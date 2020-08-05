区块链如何向 AI 和 IoT 增添信任度

您选择这位医生，正是因为她与您一样崇尚技术。而这位医生确实不负所望。她配备了一位新型人工智能医生助手，该助手经过专业训练，迄今已消化了数百万份医学期刊。以医生繁忙的日程而言，要跟进所有最新医学突破是一件不现实的事情。
我上次体检时，跟医生提到我的背部有点疼痛。医生在人工智能助手的建议下，为我开具了大型药企的背痛缓解胶囊。该人工智能助手还注意到我的血压在过去一年中有轻微升高趋势，因此也建议医生为我开具大型药企的高血压药物。
好的。至此，我开始思考：训练这个人工智能助手神经网络所用的数据究竟由谁提供？会不会是大型药企？如果它们是训练数据的唯一提供方，我将对人工智能助手建议的客观性持怀疑态度。若不清楚训练数据的来源与真实性，我们如何（又为何要）信任这个或任何其他人工智能机器人提供的数据？
如果您认为这个例子有些牵强，我完全理解。它确实如此，但我试图借此引发我们对当前数据信任度的些许思考。尤其是当我们从人工智能、物联网和云的视角来审视时。我们该如何信任我们的数据、基于人工智能的建议、物联网传感器读数及其他信息源？
本文旨在探讨区块链如何通过引入缺失的信任要素，加速人工智能、云和物联网等新兴技术的采纳——这种信任是企业大规模拥抱这些技术所必需的。另一方面，现代区块链平台和应用通过整合这些技术也将获益。实为双赢之举。
区块链与人工智能几乎位列每位首席信息官的重点关注清单，它们是重塑行业的变革性技术。两项技术均能带来巨大效益，但各自的推广也面临挑战。可以说，每项技术单独引发的关注度或许都是空前的，因此将二者结合的想法，可能被部分人视作酿造现代版 IT 魔法粉的尝试。但同时，也存在一种既合理又务实的方式来思考这种融合。
目前，人工智能实质上是一个中心化的流程。终端用户必须对中心化机构报以极大信任，才能获得可信的业务成果。通过将人工智能的三个关键要素——即数据、模型与分析——进行去中心化，区块链能够提供终端用户全面采纳并依赖基于人工智能的业务流程时通常所需的信任与信心。让我们深入了解区块链如何通过为数据、模型与分析注入信任，来增强人工智能。
全球许多最著名的人工智能技术服务都是中心化的——包括亚马逊、苹果、Facebook、谷歌以及中国的阿里巴巴、百度和腾讯。然而，它们都在渴望技术却又心存顾虑的用户中建立信任方面遇到了挑战。企业如何向用户保证其人工智能没有越界？
试想，如果这些人工智能服务能够生成一份经第三方验证的“溯源报告”，确凿无疑地向您证明，在获取您的数据后，企业是如何及在何时使用这些数据的。进一步设想，您的数据只有在您授予许可的情况下才能被使用。
区块链账本可以作为一个数字版权管理系统，允许您的数据在您设定的条款、条件和期限内被“授权”给人工智能提供商。该账本将充当访问管理系统，存储企业能够访问和使用用户数据的凭证与许可。
考虑将区块链技术用作机器学习训练模型的可信数据及溯源手段的示例。在此案例中，我们创建了一个虚拟系统来回答一个水果是苹果还是橙子。
我们构建的这个问答系统称为模型，该模型通过称为训练的过程创建。训练的目标是创建一个能多数情况下正确回答我们问题的精准模型。当然，训练模型需要收集训练数据——就此例而言，数据可以是水果的颜色（以光波波长表示）和含糖量（以百分比表示）。
借助区块链，您可以追踪训练数据的来源，并查看导致将特定水果判定为苹果而非橙子的预测证据的审计轨迹。企业也可以证明自身没有通过更频繁地将水果标记为苹果（如果苹果是两者中更昂贵的水果）来“粉饰”其账目。
