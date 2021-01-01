设计数据策略的六个步骤

定义数据的目标状态

概述您的全面愿景，以便数据战略对话以及由此产生的业务流程变化对于应用程序工程师和业务分析师以及 HR 和销售人员来说都同样有意义。“许多数据环境现在已经过时，并且很少能够在当今的数字环境中灵活发展，”IBM 数据战略、咨询和转型业务负责人 Tony Giordano 表示，



“但数字化需要实时决策能力，而提供这些实时决策能力的预测性模型需要数据科学环境。现在，运营数据越来越多地成为数据生态系统的关键部分。现代数据架构需要一个集成式数据生态系统，该生态系统具有需要管理、治理和保护的功能，以确保提供一致的数据质量以及随着数字渠道的发展而演变的灵活性。”



这种详细程度使得改变业务流程变得较为轻松，因为您已经准备好通过详细的说明来解决问题，了解解决方案如何使特定用户的生活变得更轻松。这是一件大事 – 在最近的一项调查中，37% 的受访者表示，数据安全是他们面临的首要挑战，其次是数据隐私问题和管理数据管道。⁴





具体说明应用程序现代化、自动化和 AI 可以在哪些方面可以提升您的战略

通过数字化转型和 IT 战略了解的知识越多，就能更多地改善数据战略。这些洞察分析有助于提高效率、增加收入增长幅度并降低风险，尤其是在使用应用程序现代化、自动化和 AI 进行扩展时。



Lufthansa 与 IBM 团队合作，试点基于 AI 的新业务理念和服务，以增强客户体验。以前不同的数据源现在可以使用自然语言和航空术语进行搜索，以便更轻松地解决每年近 100,000 个客户查询。“对于 Lufthansa 来说，AI 非常重要，因为它实际上打开了我们拥有的数据世界，”Lufthansa Group 跨领域解决方案高级总监 Mirco Bharpalania 说道，“它实际上帮助我们释放了我们数据库中以某种方式或在某个地方已经拥有的所有潜力。”

衡量目标的进展情况

我们了解您面临的挑战。作为数据领导者，您通常需要在三个竞争性方面交付并量化主要结果：收入增长、运营效率以及降低安全和隐私风险。使用数据取得成功，直接为公司的发展做出贡献。通过建立成功指标，您可以根据此时对您的组织最重要的任务来确定工作的优先级。



别忘了回顾与利益相关者的初次会议记录，了解他们如何定义关键绩效指标和目标，以及这些指标和目标与当前的数据架构和 AI 战略相比较的情况。您的指标是否实现了当时制定的大胆计划？如果没有，是时候重新连接和重新调整了。“CDO 的角色往往非常短暂。原因是没有设定期望。确保您设定了这些期望并通过行动交付结果，”Sankar 说。



捕捉您的数据战略亮点并进行分享

此时，您应该非常清楚组织的优先事项以及如何使用数据和 AI 来交付和加速实现业务价值。您接下来要缩小哪些差距？纵观全局（您所处的位置以及未来的发展方向），您可以了解战略背景，从而制定可行的交付和扩展计划。如您采取此类行动，请纳入使您步入正轨的结果、目标和措施，以便您可以在旅程展开时与您的企业进行分享。以下是数据战略概述中应包含的一些内容：



观察结果、挑战和建议

目标、结果和措施

跨职能数据需要支持多个用例

数据隐私和安全需求

请记住：战略不仅仅是纸上谈兵，而是一种活生生、不断演变的方法。所以要有创造力。根据不断变化的业务目的和目标经常进行审查和优化，并始终确保您的战略考虑到灵活性、敏捷性和人性化创新。