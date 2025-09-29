基于状态的维护 (CBM) 是一种预防性维护策略，依靠对资产或设备的监控来确定何时需要进行维护。

CBM 涉及使用传感器和其他监控设备，收集有关设备性能的数据。然后使用算法、机器学习和人工智能，对收集的数据进行分析，识别可能表明维护问题的模式和异常情况。

过去，公司只能按固定的时间表或在设备出现故障时进行维护，这通常会导致维护成本高昂且效率低下（即意外停机和紧急维修）。然而，基于状态的维护提供了一种更新、更先进的维护管理方法。

CBM 不是按预定计划执行维护或等待设备故障，而是使用实时数据来确定维护需求，实现更高效、更具成本效益的维护。