资产生命周期管理战略：最适合您企业的方法是什么？

资产是任何成功企业的命脉——从专为满足企业独特需求而量身定制的软件程序，到横跨海洋的管道，无一例外。企业领导者可以做出的最重要战略决策之一，就是如何在资产生命周期内对其进行妥善管理。
无论您是拥有少量资产的小型企业，还是在全球设有办事处的大型企业，资产生命周期管理 (ALM) 都是您运营的基本组成部分。以下是制定成功战略所需了解的内容。
首先，我们来谈谈什么是资产以及为何它们如此重要。企业利用资产创造价值。资产类型多种多样，既有有形的，也有非有形的。有形资产的例子包括设备、办公楼和车辆。非有形资产则包括知识产权、商标和专利。
公司获得的每项资产在其生命周期中都会经历六个主要阶段，需要细致的维护规划和管理计策，以为所有者提供可观的投资回报率。
以下是资产生命周期管理的六个阶段：
当您将来之不易的资金投入资产购置后，需要让资产尽可能长时间地以最高水平运行。系统化制定并执行有效的资产管理战略可以为您的组织带来广泛的优势，包括：
由于资产维护的复杂性不断提升，且制定有效维护战略所需的技术门槛较高，许多企业利用企业资产管理、强大的计算机化管理系统 (CMMS) 和先进的资产跟踪功能来管理其最宝贵的资产。
企业级资产管理系统 (EAM) 是资产生命周期管理战略的组成部分，它整合了资产管理软件、系统与服务，旨在延长资产寿命并提高生产力。许多系统依赖 CMMS 来实时监控资产，并在必要时建议维护。高性能的 EAM 系统监控资产性能，并保存关键活动的历史记录，例如资产何时购买、上次维修时间以及其随时间推移给组织带来的成本。
计算机化维护管理系统 (CMMS) 是维护组织维护运营数据库并帮助延长资产寿命的软件系统。许多行业将 CMMS 作为 EAM 的组成部分加以依赖，包括制造业、油气生产、发电、建筑业和运输业。CMMS 最受欢迎的功能之一，是能够帮助公司发现对其最有价值的资产进行定期预防性维护的机会。
预防性维护根据历史记录和当前性能指标推荐维护活动，有助于防止资产发生意外故障。简而言之，就是在出现故障之前进行修复。通过机器学习、运营数据分析和预测性资产健康监控，当前领先的资产生命周期管理战略可以优化维护，并降低工厂或业务运营的可靠性风险。旨在支持预防性维护的 EAM 系统和 CMMS 有助于实现稳定的运行，确保合规性，并在问题影响生产之前将之化解。
资产追踪是资产生命周期管理策略的另一重要组成部分。与 EAM 和 CMMS 一样，近年来得益于技术突破，资产追踪能力也得到了提升。以下是当今可用于追踪资产的一些最有效的技术。
当今许多资产生命周期管理 (ALM) 解决方案都利用了尖端技术，例如通过 IoT 提供的实时数据、AI 增强的分析与监控、基于云的能力以及有助于简化工作流的强大自动化。结合 IBM® Maximo Application Suite 的企业级资产管理 (EAM) 可帮助企业优化资产性能、延长资产寿命并减少停机时间和成本。 这是一个完全集成的平台，利用先进的分析工具和 IoT 数据来提高运营可用性，并发现执行预防性维护的机会。
通过基于洞察的决策，发挥生成式 AI 的力量，最大限度提升资产维护成果。
利用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。