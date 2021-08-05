“区块链与人工智能 (AI)”是指这两种技术的融合，它通过真实性、增强功能和自动化为企业创造新的价值。
区块链是一种共享的、不可更改的账本，可在多方发起和完成交易时，同时为其提供即时、共享和透明的加密数据交换。区块链网络可以跟踪订单、付款、账户、生产等等。由于获得许可的成员共享同一个事实视图，因此他们在与其他企业交易时，不仅能增强信心和建立信任，还能提高效率并创造新的机会。
人工智能 (AI) 利用计算机和数据（有时还加上机器）来模仿人类大脑解决问题和决策的能力。人工智能 (AI) 包含机器学习和深度学习这两个子领域，这些子领域使用经过数据训练的人工智能 (AI) 算法来进行预测或分类。AI 的优点包括自动执行重复任务、改进决策和改善客户体验。
真实性
通过区块链的数字记录，可以洞察 AI 背后的框架及其所用数据的出处，从而解决可解释 AI 这项挑战。这种洞察有助于对数据完整性和 AI 提出的建议加强信任。使用区块链存储和分发 AI 模型可以提供审计跟踪，将区块链与 AI 结合使用则可增强数据安全性。
增强功能
AI 能够以惊人的速度快速、全面地读取、理解和关联数据，让基于区块链的企业网络提升到全新的智能化水平。通过提供对来自组织内外大量数据的访问，区块链可帮助 AI 实现扩展，从而提供更多切实可行的洞察分析结果、管理数据使用和模型共享，并打造值得信赖的透明数据经济。
自动化
AI、自动化和区块链可以为涉及多方的业务流程带来新的价值，即消除摩擦、加快速度和提高效率。例如，在区块链上执行的智能合约中嵌入的 AI 模型可以执行以下操作：
在各行各业，将人工智能 (AI) 引入区块链都会带来新的机遇
在制药行业，区块链和 AI 可以增强药品供应链的可见性和可追溯性，同时显著提高临床试验的成功率。将先进的数据分析与去中心化临床试验框架相结合，可实现数据完整性、透明度、患者跟踪、知情同意管理以及试验参与和数据收集的自动化。
区块链和 AI 正通过实现信任、消除多方交易中的摩擦并加快交易速度来改变金融服务行业。以贷款流程为例。申请人同意访问区块链上所存储的个人记录。对这些给予信任以及用于评估此应用程序的自动化流程有助于加快成交速度，并提高客户满意度。
AI 和区块链能够将主要基于纸张的流程数字化，让数据可共享且值得信赖，并增加用于执行交易的智能和自动化功能。因此，无论在哪个行业，AI 和区块链都在促使供应链转型并创造新的机遇。例如，制造商可以在产品或零件级别跟踪碳排放数据，从而提高脱碳工作的准确性和智能化。
IPwe 创建了 Global Patent Registry（全球专利注册表，GPR），这是全球首个区块链驱动的专利平台，用于管理知识产权，让买卖双方提高可见性和灵活性。
IBM Food Trust 的区块链技术和 IBM Watson Decision Platform for Agriculture 强大的 AI 功能正在改善农场层面的决策并加快交易速度。
区块链网络为供应链、全球贸易、国际支付、我们的食品供应等领域带来了革命性的信任和透明度，正在改变各行各业，也在等待着您的加入。
携手行业领先的区块链服务提供商共同打造，建立由最好的技术支持的可扩展业务网络。
无论您身处区块链之旅的哪一阶段，IBM Blockchain 均可与您进行对接。加入现有网络，构建您自己的网络，并与我们共同创造或与他人开展合作，以将企业目标转化为业务现实。
创建使用 AI、数据和分析的各类智能工作流，将 AI 愿景转化为实实在在的业务成果。
摆脱旧版数据系统、手动文档处理和可见性低下，实现集装箱物流转型。
借助 IBM Blockchain 的强大功能，在众多企业和行业中消除摩擦、建立信任并释放新的价值。让我们共同克服挑战。
我们的区块链咨询服务专家专注于 NFT、web3、软件开发、账本技术和应用程序开发。使用经过验证的网络设计框架构建可扩展的、企业级分布式系统，提高运营敏捷度，同时开辟新的收入来源。