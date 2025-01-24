它能够确保一致性和透明度，并帮助组织应对经济变化或梳理优先事项，从而最大限度地降低风险并实现商业价值最大化。

作为组织治理的重要分支，SPM 可整合业务流程和投资组合管理技术，为决策者提供多种选择，以实施最具成本效益的最佳业务战略。团队和业务领导者可根据关键指标（如资源利用率和成本）评估并集中管理企业的战略投资组合，包括所有现有和拟议的项目。

尽管 SPM 职能已为众多 IT 战略专家和规划人员所熟知，但其正日益成为企业取得更广泛成果的关键支柱。虽然企业的定义、目标和投资需求各不相同，但 SPM 可帮助企业：

基于业务目标的进度，调整项目的优先次序或取消项目。

自动化容量和资源管理，尤其是对于关键项目和计划。

根据组织的投资组合与业务目标的相关性，调整投资流量。

如果有效实施，SPM 实践可以简化企业范围内业务战略的资源分配，促进跨团队和工作流就预算、时间表、路线图和依赖关系展开可靠、准确的交流。

而且，SPM 可借助实时项目和组织数据，聚焦商业智能，以便高管和其他决策者能够了解不断变化的预算、市场条件、投资组合优先事项和整体业务目标进展。