商业区块链使用共享且不可变的账本，只有具有权限的成员才能访问该账本。网络成员控制每个组织或成员可以看到哪些信息，以及每个组织或成员可以采取哪些操作。区块链有时被称为“无信任”网络 - 不是因为合作伙伴之间不信任，而是因为他们不必信任。

此信任有赖于区块链增强的安全性、更高的透明度和即时可追溯性。除信任问题之外，区块链还可带来更多商业利益，包括通过提高速度、效率和自动化水平来节约成本。通过大幅减少文书工作和错误，区块链可显著降低管理费用和交易成本，并可减少或消除由第三方或中间人进行交易验证的需求。