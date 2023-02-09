例如，若目标是提升客户留存率，那么数据治理项目就应当聚焦于客户数据在全组织范围内的产生与应用环节，确保企业的客户数据具备准确性、完整性与安全性，同时保障需要这些数据来制定客户留存决策的人员能够便捷获取。

协调并标准化相关制度规范、岗位职责与数据管理流程，使其与业务目标保持一致，这一点至关重要。如此才能确保数据得到高效利用，且所有利益相关者都朝着统一的目标协同推进工作。。

启动一项数据治理项目看似是一项艰巨的任务，但只要从小处着手、聚焦于达成优先级业务成果，数据治理就能逐步融入企业的日常业务运营体系。