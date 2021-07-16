Hyperledger Fabric 是 Linux® Foundation 的一个开源项目，是一个模块化的区块链框架，已成为企业区块链平台的非官方标准。
Hyperledger Fabric 的开放式、模块化架构旨在作为开发企业级应用程序和行业战略的基础，该架构使用即插即用型组件来适应各种用例。
超过 120,000 个组织和 15,000 名工程师正在 Hyperledger Fabric 上进行协作。这种协作带来了一种独特的共识方法，大规模实现了性能并保护了企业所需的数据隐私。
作为 IBM Blockchain Platform 的灵活区块链框架，Hyperledger Fabric 正在协助创新者推动全球业务转型。
Hyperledger Fabric 是一个开放的企业级分布式账本平台。它具有先进的隐私控制，因此您只在获得许可的或已知的网络参与者之间共享您想要的数据。
智能合约将您想要自动化的业务流程记录下来，并将双方之间可自执行的条款写入代码行中。代码及其中包含的协议存在于分布式、去中心化的区块链网络中。交易可追踪且不可逆，在各组织之间建立信任，使企业能够更快地做出更明智的决策，从而节省时间，并降低成本和风险。
IBM 建议企业不要仅使用免费的开源组件来构建生产区块链系统。与其他供应商一样，IBM 提供包含工具和支持的商业发行版。
IBM Blockchain Platform 是 IBM Hyperledger Fabric 的商业版本，它可提供全天候、整周、全年的持续支持。其中包括开源解决方案的服务水平协议 (SLA)。它附带最先进的生产力工具，可用于构建、治理和操作您的区块链系统。
各行各业的创新者都在使用 Hyperledger Fabric。这包括金融、银行、医疗保健、IoT、供应链、制造和技术等行业，所有这些行业都旨在创建开放、标准化、企业级的区块链框架和代码库，以实现切实的业务成果。
利用 IBM 的专业知识。Hyperledger 开源社区的创始成员，现通过 SLA 和 24x7 全天候支持为企业提供领先的开源区块链的支持。
使用基于区块链的网络解决信任、透明度和数据完整性问题。
利用 IBM Blockchain 更快地解决问题、建立信任并加强供应链网络。
利用我们的网络召集专业知识和行业领先的平台，重塑贸易和贸易融资。
全面增进信任，并让每一笔金融交易变得更加透明、简便和高效。
利用新的自动化功能节省预算，更安全地共享数据，并从已收集的数据中发现洞察分析。
IBM Blockchain 解决方案采用分布式账本技术和企业区块链，帮助客户提高运营敏捷性、连接性和新的收入来源。通过可信的端到端数据交换和工作流自动化，超越组织的边界。