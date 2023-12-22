CSR 会对组织的品牌形象和盈利产生积极影响。一些 CSR 活动（例如提高能源效率）可以降低运营成本，从长远来看可能增加节约效果。消费者越来越喜欢与自己价值观相同的品牌；CSR 政策指导组织展现这些价值观，建立信任和忠诚度，从而提升竞争优势。

随着越来越多的员工寻找价值观与自己的价值观相一致的雇主，CSR 还可以帮助吸引顶尖人才，提高员工的参与度和留存率。此外，积极主动地解决道德和社会问题还可能避免法律问题、罚款和声誉损害。