战略投资组合管理 (SPM) 是一套综合能力和流程体系，组织可用其确定如何跨投资组合统筹可用资源和资金，以实现战略目标。
它能够确保一致性和透明度，并帮助组织应对经济变化或梳理优先事项，从而最大限度地降低风险并实现商业价值最大化。
作为组织治理的重要分支，SPM 可整合业务流程和投资组合管理技术，为决策者提供多种选择，以实施最具成本效益的最佳业务战略。团队和业务领导者可根据关键指标（如资源利用率和成本）评估并集中管理企业的战略投资组合，包括所有现有和拟议的项目。
尽管 SPM 职能已为众多 IT 战略专家和规划人员所熟知，但其正日益成为企业取得更广泛成果的关键支柱。虽然企业的定义、目标和投资需求各不相同，但 SPM 可帮助企业：
如果有效实施，SPM 实践可以简化企业范围内业务战略的资源分配，促进跨团队和工作流就预算、时间表、路线图和依赖关系展开可靠、准确的交流。
而且，SPM 可借助实时项目和组织数据，聚焦商业智能，以便高管和其他决策者能够了解不断变化的预算、市场条件、投资组合优先事项和整体业务目标进展。
在当今动态的商业和 IT 环境中，时间、资源、人员和预算都是有限的。商业组织必须行动得比以往任何时候都更快，做出更具风险、更有影响力的决策，并推动持续创新，才能确保长期生存。
因此，决策者必须选择继续或放弃哪些项目、产品、计划或举措（根据资源消耗以及与组织战略目标的一致性等因素做出判断）。
无法支撑预期业务成果的投资举措终将被淘汰，而与战略目标完全一致的投资举措得以优先采纳。
然而，决策过程可能会给企业级业务带来重大挑战。例如，如果战略目标不够清晰（未明确定义或面向参与实施过程的全体利益相关者充分传达），投资决策就会受到影响。
一些组织在实现投资组合管理中关键系统间信息和流程的可见性方面存在困难，致使重要领域（如产能规划、风险管理和财务管理）出现信息孤岛。这些问题往往会随着敏捷实践的激进扩展而加剧，导致投资组合和财务规划人员陷入盲区。
未处理的信息孤岛会阻止项目组合经理全面了解企业数据，从而阻碍产能规划、预算分配和整体决策。此外，由于跟踪预算、资源和工作分配的记录系统互不关联，因此很难对不断变化的市场条件做出动态响应。
但随着企业各团队以更高自主权和更快决策速度运作，与单一可信信息源持续保持一致变得越发重要。
SPM 实践通过整合多领域职能，解决可见性与协同性问题；这些职能通常由不同团队负责管理，包括战略管理、项目组合管理 (PPM)、集成 IT 组合分析、精益投资组合管理和敏捷财务管理。
在 SPM 环境中，这些任务均处于集中互联状态，因此所有必要的利益相关者都能及时了解业务战略、运营模式、IT 组合或企业架构等方面的任何变化。企业级实时可见性有助于优化投资组合协同，促成价值导向型决策，并提升组合持续适应能力。
因此，SPM 可以帮助企业、项目经理和项目管理办公室 (PMO) 通过数字和技术相关投资，取得卓越的业务成果并维持其竞争优势。
战略投资组合管理可帮助企业创建单一可信信息源，融合多项业务和 IT 职能，例如：
业务战略和运营模式开发对于确定公司的战略愿景至关重要。该流程通常包括确立业务和运营模式以及构思战略主题，以实现既定目标。它还要求团队协同业务战略与 IT 计划，优先考虑可支持企业战略的计划。
运营模式是组织规划和构建运营架构的蓝图。它们将客户产品/服务、业务能力和企业架构相关联，以确保价值交付符合组织的战略目标。
通过明确界定企业不同部门之间的互动方式，运营模式有助于提高流程效率和客户满意度，从而创造更具凝聚力和战略性的运营。
IT 和企业组合管理可提供整个组织内所有技术相关资产和计划的全面视图。它们使企业能够统筹整体 IT 组合，提高敏捷性，简化组合修改任务并优化组合影响。
