业务可持续发展是指公司为减少特定市场业务运营对环境和社会造成的不利影响而采取的战略和行动。一个组织的可持续发展实践通常是根据环境、社会和治理 (ESG) 指标进行分析的。
当我们面对地球系统不可逆转的变化时，气候变化的威胁已变得不容忽视。环境阈值的超标正在引发人们对全球自然系统和社会多米诺骨牌效应的担忧。企业既看到了建立可持续发展目标的压力，也看到了建立可持续发展目标的机遇。
即使在新冠疫情期间，各公司仍继续遵守联合国大会于 2015 年制定并计划在 2030 年实现的可持续发展目标 (SDG)。可持续发展目标确立了普遍目标，为企业在贫困、不平等、环境退化和气候变化等目标领域的可持续发展提供了路线图。
企业可持续发展的示例：
我们在变幻莫测的世界中开展业务。气候变化、自然资源减少以及对能源和食品供应日益增长的需求，正以意想不到的方式扰乱着业务的运营和供应链。对于私营组织和公共组织来说，从根本上重新思考其运作方式比以往任何时候都更加重要。要转型成为一家成功的可持续发展企业，就必须具备更高水平的应变能力和灵活性，而这要植根于保护地球的负责任的实践。
可持续发展是企业的当务之急，应成为每个企业战略和运营的核心。其原因既有道德方面的，也有经济方面的：
为了保护我们的地球和未来，公司需要推动脱碳，满足环境监管要求和合规期限，并改善资源消耗。那些在可持续发展业务实践方面走在前列的公司正在采用新的商业模式来赢得客户，提高品牌忠诚度，并发掘降低成本的新机遇。
那些认真地将可持续发展实践融入其运营的公司正在获得宝贵的业务优势。其中包括：
55% 的消费者表示，在选择品牌时，环境责任非常重要或极其重要。5 以可持续发展业务著称可以提高您的品牌知名度，帮助您吸引那些对积极从事可持续发展实践的公司青睐有加的消费者。
2021 年，五分之四的个人投资者计划在接下来的 12 个月内就可持续发展或社会责任因素采取行动。6
各国政府将继续扩大监管和企业可持续发展目标。尽早实施可持续发展解决方案，以满足这些新的监管要求，并持续获取、衡量、设定基准和报告 ESG 绩效，从而保持领先地位。
新冠疫情加速了大多数公司的数字化转型。如果这种转型是可持续的，您就会建立起一个更具弹性的企业，为应对颠覆性变革和新的机遇做好了准备。
寻求目标驱动型就业的员工希望为可持续发展和具有社会责任感的公司工作。通过建立可持续发展业务的声誉，您可以为公司吸引并留住合适的员工。
通过实施可持续的做法，减少资源消耗，优化运营效率，今天的变革推动者将成为明天的赢家，因为他们提高了盈利能力。虽然具有更大整体影响的工作在一开始时可能成本较高，但长期收益将证明投资是合理的。
企业可持续发展领域的先行领导者正在应用人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 数据、区块链和混合云等数字技术，帮助大规模实现可持续发展。在这一过程中，许多人发现了提高效率的机会，同时创造了更有动力、更受激励的员工和更满意、更忠诚的客户。成功的可持续发展战略的关键在于平衡环境驱动因素与关键的差异化因素和市场需求。
制定可持续发展战略的第一步 是确保利益相关者对业务的未来状况有一个清晰且一致认同的愿景。这可能需要外部的帮助才能让大家达成共识。IBM Garage 可持续发展专家可以帮助您的组织识别最大的挑战和机遇，确定关键行动的优先次序，并根据可持续发展和业务目标衡量成果，从而在数周而不是数月内取得成果。
其次，遵循有时限的框架方法，在组织的各个方面实施可持续发展愿景。在环境管理系统中记录一切内容，并明确规定角色、职责和义务。
最后，从能够产生切实、可衡量的结果并体现价值的具体举措入手。这将证明可持续发展在企业中的价值，从而获得更多支持、创造动力并扩大规模。
规划具有弹性和盈利能力的未来道路需要关注五个关键领域：
过去十年发生了有史以来最大的自然灾害影响。气候变化正在引发极端天气和气候事件，各组织必须以可扩展和可重复的方式将气候变化的影响纳入其业务运营中。通过将多种数据源（包括专有数据、第三方数据、地理空间数据、气象数据和物联网数据）与高级分析功能相结合的解决方案，为应对中断做好准备。预测和规划重大天气事件，实现可持续发展，确保业务连续性。降低 ESG 合规性和报告的运营成本和复杂性。
气候变化和环境退化、安全、隐私和资源管理等全球挑战要求企业确保在设计和管理基础设施时考虑到应对能力。通过使用智能资产管理、监控和预测性维护，组织可以延长资产的使用寿命，减少停机时间和维护成本，优化维护、维修和运营库存，减少二氧化碳排放并消除浪费。这将帮助他们在实现 ESG 目标的同时实现盈利。
