分工，可确保相关人员具备履行本职工作所需的技能与知识储备。
数据治理流程通过协调组织内外部团队协作，保障决策制定的科学性与有效性，同时推动数据管理实践的标准化落地。此外，数据治理流程还能确保符合监管标准要求，并实现对敏感数据的安全防护。
数据流程为指令下达、问题上报与纠纷解决提供了规范化的渠道。数据治理流程的设计应秉持轻量化原则，以在助力业务目标达成的同时，不增加额外负担、不阻碍创新发展。
相关流程可借助各类工具、工作流及技术手段实现自动化运行。
在数据管理项目落地初期就建立这些流程至关重要，此举能够规避后续可能出现的各类问题与混淆。
在确定数据治理项目的各项组成要素后，就需进入落地执行阶段。这一阶段的工作可能包括部署新技术、推行新流程，或是对现有技术与流程进行优化调整。
需要谨记的是，数据治理项目唯有彰显出对业务的价值，才能获得成功。因此，组织需对优先级业务成果的达成情况进行量化评估与成果汇报。定期监控并审视数据治理战略，可确保其始终契合组织的目标与业务需求。
同时，需持续评估目标，并根据实际情况灵活调整。这能推动数据治理项目动态演进，以适配组织与行业的发展变化需求。秉持持续优化的理念，可使数据治理项目始终保持实用性，为组织创造最大化价值。
综上，通过采取循序渐进的结构化实施方法并联动核心利益相关者，组织能够构建一套契合自身独特需求的数据治理项目，助力业务成果的高效落地。
实施数据治理项目的过程中，可能会面临一些特定挑战，例如资源有限、变革阻力以及各方对数据治理价值认知不足等。要克服这些挑战，组织需面向全体利益相关者高效传递项目的价值与效益，为项目执行人员提供配套的培训与支持，并让核心决策者参与到规划环节中。
若组织推行的的数据治理项目能助力核心业务目标达成，不仅可保障该项目顺利落地见效，还能凭借组织的数据资产创造可量化的业务价值。同时，这一项目还能实现对数据的高效管理，提升数据质量，并在数据全生命周期内保障数据的完整性。
那么，贵公司的数据治理工作目前进展如何？欢迎咨询 IBM 专家实验室，我们很乐意为您提供协助。
