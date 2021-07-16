Hyperledger Fabric 的开放式、模块化架构旨在作为开发企业级应用程序和行业战略的基础，该架构使用即插即用型组件来适应各种用例。

超过 120,000 个组织和 15,000 名工程师正在 Hyperledger Fabric 上进行协作。这种协作带来了一种独特的共识方法，大规模实现了性能并保护了企业所需的数据隐私。

作为 IBM Blockchain Platform 的灵活区块链框架，Hyperledger Fabric 正在协助创新者推动全球业务转型。