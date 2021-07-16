什么是 Hyperledger Fabric？

Hyperledger Fabric 是 Linux® Foundation 的一个开源项目，是一个模块化的区块链框架，已成为企业区块链平台的非官方标准。

Hyperledger Fabric 的开放式、模块化架构旨在作为开发企业级应用程序和行业战略的基础，该架构使用即插即用型组件来适应各种用例。

超过 120,000 个组织和 15,000 名工程师正在 Hyperledger Fabric 上进行协作。这种协作带来了一种独特的共识方法，大规模实现了性能并保护了企业所需的数据隐私。

作为 IBM Blockchain Platform 的灵活区块链框架，Hyperledger Fabric 正在协助创新者推动全球业务转型。

Hyperledger Fabric 如何运作

Hyperledger Fabric 是一个开放的企业级分布式账本平台。它具有先进的隐私控制，因此您只在获得许可的或已知的网络参与者之间共享您想要的数据。

智能合约将您想要自动化的业务流程记录下来，并将双方之间可自执行的条款写入代码行中。代码及其中包含的协议存在于分布式、去中心化的区块链网络中。交易可追踪且不可逆，在各组织之间建立信任，使企业能够更快地做出更明智的决策，从而节省时间，并降低成本和风险。
Hyperledger Fabric 的优势
许可网络

在已知参与者的网络中，而不是在由匿名参与者组成的开放网络中，建立去中心化的信任。
保密交易

仅与您想要共享的各方共享您想要的数据。
可插入式架构

使用可插拔架构而不是一刀切的方法，根据行业需求量身定制区块链。
易于入门

使用您的团队目前使用的语言编写智能合约，而不是学习自定义语言和架构。
为什么 Hyperledger Fabric 是 IBM Blockchain Platform 下的框架

IBM 建议企业不要仅使用免费的开源组件来构建生产区块链系统。与其他供应商一样，IBM 提供包含工具和支持的商业发行版。

IBM Blockchain Platform 是 IBM Hyperledger Fabric 的商业版本，它可提供全天候、整周、全年的持续支持。其中包括开源解决方案的服务水平协议 (SLA)。它附带最先进的生产力工具，可用于构建、治理和操作您的区块链系统。

Hyperledger Fabric 是一个面向企业的开源区块链

各行各业的创新者都在使用 Hyperledger Fabric。这包括金融、银行、医疗保健、IoT、供应链、制造和技术等行业，所有这些行业都旨在创建开放、标准化、企业级的区块链框架和代码库，以实现切实的业务成果。

  • 采用 Hyperledger 的公司数：148
  • 代码行数：1840 万
区块链用例
了解 Farmer Connect 和 IBM Food Trust 如何利用区块链来连接咖啡种植者和咖啡消费者。
了解区块链如何在整个运输与接收流程中提供货物的实时、共享和可信信息。
由建筑和摩天大楼构成的景观
银行担保：从纸质担保转移到区块链
了解首创的区块链平台如何改变银行担保流程，使各方能够获得和管理具有法律约束力的担保，并将开立时间缩短至一天。
深入了解 Vertrax 和 Chateaux 软件的多云成功案例。
在使用非接触式支付系统的刷卡机上用手握着的智能手机
利用非接触式区块链数字票务功能来重新开放场馆
了解迈阿密的 Adrienne Arsht Center 如何利用区块链技术提供安全、非接触式的数字票务。
相关解决方案
IBM Support for Hyperledger Fabric

利用 IBM 的专业知识。Hyperledger 开源社区的创始成员，现通过 SLA 和 24x7 全天候支持为企业提供领先的开源区块链的支持。

区块链医疗保健和生命科学解决方案

使用基于区块链的网络解决信任、透明度和数据完整性问题。

区块链供应链解决方案

利用 IBM Blockchain 更快地解决问题、建立信任并加强供应链网络。

面向贸易融资的区块链解决方案

利用我们的网络召集专业知识和行业领先的平台，重塑贸易和贸易融资。

金融服务区块链

全面增进信任，并让每一笔金融交易变得更加透明、简便和高效。

政府区块链

利用新的自动化功能节省预算，更安全地共享数据，并从已收集的数据中发现洞察分析。

资源
海洋上集装箱船鸟瞰图
什么是区块链技术？
区块链是一种共享的、不可更改的账簿，用于记录交易、追踪资产和建立信任。
代表区块链的抽象方块图
什么是区块链安全？
区块链安全性是指面向区块链网络的一个综合风险管理系统，它使用了网络安全框架、保障服务和最佳实践来降低针对攻击和欺诈的风险。
城市中的高速公路和立交桥鸟瞰图
推进企业区块链采用
Hyperledger Foundation 可促进互操作性和标准化，从而为跨行业和部门广泛采用安全且可扩展的区块链与数字信任解决方案铺平道路。
人们拿着平板电脑在工厂的板条箱旁边聊天
区块链国情咨文
行业领导者参与面向开发人员和技术领导者的区块链讨论。
采取后续步骤

IBM Blockchain 解决方案采用分布式账本技术和企业区块链，帮助客户提高运营敏捷性、连接性和新的收入来源。通过可信的端到端数据交换和工作流自动化，超越组织的边界。

