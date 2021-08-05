真实性

通过区块链的数字记录，可以洞察 AI 背后的框架及其所用数据的出处，从而解决可解释 AI 这项挑战。这种洞察有助于对数据完整性和 AI 提出的建议加强信任。使用区块链存储和分发 AI 模型可以提供审计跟踪，将区块链与 AI 结合使用则可增强数据安全性。

增强功能

AI 能够以惊人的速度快速、全面地读取、理解和关联数据，让基于区块链的企业网络提升到全新的智能化水平。通过提供对来自组织内外大量数据的访问，区块链可帮助 AI 实现扩展，从而提供更多切实可行的洞察分析结果、管理数据使用和模型共享，并打造值得信赖的透明数据经济。

自动化

AI、自动化和区块链可以为涉及多方的业务流程带来新的价值，即消除摩擦、加快速度和提高效率。例如，在区块链上执行的智能合约中嵌入的 AI 模型可以执行以下操作：