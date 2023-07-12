随着人们开始关注能源消耗和能源效率，智能电表已成为更有效地管理家庭、小型企业和商业能源计量的创新方案。这些数字设备正在逐渐取代传统仪表（在过去十年中，智能电表的安装量增加了两倍。） 1 随着智能电表有望占据所有计量系统的 93%，它们正在改变公用事业公司和用户与能源互动的方式。 2

与需要抄表员手动抄写的模拟（传统）计量不同，智能计量可提供准确且最新的消耗数据，允许公用事业公司和用户更有效地监控和管理能源使用情况。

智能电表对于智能电网基础设施的建设至关重要。智能电网基础设施是一种现代化的电网系统，它利用数字技术来提高用电分配的可靠性、效率和可持续性。