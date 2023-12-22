企业社会责任 (CSR) 是指企业的运营应以对社会和环境产生积极影响为原则和方针。
依据企业社会责任，公司在做出决策时，既要考虑经济收益和盈利能力，也要考虑其行为对所在社区和整个世界的影响。企业社会责任 (CSR) 并非法律义务：通过自愿采用道德、可持续和负责任的商业实践，企业寻求为消费者、股东、员工和社会带来效益。
通常，企业的商业模式和实践是围绕经济目标确定的。然而，CSR 计划鼓励企业领导人在制定决策时考虑企业的公民身份，即企业要对社会产生更大的影响。CSR 帮助企业确保其运营合乎道德、安全并尽可能产生积极的影响。通过 CSR 计划，企业将努力限制对环境的影响，帮助解决社会问题（例如贫困和不平等），并确保品牌形象体现其价值观。
“三重底线”理论可以帮助组织履行企业社会责任。三重底线是一个财务框架，指企业的商业模式应围绕三个 P 展开：人类 (people)、地球 (planet) 和利润 (profit)。企业致力于将这三者最大化，从而对世界产生积极影响，并消除增长障碍。
企业社会责任 (CSR) 计划通常分为四类：环境、道德、慈善和经济。其中每一类都有助于指导企业的整体企业社会责任 (CSR) 战略。
越来越多企业正在评估其整体环境影响，参与 CSR 活动，以保护自然资源并尽可能减缓气候变化。CSR 通过环保实践鼓励企业追求可持续发展，例如降低能耗、使用可再生资源和最大限度减少浪费等实践。
环境责任主要是消除企业运营的负面影响（主要是通过限制造成污染的活动），以及通过植树和参与生物多样性计划等行动来抵消负面影响。
企业社会责任 (CSR) 计划通常侧重于社会影响和人权问题，例如确保工资公平、工作环境安全以及员工和供应商的待遇妥当。企业社会责任 (CSR) 计划还鼓励在内部和外部均实施问责制。道德企业社会责任 (道德 CSR) 可能包括遵守公平的劳工惯例，消除工作场所中的歧视，确保供应链保持透明。
企业社会责任 (CSR) 实践包括向积极正面的活动和组织（例如地方和国家慈善机构、教育项目、救灾等）捐赠资金、资源或付出时间。履行慈善企业社会责任 (CSR) 的企业会积极参与经营所在社区，以志愿工作的形式提供帮助、赞助当地活动、为当地非营利组织捐款或协助技能培训计划。
企业社会责任 (CSR) 还包括确保赚钱并非企业的唯一动机。为了证明这一点，公司需要制定政策和程序来确保其选择符合价值观，即使其他替代方案可能会更省钱或盈利性更高。经济 CSR 还包括支持企业经营所在社区的经济发展和增长，例如协助职业培训，创造就业机会，建立当地合作伙伴关系。
企业社会责任 (CSR) 的好处包括：
CSR 会对组织的品牌形象和盈利产生积极影响。一些 CSR 活动（例如提高能源效率）可以降低运营成本，从长远来看可能增加节约效果。消费者越来越喜欢与自己价值观相同的品牌；CSR 政策指导组织展现这些价值观，建立信任和忠诚度，从而提升竞争优势。
随着越来越多的员工寻找价值观与自己的价值观相一致的雇主，CSR 还可以帮助吸引顶尖人才，提高员工的参与度和留存率。此外，积极主动地解决道德和社会问题还可能避免法律问题、罚款和声誉损害。
CSR 举措可以帮助人们成为更负责任的消费者，让他们更容易获得符合其价值观的产品和服务，并在可持续性和道德消费问题上进行教育。这可以鼓励企业优先考虑并投资于测试、质量控制和安全措施。CSR 还可以最大限度减少消费者得到有缺陷或有害产品的可能性。
企业社会责任可以帮助支持当地社区和解决社会问题，例如贫困、不平等和环境问题。企业社会责任 (CSR) 计划可以创造就业机会，推动经济增长。还会影响社会舆论，因为带头的企业会激励其他企业效仿，从而产生积极的连锁反应。对企业道德行为的关注扩大并增强了社会其他组成部分的道德行为规范。
消费者越来越青睐具有社会责任感的企业提供的产品和服务。与此同时，许多投资者优先考虑价值观明确且与自己价值观一致的具有企业社会责任的公司。为了满足这些需求，许多企业都在将 CSR 融入其运营。此外，全球扩张和日益互联的供应链也给公司带来了压力，要求他们遵守越来越复杂的监管环境，并更好地应对其业务对世界各地社区的影响。
随着人们对环境问题、劳工实践和道德问题的认识不断提高，研究和沟通加强，CSR 已成为企业战略的核心。有些公司甚至设有专门的 CSR 部门。
企业社会责任是驱动公司运行的一项核心理念。其目的在于通过所采纳的政策与实践，来支持可持续性、社会福祉及其他道德目标的实现。环境、社会和治理 (ESG) 是衡量或量化其影响的方式。虽然 CSR 和 ESG 都体现了公司的价值观，但企业社会责任 (CSR) 通常更多地被视为内部框架，而 ESG 框架则通常在外部使用，作为展示实际影响的一种方式。
由于企业社会责任 (CSR) 的参数在不断变化，因此没有单一的标准来衡量或管理企业社会责任 (CSR) 计划。拥抱企业社会责任 (CSR) 的企业遵循当地和国际法律的指导，包括环境法规、劳工规则和消费者保护标准。
有些工作还要遵循特定行业标准；例如，全球报告倡议组织 (GRI) 制定了可持续发展报告标准。联合国等组织推出了可持续发展目标 (SDG) 等全球指导方针，鼓励企业采纳可持续实践。
许多拥抱 CSR 的企业也会参与 CSR 报告，利用报告记录非财务指标的绩效，并将社会和环境影响透明化。CSR 报告通常是自愿的；然而，一些司法管辖区要求大型组织披露社会和环境绩效，以便投资者和消费者可以评估 CSR 工作。
有些组织指定了 CSR 团队来监督公司的 CSR 活动。这些团队负责规划并执行符合企业价值观和目标的社会和环境计划。他们与公司领导层合作，制定整体 CSR 战略，让利益相关者（包括员工、客户、投资者和社区合作伙伴）参与其中，帮助他们取得成功。他们通常还使用指标和其他评估方法跟踪和报告进展情况，处理合规性和监管问题，并管理有关企业内部和外部 CSR 工作的沟通。
