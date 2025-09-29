什么是基于状态的维护 (CBM)？

了解 CBM 的优势，以及其如何改进组织维护实践
订阅 IBM 时事通讯
修理机器的工人
什么是基于状态的维护？

基于状态的维护 (CBM) 是一种预防性维护策略，依靠对资产或设备的监控来确定何时需要进行维护。

CBM 涉及使用传感器和其他监控设备，收集有关设备性能的数据。然后使用算法、机器学习和人工智能，对收集的数据进行分析，识别可能表明维护问题的模式和异常情况。

过去，公司只能按固定的时间表或在设备出现故障时进行维护，这通常会导致维护成本高昂且效率低下（即意外停机和紧急维修）。然而，基于状态的维护提供了一种更新、更先进的维护管理方法。

CBM 不是按预定计划执行维护或等待设备故障，而是使用实时数据来确定维护需求，实现更高效、更具成本效益的维护。
基于状态的维护与预测性维护

基于状态的维护和预测性维护，两者都是资产管理方法，可以帮助组织最大限度地减少设备故障的可能性，并延长资产使用寿命。然而，两者在一些关键方面有所不同。

通过 CBM，维护部门可以根据需要进行维护；这本质上是一个被动响应的过程。另一方面，预测性维护使用数据分析和机器学习，预测何时执行维护任务，代表了一种更积极主动的资产管理方法。

此外，CBM 依靠检查、测试和实时数据来评估设备的当前状况，而预测性维护则根据持续监控和数据分析来预测设备的未来行为。

这两种方法都可以帮助组织确保关键资产以最佳性能运行，因此其中一种方法（或两种方法）可能适合您的业务。然而，选择最佳策略将取决于您拥有的设备类型、资产的关键性、所在行业和/或存放资产的环境等因素。
CBM 类型

虽然 CBM 监控技术有多种，但以下是您最有可能遇到的类型。

 红外热成像

红外热成像技术，使用热成像来检测过热和其他与温度相关的问题。它依靠非接触式测量，检测物体和表面的潜在温度变化。

红外热成像技术使用热成像相机，捕获物体或表面发出的红外辐射，并将其转换为可见图像（或热分析图）。然后利用热分析图，根据资产的基线温度来测量当前资产温度。

组织主要使用这种类型的 CBM 来监控电机、检查轴承以及检查气体、污泥或液位。

 振动监测

振动监测（或称振动分析）使用振动传感器，测量资产的振动频率，并检测可能表明存在问题的异常情况。例如，由于旋转资产（例如电机和泵）老化后振动往往更剧烈、更响，因此测量振动变化有助于在资产发生故障之前识别磨损和损坏。振动监测可用于检测各种问题，包括未对准、不平衡、轴承磨损或故障、轴弯曲、部件松动等故障。

 油液分析

油液分析通过评估资产中油液的特性（例如粘度、酸度等），检测污染物或磨损颗粒。这种技术通常涉及从设备收集润滑油样本，并发送到实验室进行分析。油液分析可用于监测发动机、变速箱和液压系统等资产。

 超声波分析

超声波分析（或称超声波检测）使用高频声波来检测设备的泄漏、裂缝或缺陷。这种技术依靠接触式（结构传播）和非接触式（空气传播）数据收集技术来确定资产损耗。接触法通常用于检测产生高频声音的机械问题，例如润滑问题、齿轮损坏和转子线棒断裂。非接触式方法可以检测容易产生低频声音的问题，例如压缩气体系统中的压力和真空泄漏。

 压力分析

对于装载气体、空气或流体的资产，监控时最好使用压力分析，即测量和评估资产内压力水平的过程。维护团队可以利用压力分析，确定流体通过管道和阀门的流量和流速，优化空气压缩机和调节器的性能，以及控制储罐和管道中气体和液体的压力。

 电气分析

电气分析使用钳式电流表的电机电流读数，评估电气系统或组件的输入电能质量。测量电压、电流、电阻、电容、电感、功率等，可以帮助维护团队预测电压降、功率因数问题以及电路故障和失真。
CBM 的生命周期

CBM 生命周期描述了 CBM 流程的各个阶段，每个阶段对于项目的整体成功都发挥着不可或缺的作用。这些阶段包括规划、实施、监测、分析和改进。

 第 1 阶段：规划

在规划阶段，维护团队应明确定义其 CBM 计划的目标。目标应与组织的总体目标保持一致，并且具体、可衡量、可实现、相关且有时限。

一旦制定了目标，就应该识别关键资产，并将这些资产作为基于状态的监控计划的重心。需要制定一份监控计划，列出将使用的具体监控技术，以及监控过程的频率和持续时间。该计划还应确定负责监测和分析设备性能数据的人员。这种方法可确保维护部门有效利用资源，并将计划外停机时间降至最低。

最后，维护团队应在规划阶段建立基线。基线是 CBM 的重要组成部分，因为基线提供了衡量设备状况变化的参考点，有助于识别资产行为的模式。

可以利用的基线包括：运营基线（反映了资产的典型运营状况）；历史基线（基于资产的历史数据）；制造商基线（由设备制造商建立）；以及维护部门认为有用的任何其他基线指标。

 第 2 阶段：实施

在实施阶段，团队安装传感器和数据采集系统，并培训人员如何使用 CBM 工具。此阶段需要团队开发数据管理系统，并将 CBM 集成到组织的维护管理系统中。

 第 3 阶段：监控

监控阶段是任何 CBM 计划中最重要的部分。这一阶段涉及从传感器和数据采集系统收集数据（最好是连续收集），以实时监控设备的状况。

 第 4 阶段：分析

在分析阶段，团队手动或使用软件工具，解读监控阶段收集的数据。这包括识别模式和趋势，以及检测异常和潜在故障。

 第 5 阶段：改进

一旦团队解读了分析结果，就会制定并实施行动计划。这可能包括安排维护活动、调整运行参数，以及改进设备或监控系统本身。团队还将记录 CBM 计划的结果，并将其纳入未来的规划和实施活动中。

