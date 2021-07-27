区块链的优点在于：通过提高整个企业网络中所共享数据的可追溯性，可增进成员组织之间的信任度、安全性和透明度，并可通过新的效率提升措施来节省成本。
商业区块链使用共享且不可变的账本，只有具有权限的成员才能访问该账本。网络成员控制每个组织或成员可以看到哪些信息，以及每个组织或成员可以采取哪些操作。区块链有时被称为“无信任”网络 - 不是因为合作伙伴之间不信任，而是因为他们不必信任。
此信任有赖于区块链增强的安全性、更高的透明度和即时可追溯性。除信任问题之外，区块链还可带来更多商业利益，包括通过提高速度、效率和自动化水平来节约成本。通过大幅减少文书工作和错误，区块链可显著降低管理费用和交易成本，并可减少或消除由第三方或中间人进行交易验证的需求。
您的数据是敏感且至关重要的，而区块链可以显著改变您查看关键信息的方式。区块链创建了一个无法篡改、端到端加密的记录，有助于防止欺诈和未经授权的活动。
您可通过对个人数据进行匿名化并使用权限来阻止访问，从而解决涉及区块链的隐私问题。通过计算机网络而非单一服务器来存储信息，黑客便难以查看数据。
如果没有区块链，每个组织便须保留一个单独的数据库。由于区块链采用分布式账本，因此它可在多个位置以相同的方式来记录交易和数据。
所有具有访问权限的网络参与者均可同时看到相同的信息，从而实现完全的透明度。所有交易均会记录在案，并附带时间与日期戳。此功能有助于各成员查看交易的整个历史记录，且可几乎消除所有欺诈可能性。
区块链会创建一个审计跟踪，以便记录资产在其旅程中每一步的出处。在消费者担心涉及产品的环境或人权问题的行业中，或是受困于假冒和欺诈的行业中，此功能有助于提供证据。
借助区块链，便可直接与客户共享有关出处的数据。可追溯性数据还可揭示任意供应链中的弱点—例如，货物可能会滞留于装卸码头以等待运输。
传统的纸质流程非常耗时，容易出现人为错误，并且通常需要第三方仲裁。通过使用区块链简化这些流程，您可以更快、更高效地完成交易。
您可以将文档与交易详情一起存储在区块链上，从而无需交换纸质文件。无需核对多个账本，因此清算和结算速度更快。
“智能合约”可以自动执行事务，进一步提高效率，加快流程。在满足预先设定的条件后，它会自动触发事务或流程中的下一步。
智能合约减少了人为干预和对第三方验证合同条款履行情况的依赖。例如，在保险业中，在客户提供所有必要的文件以提出索赔后，系统会自动结算并支付索赔金额。
利用区块链在贸易伙伴之间建立信任、提供端到端可见性、简化流程和更快地解决问题，这些益处累积起来，可以带来更强大、更具弹性的供应链和更好的业务关系。此外，如果出现中断，参与者可以更快地采取行动。在食品行业，区块链可以帮助确保食品安全和新鲜，并减少浪费。如果发生污染，您可以在几秒钟而不是几天内将食物追溯到其源头。
当金融机构用区块链取代旧的流程和文书工作时，他们能获得多种益处。这些优势包括消除摩擦和延误，以及提高整个行业的运营效率，包括全球贸易、贸易融资、清算和结算、消费银行业务、贷款和其他交易。
在一个深受数据泄露困扰的行业中，区块链可以帮助医疗保健机构提高患者数据的安全性，同时使服务提供商、付款人和研究人员之间更容易共享记录。访问控制权仍掌握在患者手中，增加了信任感。
当药品在供应链中流动时，系统会记录每一次行动。由此产生的审计跟踪允许从原产地追踪到药房或零售商的货品，这有助于防止假冒，并使制造商能够在几秒钟内找到召回的产品。
区块链可以帮助政府更智能地工作并更快地进行创新。公民与机构之间安全共享数据可以提高信任度，同时为监管合规、合同管理、身份管理和公民服务提供不可篡改的审计跟踪。
保险公司正在利用区块链和智能合约实现承保和理赔等人工和纸张密集型流程的自动化，从而提高速度和效率，降低成本。区块链更快、可验证的数据交换有助于减少欺诈和滥用。
