CMMS 与 EAM：可完美协同运行的两种资产管理工具

CMMS 和 EAM 软件具有相似的目的，即延长和改善资产性能，提高运营效率和可靠性，并通过延长正常运行时间、减少停机时间和延长资产寿命来降低成本。尽管存在一些重叠，但它们却不尽相同，并且在功能、方法和业务环境方面存在关键差异，从而提供不同的管理工具和资源。一般来说，虽然大多数 EAM 系统都具有 CMMS 功能，但只有更先进的 CMMS 解决方案才具有部分 EAM 功能。下文概述了一些主要差异，但差异的程度因提供商而异。

CMMS 专注于物理资产和设备的 MRO（维护、修理与运营），在资产安装后跟踪企业的资产维护活动、维护计划以及相关成本。另一方面，EAM 通过从始至终管理整个资产生命周期，可以更深入地了解资产的生命周期成本和价值。能够跟踪资产、评估和监控资产，管理和优化资产质量和可靠性，并衡量发生效率低下问题的位置，意味着企业可以最大限度地利用其资产，并避免可能影响其平稳运行的不必要中断。

EAM 还提供有关生命周期成本的数据，如采购、维护、维修和保养，这有助于企业了解单项资产的总拥有成本。尽管 CMMS 解决方案变得越来越复杂，但它们通常不包含高级财务会计或与采购或退役相关的成本等附加功能。

EAM 与 CMMS 的不同之处还在于，EAM 提供跨多个工作地点和地区的多站点支持。大多数 CMMS 解决方案仅提供单站点或有限的多站点支持。对于电力或公共交通等管理着高度分散资产组合的行业来说，这可能是一个巨大的优势。

EAM 涵盖的业务功能比 CMMS 更广泛；例如合同管理、车队管理、技术图纸管理、保修追踪、能耗监测以及特定行业应用等功能，通常在 CMMS 系统中不包括。EAM 还可以与更广泛的其他企业软件配合使用，例如财务分析、供应链管理和采购、风险与合规性以及可持续发展方面的软件。CMMS 只倾向于与其他系统集成，以自动执行重复性任务，尽管有一些系统确实包含采购功能。

也就是说，EAM 在初次实施时的成本可能高于 CMMS，这主要是由于其更高的复杂性以及与其他业务功能集成所带来的额外设置成本。SaaS 模式正在改变这种状况，使 CMMS 和 EAM 的成本更加接近，再加上 EAM 的额外优势，使 EAM 成为越来越经济高效的选择。

尽管现代 CMMS 系统能提供的不仅仅是维护，并且 CMMS 和 EAM 之间的界限越来越模糊，但它们仍然是不同的解决方案。CMMS 可以被视为 EAM 的一个子集，并且可能是实现大规模、更强大企业资产管理的途径。两者通常一起使用，或者对于资产组合和维护团队规模较小的公司来说，CMMS 可能就足够了。然而，当公司希望跨多个部门扩展和整合系统时，CMMS 的局限性可能会影响其整体价值。

归根结底，软件的选择取决于多种因素，但一般而言，如果您希望在多个地点管理大量资产的整个生命周期，并将其他业务功能如人力资源和财务纳入管理，那么 EAM 很可能是更合适的选择。