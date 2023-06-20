标签
资产生命周期管理战略：最适合您企业的方法是什么？

在生产线上使用平板电脑的非裔美国女机械工程师

资产是任何成功企业的命脉——从专为满足企业独特需求而量身定制的软件程序，到横跨海洋的管道，无一例外。企业领导者可以做出的最重要战略决策之一，就是如何在资产生命周期内对其进行妥善管理。

无论您是拥有少量资产的小型企业，还是在全球设有办事处的大型企业，资产生命周期管理 (ALM) 都是您运营的基本组成部分。以下是制定成功战略所需了解的内容。

什么是资产？

首先，我们来谈谈什么是资产以及为何它们如此重要。企业利用资产创造价值。资产类型多种多样，既有有形的，也有非有形的。有形资产的例子包括设备、办公楼和车辆。非有形资产则包括知识产权、商标和专利。

什么是资产生命周期管理？

公司获得的每项资产在其生命周期中都会经历六个主要阶段，需要细致的维护规划和管理计策，以为所有者提供可观的投资回报率。

以下是资产生命周期管理的六个阶段：

  1. 规划：在资产生命周期的第一阶段，利益相关者评估对资产的需求、其对组织的预期价值及总体成本。
  2. 估值：规划阶段的一个关键部分是评估资产的总体价值。决策者必须综合考虑许多不同的信息来进行衡量，包括资产的预计使用寿命长度、其随时间推移的预期性能以及处置成本。在此阶段，创建数字孪生体正成为一种日益重要的技术。
  3. 数字孪生体技术：数字孪生体是公司拟获取资产的虚拟表示，可以帮助组织进行决策。数字孪生体让公司能够运行测试并根据模拟预测绩效。借助良好的数字孪生体，可预测资产在特定条件下的表现。
  4. 采购和安装：资产生命周期的下一阶段是资产的购买、运输和安装。在这一阶段，运营商需要考虑多项因素，包括新资产在整体业务生态系统中的预期表现，如何共享其数据并将其纳入业务决策，以及如何投入运营并与公司拥有的其他资产整合。
  5. 利用：这一阶段对于长期提高资产性能并延长其使用寿命至关重要。近年来，企业资产管理系统 (EAM) 已成为帮助企业执行预测性维护和预防性维护不可或缺的工具，从而使资产能够运行更长时间并创造更多价值。我们将在另一章节中更深入地探讨 EAM、其支撑技术及其对资产生命周期管理战略的影响。
  6. 报废：资产生命周期的最后阶段是资产的报废。有价值的资产可能很复杂，且市场始终在变化，因此在此阶段，必须权衡当前资产的折旧与日益增长的维护成本，以计算其总体投资回报率。决策者在尝试衡量这一点时，需要考虑多种因素，包括资产正常运行时间、预期寿命以及燃料和备件成本的变化。

资产生命周期管理战略的优势

当您将来之不易的资金投入资产购置后，需要让资产尽可能长时间地以最高水平运行。系统化制定并执行有效的资产管理战略可以为您的组织带来广泛的优势，包括：

  • 最佳实践的可扩展性：当今的资产生命周期管理策略采用尖端技术，结合严谨、系统化的方法，来预测、安排和优化所有日常维护任务与长期维修需求。
  • 简化的运营与维护：尽量降低设备故障的可能性，预测故障，并在可能时执行预防性维护。当今顶尖的 EAM 系统通过提供设备状态和工作流程的实时可视性，极大地提升了管理人员、操作员和维护技术员的决策能力。
  • 降低维护成本与停机时间： 无论资产多么复杂，都能进行实时监控。通过将资产信息（得益于物联网 (IoT)）与强大的分析能力相结合，企业现在能够执行高性价比的预防性维护，在关键资产发生故障前进行干预，从而避免代价高昂的停机。
  • 加强业务部门间的协调：根据设备状况以外的各种因素优化管理流程。这些因素可能包括可用资源（如资本和人力）、预计停机时间及其对业务的影响、工人安全，以及与维修相关的潜在安全风险。
  • 合规性改进：确保遵守与资产管理和运营相关的法律法规，无论资产位于何处。数据管理和存储要求因国家而异，且不断演变。通过战略性、系统化的资产监控来确保合规性，避免高昂的处罚——无论数据存储在何处。

如何制定有效的资产生命周期管理战略

由于资产维护的复杂性不断提升，且制定有效维护战略所需的技术门槛较高，许多企业利用企业资产管理、强大的计算机化管理系统 (CMMS) 和先进的资产跟踪功能来管理其最宝贵的资产。

企业级资产管理系统 (EAM)

企业级资产管理系统 (EAM) 是资产生命周期管理战略的组成部分，它整合了资产管理软件、系统与服务，旨在延长资产寿命并提高生产力。许多系统依赖 CMMS 来实时监控资产，并在必要时建议维护。高性能的 EAM 系统监控资产性能，并保存关键活动的历史记录，例如资产何时购买、上次维修时间以及其随时间推移给组织带来的成本。

计算机化维护管理系统 (CMMS)

计算机化维护管理系统 (CMMS) 是维护组织维护运营数据库并帮助延长资产寿命的软件系统。许多行业将 CMMS 作为 EAM 的组成部分加以依赖，包括制造业、油气生产、发电、建筑业和运输业。CMMS 最受欢迎的功能之一，是能够帮助公司发现对其最有价值的资产进行定期预防性维护的机会。

预防性维护

预防性维护根据历史记录和当前性能指标推荐维护活动，有助于防止资产发生意外故障。简而言之，就是在出现故障之前进行修复。通过机器学习、运营数据分析和预测性资产健康监控，当前领先的资产生命周期管理战略可以优化维护，并降低工厂或业务运营的可靠性风险。旨在支持预防性维护的 EAM 系统和 CMMS 有助于实现稳定的运行，确保合规性，并在问题影响生产之前将之化解。

资产跟踪

资产追踪是资产生命周期管理策略的另一重要组成部分。与 EAM 和 CMMS 一样，近年来得益于技术突破，资产追踪能力也得到了提升。以下是当今可用于追踪资产的一些最有效的技术。

  • 射频识别标签 (RFID)：RFID 标签利用射频信号和蓝牙技术，广播其所附着资产的信息。它们可以传输范围广泛的重要信息，包括资产位置、温度，甚至资产所处环境的湿度。
  • WiFi 跟踪系统：与 RFID 类似，WiFi 跟踪系统可检测关于资产的一系列有用信息，但仅在资产处于 WiFi 网络范围内时有效。
  • 二维码：如同其前身通用条形码一样，二维码能快速、准确地提供资产信息。但与条形码不同的是，它们是二维的，并且使用智能手机可以从任何角度轻松读取。
  • 全球定位卫星 (GPS)：借助 GPS 系统，追踪器被放置在资产上，然后与全球导航卫星系统 (GNSS) 网络通信。通过向卫星传输信号，该系统使管理人员能够实时追踪全球任何地方的资产。

资产生命周期管理战略解决方案

当今许多资产生命周期管理 (ALM) 解决方案都利用了尖端技术，例如通过 IoT 提供的实时数据、AI 增强的分析与监控、基于云的能力以及有助于简化工作流的强大自动化。结合 IBM® Maximo Application Suite 的企业级资产管理 (EAM) 可帮助企业优化资产性能、延长资产寿命并减少停机时间和成本。 这是一个完全集成的平台，利用先进的分析工具和 IoT 数据来提高运营可用性，并发现执行预防性维护的机会。

 

