规范性分析是数据分析的一个子学科，而数据分析本身就是商业分析与商业智能学科内的一种实践，其广义定义为将数据转换为可操作的洞察分析。

数据分析主要分为四种类型，其中规范性分析是最为复杂的：

描述性分析 ：“发生了什么？”

诊断性分析 ：“为什么会发生这种情况？”

预测性分析 ：“接下来可能会发生什么？”

规范性分析：“下一步应该做什么？”

虽然所有四种类型的分析均可用于讲述数据中的故事，但规范性分析与其他类型的不同之处在于，它不仅侧重于预测未来的结果，还会推荐行动或决策，以实现想要的结果或防止不良结果。这不仅仅是“未来可能发生什么？”的问题，还关乎“我们应该如何为未来做好准备？”。

企业可利用规范性分析来完成多项任务，如客户细分、流失率预测、欺诈检测、风险评估、需求预测、规范性维护、个性化推荐等。虽然规范性分析实践在大数据诞生之前便已存在，但是随着各行各业的企业积累大量历史数据，这种分析实践得到了加速应用。

如今，规范性分析工具使用预测建模中的许多统计技术，但也利用人工智能和机器学习算法和模型。分析软件使用经过大量数据训练的机器学习模型，使分析师能够更准确地识别风险和机会，从而指导和改进业务领导者的决策。