区块链网络在谁可以参与以及谁有权访问数据方面有所不同。 这些网络通常被标记为公有或私有网络，用于描述允许谁参与，同时还常被标记为许可或无许可网络，用于描述参与者如何访问网络。

公有和私有区块链

公有区块链网络通常允许任何人加入并让参与者保持匿名。 公有区块链使用联网的计算机来验证交易并达成共识。 比特币可能是最广为人知的公共区块链示例，它通过“比特币挖矿”达成共识。比特币网络上的计算机或“矿工”试图解决复杂的加密问题，以创建工作证明，从而验证交易。 除了公钥之外，在这种类型的网络中几乎没有身份和访问控制。

私有区块链使用身份来确认成员资格和访问权限，并且通常只允许已知组织加入。 这些组织共同构成了一个私有的会员制“商业网络”。许可网络中的私有区块链通过名为“选择性背书”的过程达成共识，其中已知用户会验证交易。 只有具有特殊访问权限和许可的成员才能维护交易分类账。 这种网络类型需要更严格的身份和访问控制。

在构建区块链应用时，务必要评估哪种类型的网络最适合您的业务目标。 私有和许可网络会受到严格控制，出于合规和监管原因，最好选择这类网络。 但是，公有和无许可网络可以实现更大程度的去中心化和更广的分发范围。