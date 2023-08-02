什么是 EHS (环境、健康和安全) ？

什么是 EHS？

EHS (环境、健康和安全) 是一个多学科领域，重点关注对各种环境（包括工作场所、社区和公共空间）中人类健康和环境的保护。EHS 的主要目标是识别和减轻潜在危险、预防事故，并促进安全健康的生活和工作环境。

政府 EHS 部门，例如美国国家环境保护局 (EPA) 和职业安全与健康管理局 (OSHA)，负责部署和执行 EHS 法规，要求企业遵守旨在促进总体环境保护、职业安全、健康和保健的标准。同样，国际标准化组织 (ISO) 等国际机构也会制定 EHS 标准，并向遵守这些标准的实体提供认证。

在某些地区和环境中，EHS 也称为 HSE（健康、安全和环境）以及许多其他类似的缩写词，例如 EHS、SHE、OHS、WHS、QHSE、HSSE 等，但这些很可能指的是同一领域。

EHS 包括三个相互关联的学科：

 1. 环境保护

这侧重于保护环境免受污染和退化。具体涉及监测和控制空气质量、水质、土壤污染和废弃物管理等因素。环境管理和保护措施，旨在减少人类活动、排放和有害物质对生态系统、野生动物和自然资源的负面影响。

 2. 职业安全

工作场所安全涉及保护工人在工作场所的健康和福祉。具体涉及识别和减轻可能导致员工受伤、疾病或事故的潜在危害。职业安全措施包括：提供适当的个人防护装备 (PPE)、对员工进行安全计划培训、进行安全检查和实施安全程序，以创造符合安全法规的工作环境。2021 年，美国有 5,190 名工人遭受致命工伤，而 EHS 措施旨在减少这一数字。1

3. 健康与保健

该部分的重点是促进利益相关者和社区的整体健康和福祉。具体包括解决公共卫生问题、进行健康风险评估、监测疾病爆发和实施健康促进计划。
借助 EHS 软件管理 EHS 计划

EHS 管理系统软件旨在帮助组织精简其 EHS 计划，并将这些计划集中整合至单个平台。其目的是更便于管理和监控合规性、跟踪事故，并改善整体安全表现。

  • 数据收集和事故跟踪：借助这一软件，用户可以收集、跟踪、管理与环境、健康和安全相关的各类数据。这包括有关事故、未遂事故、检查、审计、许可、风险评估、培训记录等信息。这样就可以跟踪事故的整个生命周期，从最初报告到调查和纠正措施。该软件可以收集和分析环境数据，例如空气质量、水质和噪音水平。数据收集有助于发现趋势和根本原因，防止未来出现问题。

  • 合规管理：组织可以更好地跟踪环境、健康和安全合规要求、许可证、截止日期和报告义务，促进对相关监管要求和标准的合规性。

  • 风险评估和缓解：通过 EHS 管理软件，用户可以进行风险管理，实施控制和预防措施，降低风险并维护更安全的环境。

  • 安全检查和审计：EHS 软件简化了进行现场安全检查和审计的过程。EHS 软件有助于安排检查时间、记录结果，并跟踪纠正措施。EHS 在优化应急准备方面也发挥着至关重要的作用。

  • EHS 培训和认证：EHS 软件可帮助 EHS 专业人员对员工培训记录、认证和能力要求加以管理。EHS 软件可以确保员工接受必要的安全培训，并了解最新的员工安全规程。

  • 报告和分析：EHS 管理软件生成全面的报告和分析，来提供对 EHS 表现的洞察。这些 EHS 报告可帮助组织了解趋势、明确需要改进的领域，并做出数据驱动的决策，加强安全和合规工作。

  • 集成与协作：EHS 软件可与环境监测设备、事故报告工具、安全管理系统和企业资源规划系统等系统集成。这种集成简化了数据交换，并促进了组织内不同部门之间的协作。

  • 可持续性跟踪：EHS 软件通过帮助组织监控和管理环境足迹、能源使用情况和废物管理实践，支持可持续性工作。

  • 移动数据收集：许多 EHS 软件解决方案提供移动应用程序，使现场工作人员能够使用移动设备，实时捕获数据、进行检查和报告事故。

  • 健康和保健计划：EHS 软件可用于管理员工的健康和保健计划，例如健康评估、保健活动和压力管理计划。这些只是 EHS 软件各种用例的几个示例。这一软件的灵活性和可定制功能，使其能够适应不同行业和组织的特定需求和要求。
使用 EHS 软件的优势

EHS 计划包括无数的报告、清单、安全数据表等。这其中涉及的文书工作，横跨许多不同工作流，并且从历史上看，还横跨许多不同的孤立 IT 系统（甚至可能是用纸笔跟踪记录的）。其结果是 EHS 管理进展缓慢，可能导致各种后果：从轻微的监管不合规罚款，到工人生产力的潜在灾难性损失，甚或更糟糕地，对工人本身的生命构成威胁。

为了遵守行业最佳实践和监管框架，需要保持警惕，确保在合适的时间，以一致的方式，采取正确的行动。而且，当需要采取成千上万的行动时，可能需要跟踪很多事情。借助 EHS 软件，可以对这些行动进行精简、排期、自动化、跟踪，甚至在同一个环境中执行。EHS 软件促进了不同部门和团队之间的沟通和协作，让每一个参与 EHS 工作的人都互通有无。
