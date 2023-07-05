资产生命周期管理最佳实践：制定成功战略

从整座城市赖以运转的污水处理厂，到需要提供准时配送服务的中小型运输公司，各种规模的企业都依赖其拥有的资产和设备来创造日常价值。

资产生命周期管理 (ALM) 是一种数据驱动的方法，许多公司借此维护其资产、提高其效率并提升盈利能力。但您应从何处着手？又如何判断哪种 ALM 战略适合您？

本文中，我们将探讨成功企业用于维护资产并延长其使用寿命的一些最佳实践。不过，我们首先需要明确一些关键定义，这将有助于理解 ALM 对现代企业的价值。