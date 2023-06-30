标签
CMMS 与 EAM：可完美协同运行的两种资产管理工具

俯瞰开放式办公空间，商务人士正在办公

大多数组织都离不开物理实体资产。机械、设备、设施和车辆可以提供经济价值或支持运营。在大多数情况下，无论资产规模是小到一批笔记本电脑，还是大到庞大的交通运输网络，它们都是组织绩效的基础。能源公司依赖于不间断的电力供应，航空公司致力于确保乘客安全，医院必须提供高质量的患者护理，运输公司需要掌握最新的备件数据以维持服务水平。

如果组织不投入资源以在资产整个生命周期内实现成本高效运行，就无法有效运作。为此，技术人员、设施经理、维护团队、可靠性工程师和项目经理需要随时掌握准确的实时信息。

  • 各行业运营的日益复杂和规模扩大，以及对资产跟踪、监控和管理的需求，推动了先进资产管理软件的发展。组织正在对其企业应用进行现代化改造，部署更模块化、智能化的系统，并将 AI 增强的工作流作为更广泛数字化转型的一部分。

资产管理也不例外，组织在企业资产管理 (EAM) 解决方案中寻求以战略方式应对数字化转型，以实现长期的变革管理目标。

两种常用的资产管理与维护解决方案是：计算机化维护管理系统 (CMMS) 和企业资产管理 (EAM)：

  • 计算机化维护管理系统 (CMMS)，也称为 CMMS 软件、平台或解决方案，主要关注维护，帮助管理资产、安排维护计划并跟踪工作订单。
  • 企业资产管理 (EAM) 是一种资产生命周期管理解决方案，旨在优化资产从采购到报废的整体生命周期绩效。

根据资产类型、企业规模和运营规模等变量，每种解决方案都提供不同的功能和优势，以满足组织的维护需求。让我们更深入地了解这些问题。

什么是 CMMS，它有什么作用？

计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种维护管理软件，它将维护信息集中管理，并促进和记录维护操作。CMMS 可自动执行关键资产管理工作流程，并使其可访问和可审计。

CMMS 的核心是一个中央数据库，它组织并传递有关资产和维护任务的信息给维护部门和团队，帮助他们更高效地完成工作。它们通常包括以下模块：跟踪员工和设备认证（资源与人员管理）、存储单个资产的数据，如序列号和保修信息（资产登记）、以及与任务相关的活动，如工作订单编号和预防性维护计划（工作订单管理）。CMMS 软件解决方案还包括其他功能，如供应商和库存管理、报表、分析（例如关键绩效指标 (KPI) 仪表板或 MRO 库存优化）以及审计追踪。

CMMS 是在 20 世纪 60 年代发展起来的，当时大公司日益复杂的运营活动开始暴露出人工和纸质管理方式的局限性和不足之处。数据各自为政，隐藏在大量电子表格和文件柜中，手动执行任务非常耗时。

在 1980 年代、1990 年代和 2000 年代，随着技术变得更加经济且互联互通，CMMS 的功能扩展到包括工作订单管理，使企业能够在一个平台上分配、监控并完成工作订单和检查清单。随着 CMMS 解决方案的发展，还增加了其他功能，如项目管理和备件采购。许多行业依赖 CMMS 来提升资产和工作流的可见性、简化运营与维护、管理移动现场团队，并确保合规，例如在审计以及健康、安全与环境 (HSE) 报告中。

EAM 是什么？它有什么作用？

企业资产管理 (EAM) 软件提供公司物理资产的整体和全面视图，用于在整个生命周期内维护和管理运营资产及设备，无论其位置如何。

通常，EAM 解决方案涵盖工作订单、合同与人员管理、资产维护、计划与调度、状态监测、可靠性分析、资产绩效优化、供应链管理，以及环境、健康与安全 (EHS) 应用。它们存储大量可以分析和跟踪的数据，组织可以根据其特定需求自定义关键绩效指标 (KPI) 和其他指标。EAM 解决方案还可以链接到其他企业管理系统和工作流程（例如企业资源规划 (ERP)），提供资产情报的单一来源。