值得注意的是，CBM 生命周期不是一次性过程，而是一个连续的循环。因此，CBM 计划的成功取决于组织是否/如何不断改进和完善其维护方法。
CBM 最佳实践

基于状态的维护，是一种提高设备可靠性和降低维护成本的有效策略。然而，基于状态的管理计划，只有得到妥善设计和执行，才是有效的。以下是一些最佳实践，有助于您的组织优化 CBM 流程。

 1. 使用 p-f 曲线和间隔。

理解 p-f 间隔和 p-f 曲线，有助于确定维护活动的最佳时机，因而对于预测性维护计划非常有用。

p-f 曲线直观地表示了故障严重性与发生资产故障所需时间之间的关系。通过分析特定设备的 p-f 曲线，可以识别最严重的故障，并根据严重程度确定维护活动的优先级。

另一方面，p-f 间隔显示了一旦检测到即将发生的故障，可用于执行维护的时间。p-f 间隔可以帮助维护人员在设备出现故障之前，提前安排维护活动。

 2. 投资于数据管理和分析工具。

CBM 过程产生了大量数据，需要及时储存、分析和采取行动。数据管理和分析软件有助于理解数据，并将其转化为可操作的洞察。此外，许多 CBM 计划与计算机化维护管理系统 (CMMS) 和企业资产管理 (EAM) 系统兼容，使得 CBM 与现有资产管理计划的集成更加简单。

 3. 实施维护排期系统。

CBM 计划要求维护团队根据设备的实际状况安排维护时间。为了有效地做到这一点，组织需要实施一个维护排期系统，能够根据性能数据，相应地确定维护任务的优先级。

 4. 培育持续改进的文化。

基于状态的维护不是一次性的实施，而是一个持续监测、分析、改进的过程。各组织应不断鼓励维护人员确定需要改进的领域，并根据结果实施变革。
CBM 的优势

基于状态的维护 (CBM) 是一种提高设备可靠性和使用寿命的有效策略。CBM 的主要益处在于精益的资产管理方法，但还其他细微之处彰显优势。

  • 防止设备故障和停机。通过及早检测潜在问题和即将发生的故障，CBM 使维护团队能够在方便时、最具成本效益的情况下安排维护。这有助于降低与紧急维护和维修相关的成本，最大限度地减少生产计划延误，并延长资产正常运行时间。
  • 延长资产使用寿命。维护人员根据实时数据定期进行维护，可使设备保持最佳状态，减少磨损并延长资产使用寿命。
  • 提高安全性。CBM 有助于发现可能成为安全风险的问题，使维护人员能够在事故发生之前采取纠正措施，最终减少工作场所伤害和事故风险。
  • 降低维护成本。CBM 不是按照预定的时间表执行维护，而是允许团队仅在必要时执行维护任务，有效减少不必要的维护成本。
  • 提高维护效率。CBM 可以减少维护所需的时间和资源，并提高维护准确性，有助于精简维护实践。
CBM 的挑战

基于状态的维护计划使组织能够制定主动维护计划，但实施可能会遇到挑战。

  • 实施成本高。主要挑战之一是需要专门的设备和专业知识。实施 CBM 需要使用先进的传感器和监控设备，以及分析资产数据的软件和算法。这在前期可能很昂贵，但 CBM 的长期收益通常超过初始投资。此外，技术进步使 CBM 计划变得更加经济实惠，让更多各类组织更容易使用。
  • 广泛的数据收集和分析。CBM 依靠实时诊断来为决策和维护实践提供信息，因此必须持续收集和分析数据。这需要强大的数据收集系统和维护软件，能够在填充大量数据时对其进行分析。此外，人员必须接受培训，能够解读数据，并根据结果采取适当步骤，因此希望采用 CBM 策略的企业应该做好相应准备。
  • 复杂的集成过程。为了获得最佳效果，CBM 必须与现有系统和设备集成。由于一些行业拥有与现代监控设备不兼容的旧设备或遗留系统，集成可能会很困难。一些组织最终可能需要使用新传感器和监控设备，改造现有设备或升级系统，以确保与 CBM 的兼容性。组织还可以考虑那些提供接口的解决方案，以便与遗留系统集成。
  • 重要的数据安全注意事项。CBM 依赖于广泛的数据收集和存储，这可能会引起人们对数据安全的担忧。重要的是要确保数据存储安全，并且只有经过授权的人员才能访问敏感数据。
CBM 产品
资产管理 IBM Maximo® Application Suite

依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划。

 了解有关 IBM Maximo Application Suite 的更多信息： 了解 IBM Maximo
资产管理 设施管理软件和解决方案

使用数据、物联网和人工智能重新构想和重新利用空间，同时满足整个设施不断变化的需求

了解更多信息
CBM 资源 为什么要从状态监控转向预测性维护？
IBM 博客分析了状态监控与预测性维护的区别。
预测性维护如何提高五个行业的效率
阅读五个 IBM 客户案例，了解预测性维护如何帮助企业取得卓越成就。
什么是预防性维护？
了解预防性维护的工作原理，以及其如何帮助防止意外的资产故障。
采取下一步行动

借助 Maximo 应用套件从您的企业资产中获取最大价值。它是一个基于云的单一集成平台，使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机时间和成本。

 了解有关 IBM Maximo 的更多信息