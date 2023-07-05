资产生命周期管理最佳实践：制定成功战略

从整座城市赖以运转的污水处理厂，到需要提供准时配送服务的中小型运输公司，各种规模的企业都依赖其拥有的资产和设备来创造日常价值。
资产生命周期管理 (ALM) 是一种数据驱动的方法，许多公司借此维护其资产、提高其效率并提升盈利能力。但您应从何处着手？又如何判断哪种 ALM 战略适合您？
本文中，我们将探讨成功企业用于维护资产并延长其使用寿命的一些最佳实践。不过，我们首先需要明确一些关键定义，这将有助于理解 ALM 对现代企业的价值。
资产是企业拥有并用以创造价值的有形与无形物品。有形资产（或称硬件资产）的示例包括机械、工厂、办公用品、生产设施、车队和建筑物。无形资产的示例则包括软件、知识产权、商标和专利。
ALM 是一种管理有形资产的战略性方法，旨在帮助企业随时间推移从中获取最大价值。企业最常采用的维护策略可分解为资产生命周期的四个阶段。
在资产生命周期的第一阶段，利益相关方评估对新资产的需求、其对组织的预期价值以及总体成本。
规划阶段的一个关键部分是评估资产的总体价值。在此阶段，决策者必须综合考虑许多不同的信息以做出准确评估。对规划阶段而言，一项正日益重要的技术是创建数字孪生体。
数字孪生体是公司拟采购资产的虚拟呈现。它使公司能够基于模拟运行测试并预测性能。借助高质量的数字孪生体，可以预测资产在特定条件下的表现及其预期使用寿命。
此阶段涉及资产的购买、运输和安装，包括资产将如何投入运行、如何与公司拥有的其他资产集成，以及其生成的数据将如何融入业务决策。
此阶段对于长期提升资产性能和延长其使用寿命至关重要。近年来，如企业资产管理系统 (EAM) 这类资产管理软件，已成为帮助企业实施预测性和预防性维护不可或缺的工具。我们将在另一章节更深入探讨 EAM 系统、其支撑技术、它们支持的维护类型及其对 ALM 最佳实践的意义。
资产生命周期的最后阶段是资产的处置。此时，权衡资产折旧与日益增加的维护成本至关重要。决策者需综合考虑多种因素以做出明智决定，包括资产运行时间、预期寿命以及燃料和备件成本的变化。
对于企业而言，还有什么比其资产的健康状态更重要？当您投入宝贵的资金购置一项资产后，资产管理流程能确保其尽可能长时间地以最佳水平运行。ALM 最佳实践帮助企业将流程系统化并加以执行，能带来广泛的益处，包括：
资产生命周期管理 (ALM) 的主要目标应始终是在整个生命周期内优化资产。直到近期，管理者和技术人员还依赖如 Excel 电子表格和文档跟踪等手动工具来实现这一目标。然而，近期资产管理软件功能的技术飞跃，为 ALM 最佳实践增添了新的维度，使得像 Excel 这样的手动工具已显不足。
如今，资产管理软件帮助企业更准确、更高效地维护关于其资产的最重要信息——例如状态、维护与维修历史、位置、许可和性能指标。
以下是企业所依赖的一些资产生命周期管理最佳实践。
像企业资产管理系统 (EAM) 这类资产管理软件，有助于优化资产从购置到处置的整个性能表现，这是 Excel 等手动工具永远无法做到的。在 IoT 时代——从阀门到车辆的一切都通过传感器和系统连接——维护操作人员现在有机会将高级分析和人工智能融入他们所做的每一件事中。通过 AI 技术分析从安装了传感器的资产收集到的数据，所得洞察可帮助维护团队做出更明智的决策。
计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种集中维护信息并促进维护操作流程的软件。它通常作为 EAM 的一部分部署，帮助优化车辆、机械、通信、工厂基础设施及其他实物设备的利用率和可用性。
支撑强大 EAM 方法的 CMMS 确保所有相关资产信息存储在单一位置，且可供任何需要的人员访问。从最新的估值数据到关键的保修信息、软件许可证和租赁信息（以及最新的维护与维修分析），CMMS 的功能确保了在审计时关键资产信息能随时被调用。
EAM 与 CMMS 软件支持市场上最先进的维护方法——例如预防性维护与预测性维护，帮助企业防范设备故障。
人工智能驱动的远程监控不仅能提供预测性维护能力，还能帮助监控资产性能并提供关于如何改进的洞察。通过整合跨部门和信息孤岛的数据，它可以减少维护经理必须处理的资产警报数量，并确保其准确性。从 IoT 设备及分析和诊断工具收集的历史和实时数据，有助于延长资产正常运行时间。
与资产状态监控类似，资产追踪也因技术突破在近年来取得了巨大进步。一些更常用的设备包括射频识别标签 (RFID)、支持 Wi-Fi 的追踪系统、二维码和全球定位卫星 (GPS)。每种技术都具备独特的优势，并在其前代技术基础上有所升级。
RFID 标签不仅广播资产位置，还播报其所在环境的温湿度等多种信息。支持 Wi-Fi 的追踪系统使用贴在资产上的标签，通过本地 Wi-Fi 网络传输信息。然而，与 RFID 类似，它们仅在资产位于室内且处于 Wi-Fi 网络覆盖范围内时有效。
二维码是通用条形码这一前代技术的重大升级，但不同于条形码，它们仅需一部智能手机即可轻松读取。全球定位卫星广泛用于运输途中的资产，因为与其他追踪系统不同，它能让管理者查看资产在户外、远离 Wi-Fi 网络的全球任何位置。
当今许多资产生命周期管理 (ALM) 最佳实践，只有借助配备了物联网、AI 增强分析与监控以及云能力等先进技术特性的综合解决方案才能实现。
IBM® Maximo Application Suite 是一个完全集成的平台，可帮助企业将其维护操作从基于时间的计划安排，演进为基于实时洞察驱动的状态监测与预测性维护。它拥有良好的业绩记录，能够帮助企业提升资产性能、延长资产寿命、降低成本并减少停机时间。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。