EAM 是在 20 世纪 90 年代初从 CMMS 中发展出来的，它将维护规划、执行流程与专业技能、物料资源及其他信息相融合，实现了从资产设计到报废退役的全生命周期管理。这种范围的扩大尤其有利于那些严重依赖实物资产或拥有复杂资产基础设施的行业，在这些行业中，资产管理和投资回报率是利润的主要贡献因素。

例如，在石油天然气或采矿行业，迫切需要将安全、可靠性和合规性信息纳入工作流。在国防领域，对于潜在危险资产的跟踪有严格的规定，而军事行动的安全则依赖于分布在不同地点的多种资产的运行准备状态。

组织使用 EAM，避免资金浪费在可预防的问题和不必要的停机时间上，并提高资产的效率、性能和使用寿命。通过将维护策略、自动化和物联网 (IOT)人工智能 (AI) 等技术相结合，EAM 可以使用预防性和预测性维护，在问题发生之前对其进行监控和解决，最大限度地利用资产，整合运营应用程序并提供深入的成本分析。结果是，资产管理专业人员可以做出更好的决策，更高效地工作，并最大限度地利用对实物资产的投资。

CMMS 与 EAM：有什么区别？

CMMS 和 EAM 软件具有相似的目的，即延长和改善资产性能，提高运营效率和可靠性，并通过延长正常运行时间、减少停机时间和延长资产寿命来降低成本。尽管存在一些重叠，但它们却不尽相同，并且在功能、方法和业务环境方面存在关键差异，从而提供不同的管理工具和资源。一般来说，虽然大多数 EAM 系统都具有 CMMS 功能，但只有更先进的 CMMS 解决方案才具有部分 EAM 功能。下文概述了一些主要差异，但差异的程度因提供商而异。

CMMS 专注于物理资产和设备的 MRO（维护、修理与运营），在资产安装后跟踪企业的资产维护活动、维护计划以及相关成本。另一方面，EAM 通过从始至终管理整个资产生命周期，可以更深入地了解资产的生命周期成本和价值。能够跟踪资产、评估和监控资产，管理和优化资产质量和可靠性，并衡量发生效率低下问题的位置，意味着企业可以最大限度地利用其资产，并避免可能影响其平稳运行的不必要中断。

EAM 还提供有关生命周期成本的数据，如采购、维护、维修和保养，这有助于企业了解单项资产的总拥有成本。尽管 CMMS 解决方案变得越来越复杂，但它们通常不包含高级财务会计或与采购或退役相关的成本等附加功能。

EAM 与 CMMS 的不同之处还在于，EAM 提供跨多个工作地点和地区的多站点支持。大多数 CMMS 解决方案仅提供单站点或有限的多站点支持。对于电力或公共交通等管理着高度分散资产组合的行业来说，这可能是一个巨大的优势。

EAM 涵盖的业务功能比 CMMS 更广泛；例如合同管理、车队管理、技术图纸管理、保修追踪、能耗监测以及特定行业应用等功能，通常在 CMMS 系统中不包括。EAM 还可以与更广泛的其他企业软件配合使用，例如财务分析、供应链管理和采购、风险与合规性以及可持续发展方面的软件。CMMS 只倾向于与其他系统集成，以自动执行重复性任务，尽管有一些系统确实包含采购功能。

也就是说，EAM 在初次实施时的成本可能高于 CMMS，这主要是由于其更高的复杂性以及与其他业务功能集成所带来的额外设置成本。SaaS 模式正在改变这种状况，使 CMMS 和 EAM 的成本更加接近，再加上 EAM 的额外优势，使 EAM 成为越来越经济高效的选择。

尽管现代 CMMS 系统能提供的不仅仅是维护，并且 CMMS 和 EAM 之间的界限越来越模糊，但它们仍然是不同的解决方案。CMMS 可以被视为 EAM 的一个子集，并且可能是实现大规模、更强大企业资产管理的途径。两者通常一起使用，或者对于资产组合和维护团队规模较小的公司来说，CMMS 可能就足够了。然而，当公司希望跨多个部门扩展和整合系统时，CMMS 的局限性可能会影响其整体价值。

归根结底，软件的选择取决于多种因素，但一般而言，如果您希望在多个地点管理大量资产的整个生命周期，并将其他业务功能如人力资源和财务纳入管理，那么 EAM 很可能是更合适的选择。

