区块链如何向 AI 和 IoT 增添信任度



您选择这位医生，正是因为她与您一样崇尚技术。而这位医生确实不负所望。她配备了一位新型人工智能医生助手，该助手经过专业训练，迄今已消化了数百万份医学期刊。以医生繁忙的日程而言，要跟进所有最新医学突破是一件不现实的事情。

我上次体检时，跟医生提到我的背部有点疼痛。医生在人工智能助手的建议下，为我开具了大型药企的背痛缓解胶囊。该人工智能助手还注意到我的血压在过去一年中有轻微升高趋势，因此也建议医生为我开具大型药企的高血压药物。

好的。至此，我开始思考：训练这个人工智能助手神经网络所用的数据究竟由谁提供？会不会是大型药企？如果它们是训练数据的唯一提供方，我将对人工智能助手建议的客观性持怀疑态度。若不清楚训练数据的来源与真实性，我们如何（又为何要）信任这个或任何其他人工智能机器人提供的数据？

如果您认为这个例子有些牵强，我完全理解。它确实如此，但我试图借此引发我们对当前数据信任度的些许思考。尤其是当我们从人工智能、物联网和云的视角来审视时。我们该如何信任我们的数据、基于人工智能的建议、物联网传感器读数及其他信息源？



本文旨在探讨区块链如何通过引入缺失的信任要素，加速人工智能、云和物联网等新兴技术的采纳——这种信任是企业大规模拥抱这些技术所必需的。另一方面，现代区块链平台和应用通过整合这些技术也将获益。实为双赢之举。