企业可持续发展领域的先行领导者正在应用人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 数据、区块链和混合云等数字技术，帮助大规模实现可持续发展。在这一过程中，许多人发现了提高效率的机会，同时创造了更有动力、更受激励的员工和更满意、更忠诚的客户。成功的可持续发展战略的关键在于平衡环境驱动因素与关键的差异化因素和市场需求。

制定可持续发展战略的第一步 是确保利益相关者对业务的未来状况有一个清晰且一致认同的愿景。这可能需要外部的帮助才能让大家达成共识。IBM Garage 可持续发展专家可以帮助您的组织识别最大的挑战和机遇，确定关键行动的优先次序，并根据可持续发展和业务目标衡量成果，从而在数周而不是数月内取得成果。

其次，遵循有时限的框架方法，在组织的各个方面实施可持续发展愿景。在环境管理系统中记录一切内容，并明确规定角色、职责和义务。

最后，从能够产生切实、可衡量的结果并体现价值的具体举措入手。这将证明可持续发展在企业中的价值，从而获得更多支持、创造动力并扩大规模。