此外，通过集中化投资组合，项目经理可以进行全面的影响分析，以提高资产的协同效应，并最大限度减少规划失误。
IT 和企业组合管理可帮助企业全面了解其 IT 环境，就资源分配、项目优先级和整体 IT 战略做出明智的决策。团队和业务负责人还可以更好地监督和维护 IT 资源，以确保持续创新并与业务目标保持一致。
企业架构治理定义了复杂业务系统的结构层，包括业务、应用程序、信息和技术层。它为管理和优化 IT 资产及流程构建了一个框架，使决策者能够协调其资源和工具与其他业务目标的一致性。
高效治理有助于优化系统整合并最大限度地提高基础设施敏捷性，以便团队更轻松地推行有竞争力的数字化转型举措并为变革设定标准。
风险和安全管理是识别潜在威胁并防范各类漏洞或合规问题的实践。它可帮助组织深入洞察分析可能使 IT 基础设施面临风险的系统，并详细说明风险类型及最佳解决方案。
有效的风险和安全管理使企业能够保护其 IT 资产，保持运营的连续性和消费者的信任，并保障公司的利润。
SPM 专注于协同项目组合与战略目标，并最大限度地提高现有和拟议项目对这些目标的贡献力。它能够集中评估所有项目组合和产能规划职能，衡量各项举措的战略契合度，以优化每个组合的资源管理。
决策发生在组合层面，通常涉及高级管理层，可基于战略目标相关性确定项目组合的优先级。
PPM 优先考虑高效管理项目和计划，以确保任务在预算范围内按时完成且与组织目标保持一致。
与 SPM 一样，PPM 也关注项目选择、项目优先级排序、资源分配以及风险和依赖关系管理。然而，与 SPM 不同的是，PPM 的范围仅限于各投资组合中的单个项目，因此决策发生在项目或计划层面。它从中长期角度出发，力求实现项目生命周期的端到端简化与优化。
SPM 是一种多功能、可定制的组合管理方法，其实施进度取决于组织预算、目标、业务需求和 IT 要求。然而，领先的企业往往依赖四个关键流程：
要了解资源需求并启动分配流程，所有利益相关者都需要明确预期业务成果和战略投资组合的现状，关键在于考虑短期和长期目标，盘点所有可用资源（如预算和人员）并审查既定的优先事项。
然后，规划人员、PMO 和资源经理就可以对投资进行优先排序和分类，确定无法实现更广泛目标的任务和项目，并重新分配相应的资源。
在所有利益相关者达成共识的情况下，团队可以选择关键绩效指标 (KPI) 并启动持续监控流程来衡量其成效。必要时，决策者应调整方式，确保投资组合与业务战略相一致。
许多企业采用“阶段门”流程（将项目拆分为更小且更易管理的环节或步骤）来简化分析。敏捷和混合项目管理方法通常也可用于优化分析。
借助项目和组合分析的实时洞察分析，团队可以制定组合计划，详细说明需要优先处理、降低优先级或取消的具体项目和战略举措。这一规划过程还涉及预算和人员分配、风险评估以及问题识别任务。
既定的目标、目的和关键绩效指标 (KPI) 有助于项目经理和 PMO 衡量进度，并帮助企业领导者直观地了解进度。
制定投资组合计划后，团队可以启动战略执行流程。然而，持续监测和评估对于协调投资组合与战略目标并随着条件或预算的变化而调整至关重要。
SPM 工具可自动执行这些任务，为利益相关者提供所有当前、未来和已完成工作的集成视图。这一方法可帮助所有利益相关者了解战略投资组合的状态。如果项目不再符合战略规划，领导者可以选择延期或取消项目。
向 SPM 过渡或许是一项充满挑战性的任务。如果企业的预算有限，则可能很难做出让各个利益相关者都满意的优先级决策。管理大量相互关联的项目组合可能很复杂，且需要专用工具和流程来维持连贯性和一致性。
然而，SPM 为企业提供了诸多益处，包括：