消费者越来越关注所购商品的可追溯性，供应链领导者也希望投资于鼓励再利用的循环经济。区块链解决方案可以提供更高的供应链可见性，提供最新的库存视图和性能洞察分析，有助于建立信任和透明度，确保从原产地到消费的真实性，同时减少浪费，降低服务成本。通过确定产品来源应对复杂的“范围 3”排放挑战，并通过先进的 AI 优化履行和交付，最大限度地减少与物流相关的排放。
要实现大规模清洁电气化，就需要领导者以新的方式携手合作，重新思考电力系统的运行方式及其在温室气体净零排放经济中的作用。通过为能源和公用事业提供智能资产管理，提高电网效率、安全性、可靠性和弹性，推动向脱碳转型。通过实施智能计量，更好地了解实际的资源使用情况，您可以保持关键资产和资源以最高效率运行，改善设备操作，降低成本，并通过自动化提升服务。
公司必须将可持续发展纳入其业务结构，以获得大规模运营所需的洞察分析。这使得新的业务模式和平台能够实现可持续发展目标，提高运营效率，符合监管要求，提供创新机会，改善客户体验，同时创造竞争优势。
在追求成为真正可持续发展的企业的过程中，有一些挑战需要克服：
为客户做好准备
虽然可持续发展的观念正在发生转变，但任何企业都不能落后，也很少有企业能在经济上远远超越人们对可持续发展产品的需求。要共同创造可持续发展的未来，就必须深入了解客户，并与拥有正确关系和生态系统的合作伙伴合作，以带领他们共同前行。
成本
实施可持续发展业务实践通常需要较高的前期投资。从短期来看，维持现状往往更省钱。有些组织需要帮助建立投资案例，以说明即时投资将如何带来更持久的长期盈利能力。
系统惯性
虽然可持续发展是一个重要目标，但它通常不被视为比其他关键优先事项更重要，因为其他关键优先事项可能会更快带来好处。许多企业以十年为单位进行规划，因此，尽管 2050 年的承诺很好，但从规划的角度来看，这通常不足以推动在这十年内采取足够的行动。这又回到了将风险重新定义为机遇的问题上，并说明要实现企业未来的可持续发展，现在就必须在可持续发展方面采取行动。
缺乏工具、洞察分析和专业知识
没有准备好制定企业可持续发展的愿景、战略和框架是一个巨大的风险。公司可能缺乏实施可持续发展解决方案的能力，甚至不知道从何入手。企业的可持续发展不断发展，答案也在不断变化。每个企业都需要由创新合作伙伴组成的生态系统，帮助他们重塑世界，创造可持续发展的未来。
从环境数据中获取的洞察分析正在改变企业和社会行为，催生了可持续发展企业。因此，业务可持续发展是一个大趋势，将继续深刻影响公司的竞争力甚至在市场中的生存。领导者正在寻求利用数据、AI 和区块链的力量来管理气候和环境风险，优化资产性能和资源利用率，推动脱碳，并建立更可持续发展的供应链。
IBM 将继续开展自身的可持续发展之旅，包括保护环境和采购可再生能源、二氧化碳减排、产品和废物再利用和回收、减少取水量以及保护重要的生物多样性。通过在整个运营过程中推动持续改进并为环境可持续发展设定新的目标，IBM 30 年来在环保方面的领先地位可帮助您打造对您的业务、品牌和我们的星球都有利的可持续发展解决方案。
利用 IBM 提供的开放式人工智能驱动解决方案和平台以及深厚的行业专业知识，规划可持续且盈利的发展道路。
利用 ESG 报告整合数据孤岛。寻找新机遇，将可持续发展实践融入整个运营过程，简化 GHG 排放报告。
使用 IBM Turbonomic 平台，优化在整个生态系统中为应用程序分配资源的方式。提高利用率、降低能源成本和碳排放，并通过允许应用程序只消耗其执行所需的资源，实现持续高效的运营。
测量、监控、预测和报告您的组织的环境足迹，同时提供近乎实时的洞察分析，以加快可持续发展计划的实施，减少对业务运营和供应链的影响。
通过智能资产管理、监控和预测性维护来延长基础设施的使用寿命，从而将可持续发展因素纳入运营中，并创建更具弹性和可持续发展的基础设施。
以 AI 为动力，以区块链为支撑，在开放式混合云平台上构建可信赖的供应链解决方案，优化履行和交付，从而减少浪费、服务成本和与物流相关的排放。
为能源和公用事业提供智能资产管理和先进的气候与环境智能，提高电网效率、安全性、可靠性和弹性，同时简化维护工作并减少停电。
IBM Garage 可持续发展专家可以帮助您识别可持续发展方面的最大挑战和机遇，确定关键行动的优先次序，并根据业务和可持续发展目标来衡量成果，从而快速实现成果。