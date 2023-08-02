什么是 EHS (环境、健康和安全) ？

政府 EHS 部门，例如美国国家环境保护局 (EPA) 和职业安全与健康管理局 (OSHA)，负责部署和执行 EHS 法规，要求企业遵守旨在促进总体环境保护、职业安全、健康和保健的标准。同样，国际标准化组织 (ISO) 等国际机构也会制定 EHS 标准，并向遵守这些标准的实体提供认证。



在某些地区和环境中，EHS 也称为 HSE（健康、安全和环境）以及许多其他类似的缩写词，例如 EHS、SHE、OHS、WHS、QHSE、HSSE 等，但这些很可能指的是同一领域。

EHS 包括三个相互关联的学科：