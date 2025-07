IT 和企业组合管理可提供整个组织内所有技术相关资产和计划的全面视图。它们使企业能够统筹整体 IT 组合,提高敏捷性,简化组合修改任务并优化组合影响。

此外,通过集中化投资组合,项目经理可以进行全面的影响分析,以提高资产的协同效应,并最大限度减少规划失误。

IT 和企业组合管理可帮助企业全面了解其 IT 环境,就资源分配、项目优先级和整体 IT 战略做出明智的决策。团队和业务负责人还可以更好地监督和维护 IT 资源,以确保持续创新并与业务目标保持一致。