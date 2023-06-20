资产生命周期管理战略：最适合您企业的方法是什么？

当您将来之不易的资金投入资产购置后，需要让资产尽可能长时间地以最高水平运行。系统化制定并执行有效的资产管理战略可以为您的组织带来广泛的优势，包括：

最佳实践的可扩展性： 当今的资产生命周期管理策略采用尖端技术，结合严谨、系统化的方法，来预测、安排和优化所有日常维护任务与长期维修需求。

尽量降低设备故障的可能性，预测故障，并在可能时执行预防性维护。当今顶尖的 EAM 系统通过提供设备状态和工作流程的实时可视性，极大地提升了管理人员、操作员和维护技术员的决策能力。 降低维护成本与停机时间： 无论资产多么复杂，都能进行实时监控。通过将资产信息（得益于物联网 (IoT)）与强大的分析能力相结合，企业现在能够执行高性价比的预防性维护，在关键资产发生故障前进行干预，从而避免代价高昂的停机。

无论资产多么复杂，都能进行实时监控。通过将资产信息（得益于物联网 (IoT)）与强大的分析能力相结合，企业现在能够执行高性价比的预防性维护，在关键资产发生故障前进行干预，从而避免代价高昂的停机。 加强业务部门间的协调： 根据设备状况以外的各种因素优化管理流程。这些因素可能包括可用资源（如资本和人力）、预计停机时间及其对业务的影响、工人安全，以及与维修相关的潜在安全风险。

根据设备状况以外的各种因素优化管理流程。这些因素可能包括可用资源（如资本和人力）、预计停机时间及其对业务的影响、工人安全，以及与维修相关的潜在安全风险。 合规性改进：确保遵守与资产管理和运营相关的法律法规，无论资产位于何处。数据管理和存储要求因国家而异，且不断演变。通过战略性、系统化的资产监控来确保合规性，避免高昂的处罚——无论数据存储在何处。

如何制定有效的资产生命周期管理战略

由于资产维护的复杂性不断提升，且制定有效维护战略所需的技术门槛较高，许多企业利用企业资产管理、强大的计算机化管理系统 (CMMS) 和先进的资产跟踪功能来管理其最宝贵的资产。

企业级资产管理系统 (EAM)

企业级资产管理系统 (EAM) 是资产生命周期管理战略的组成部分，它整合了资产管理软件、系统与服务，旨在延长资产寿命并提高生产力。许多系统依赖 CMMS 来实时监控资产，并在必要时建议维护。高性能的 EAM 系统监控资产性能，并保存关键活动的历史记录，例如资产何时购买、上次维修时间以及其随时间推移给组织带来的成本。

计算机化维护管理系统 (CMMS)

计算机化维护管理系统 (CMMS) 是维护组织维护运营数据库并帮助延长资产寿命的软件系统。许多行业将 CMMS 作为 EAM 的组成部分加以依赖，包括制造业、油气生产、发电、建筑业和运输业。CMMS 最受欢迎的功能之一，是能够帮助公司发现对其最有价值的资产进行定期预防性维护的机会。

预防性维护

预防性维护根据历史记录和当前性能指标推荐维护活动，有助于防止资产发生意外故障。简而言之，就是在出现故障之前进行修复。通过机器学习、运营数据分析和预测性资产健康监控，当前领先的资产生命周期管理战略可以优化维护，并降低工厂或业务运营的可靠性风险。旨在支持预防性维护的 EAM 系统和 CMMS 有助于实现稳定的运行，确保合规性，并在问题影响生产之前将之化解。

资产跟踪

资产追踪是资产生命周期管理策略的另一重要组成部分。与 EAM 和 CMMS 一样，近年来得益于技术突破，资产追踪能力也得到了提升。以下是当今可用于追踪资产的一些最有效的技术。