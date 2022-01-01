随着 AI 逐步改变全球工作场所，针对数据素养技能的需求也将会很大。事实上，79% 的组织表示，展望接下来的 12 个月，数据对组织的决策将更加重要。¹但是，数据素养到底是什么？



Gartner® 将数据素养定义为在上下文中读取、写入和进行数据通信的能力，包括对数据源和结构的理解、应用的分析方法和技术，以及描述用例应用和产生价值的能力。²



为什么这些技能很重要？要领导一个人工智能驱动、数据驱动决策的组织，数据素养是人人都要具备的能力，而不仅仅是数据科学家。一个人无论是刚踏上职业生涯还是处在高级管理层，使用数据理解、解释和沟通的能力，都是所有员工的一项关键技能。

在提供培训来帮助团队了解数据对其日常职责的价值的环境中，团队可以通过数据更轻松地获取和应用洞察分析，并开始渴求集成数据的工作流程。长此以往，这能够让员工更有信心也更愿意将决策委托给 AI，因为他们了解形成相关建议的基础数据。