欧盟已通过一项法律，要求机器做出的任何决策都必须易于解释，否则企业可能面临数十亿美元罚款的处罚。2018年生效的《欧盟通用数据保护条例》包含了一项权利：获取对算法决策的解释，并有权完全退出某些算法决策。
每秒钟都在产生海量数据——其数量之巨已超出人类评估并用作结论基础的能力。然而，人工智能应用能够评估大型数据集和众多变量，同时学习或关联那些与其任务和目标相关的变量。正因如此，人工智能持续在各行业和应用中被采纳，我们也越来越依赖其产出结果。但至关重要的是，人工智能做出的任何决策仍需由人类验证其准确性。
区块链有助于澄清这些结果和决策的来源、透明度、理解与解释。如果决策及相关数据点通过区块链上的交易记录，区块链的固有属性将使审计工作变得更为简便。区块链是为网络中交易注入信任的关键技术；因此，将区块链融入人工智能决策过程，可能是实现完全信任人工智能决策与结果所必需的透明度要素。
当今物联网已包含超过十亿个智能连接设备。预计未来数千亿设备的激增，使我们处于一场席卷电子行业及许多其他领域变革的门槛。
随着物联网的进步，各行业现在能够捕获数据、从数据中获得洞察，并基于数据做出决策。因此，人们对所获信息抱有很多“信任”。但问题的真相是，我们是否真的知道这些数据从何而来？我们是否应该基于这些我们无法验证的数据来做决策和进行交易？
例如，气象数据是否真的源自大西洋中的传感器？货运集装箱是否真的未超过约定的温度限值？物联网用例规模巨大，但它们都面临着同样的信任问题。
物联网与区块链结合可以为捕获的数据带来真实的信任。其基本理念是在设备创建时即赋予其一个身份，该身份可以在其整个生命周期内通过区块链进行验证和确认。区块链技术的能力，特别是依赖设备身份协议和声誉系统的能力，为物联网系统带来了巨大潜力。通过设备身份协议，每个设备可以拥有自己的区块链公钥，并向其他设备发送加密的质询和响应消息，从而确保设备始终保持对其身份的控制。此外，拥有身份的设备可以形成由区块链追踪的声誉或历史记录。
智能合约代表了区块链网络的业务逻辑。当提出交易时，这些智能合约会在网络设定的准则内自主执行。在物联网网络中，智能合约可以通过为交易和交互提供自动化的协调与授权，发挥关键作用。物联网的初衷是在正确的时间呈现数据并获取可操作的洞察。
例如，智能家居已是当下现实，几乎一切皆可连接。事实上，借助物联网，当出现问题时，这些物联网设备甚至可以采取行动——例如，订购新零件。我们需要一种方法来管理这些设备采取的行动，而智能合约是实现这一目标的绝佳方式。
在纽约布鲁克林进行的一项我持续关注的实验中，一个社区正在使用区块链记录太阳能发电量，并允许购买过剩的可再生能源额度。设备本身拥有身份，并通过其记录和交换的历史建立声誉。通过区块链，人们能够更便捷地聚合购买力，分摊维护成本，并确信设备记录的是真实的太阳能发电量。
随着物联网的持续演进与普及，对设备及其执行动作进行自主管理的能力将至关重要。区块链与智能合约能很好地将这些能力整合到物联网中。
区块链正处于物联网、人工智能与云技术等领域的交汇点。它能够为这些当前缺乏信任要素的技术注入所缺失的信任。信任通过用户的多样性获得。
与仅由单一管理员控制的数据库不同，区块链使得一组不同的管理员能够共同“仲裁”数据，从而避免任何单一管理员恶意或意外地更改或删除数据。一旦管理员达成共识，数据便被安全地存储在通过密码学相互“链接”的区块中，形成一个防篡改的账本。
当人工智能、物联网和云技术利用区块链来追踪与其所用及所产生数据相关的来源、凭证和权限时，数据的可信度将得到根本性提升。这种信任将使得物联网、人工智能和云技术得以在无惧遭受篡改或侵害的情况下被广泛采纳，从而开启一个应用这些技术以改善日常生活的新时代。
我们信任数据……嗯，是在您加入一点区块链之后。